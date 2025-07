Śmiesznie tanio - nielimitowana oferta do telefonu za grosze

Wykupując dziś ofertę do telefonu, zwykle musimy się liczyć ze sporym wydatkiem, niezależnie od tego czy zużywamy kilka GB transferu danych czy kilkadziesiąt. Na szczęście są mniej znane powszechnie oferty dla tej pierwszej grupy klientów, a pozwalające płacić za to, co i ile dokładnie zużywają.

Wirtualny operator Otvarta (zasięg Plus) udostępnił dziś nową ofertę komórkową,- to abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wcześniejsza oferta wyglądała następująco:

W nowej ofercie zmienione zostały zasady zakupu więcej niż jednego numeru w pakiecie Idealna 5G. Przy zamówieniu jednego numeru za nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych (do tego HD Voice, VoLTE i WiFi Calling i opcja zamówienia karty SIM lub eSIM), płacimy 24,99 zł miesięcznie.

W przypadku dobraniu do tego kolejnych numerów, każdy z nich od teraz będzie płacił 21,99 zł miesięcznie. Dla przykładu więc, dla trzech numerów będzie to koszt 65,97 zł miesięcznie - to okolice kosztu jednego abonamentu komórkowego z zobowiązaniem na 2 lata u większości operatorów infrastrukturalnych.

To jednak tylko promocja i obowiązuje do 31 sierpnia 2025 roku, aczkolwiek cena pozostanie niezmieniona na cały czas trwania umowy.

Niemniej ciekawszą propozycją jest teraz najtańszy abonament za 12,99 zł miesięcznie. Do tej pory w tej kwocie dostępne były nielimitowane rozmowy, płatne wiadomości i 5 GB transferu danych.

To nie koniec nowości! OTVARTA ulepsza także taryfę „Znakomita 5G” – od teraz, poza nielimitowanymi rozmowami i 5 GB internetu, klienci otrzymują również nielimitowane SMS-y. Zmiana obowiązuje na stałe, bez ograniczeń czasowych.

Od teraz i na stałe (to nie promocja) dochodzą tu nielimitowane wiadomości SMS. Idealna opcja dla osób, które głównie dzwonią i wysyłają wiadomości, a z transferu danych korzystają w niewielkim stopniu.

Można się tu spierać, czy te 5 GB to nawet dla takich osób mało czy dużo, ale według danych UKE, statystyczny Polak zużywa około 25 GB transferu danych w telefonie w miesiącu. Oczywiście to tylko średnia, nawet nie mediana, więc jeden klient może zużywać kilkadziesiąt czy kilkaset GB, a inny właśnie te kilka GB i myślę, że sporo takich klientów jest.

Czy to teraz najtańsza oferta do telefonu?

Inne tanie oferty do telefonu

W takiej zawartości najtańsza. Taniej skorzystacie z podobnej oferty na kartę w Telegrosik Mobilny (zasięg Play). Za 9 zł miesięcznie dostępne są tu nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 1 GB transferu danych.

Za 14 zł miesięcznie z kolei, limit transferu danych rośnie do 5 GB w miesiącu.

Pozornie korzystniej to wygląda w abonamencie Cross Mobile (zasięg Plusa), za 9,99 zł miesięcznie mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych (+10 GB za terminową płatność), ale to cena tylko w pierwszym roku, później rośnie o 5 zł.

To już bardziej opłacalna wydaje się ostatnia z tak tanich ofert - Fonia Mobile, gdzie możemy wybrać sobie zasięg Plusa lub Orange.

Za 15 zł miesięcznie dostępny jest tu pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz 31 GB transferu danych (5,81 GB w roamingu UE). Uwzględniając od razu płatność za rok z góry, będzie to 150 zł, a więc 12,50 zł miesięcznie.

