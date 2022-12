Z całego grona produkcji, które ujrzały światło dzienne w tym roku, postanowiliśmy całą redakcją Antyweb wybrać 10 najlepszych pozycji. Głosowanie było zacięte, nie obyło się bez delikatnych kłótni i masy dyskusji starających się wyłonić zwycięzcę. To tylko pokazuje, jaka branża gier wideo jest bogata i ile granie wzbudza emocji (zazwyczaj pozytywnych, oczywiście!). Przed Państwem: TOP 10 gier 2022 roku według redakcji Antyweb.pl!

10. Need for Speed: Unbound

Czym jest Need for Speed, nikomu przedstawiać nie trzeba. Jedna z najpopularniejszych serii gier wyścigowych powróciła w tym roku — i chociaż ciężko tutaj mówić o specjalnej rewolucji i przełomie, to jak zawsze oferuje ogromną ilość aktywności, świetny soundtrack i szybką, arcade'ową jazdę. Electronic Arts tym razem zdecydowało się również na dodanie kilku komiksowych akcentów, co przypadło do gustu nawet tym graczom, którzy nie byli do tego pomysłu przekonani po pierwszym zwiastunie. Nowa odsłona NFS mimo wszystko przynosi mnóstwo frajdy — jeśli lubicie szybką jazdę, rapową muzykę i neonowe kolory, koniecznie dajcie jej szansę!

9. Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West to bezpośrednia kontynuacja wydanego w 2017 roku Horizon Zero Dawn. W sequelu ponownie wcielamy się w Aloy, która tym razem udała się na zachód postapokaliptycznej Ameryki. Produkcja oferuje ogromny, otwarty świat z masą aktywności i NPC. Do tego wielu stylów rozgrywki, masa nowych maszyn, elementów RPG i przepięknych lokacji. Nie jest to tylko kontynuacja historii, lecz ulepszenie każdego elementu z pierwszej odsłony — a trzeba przyznać, że już Zero Dawn trzymało naprawdę wysoki poziom. Oczekiwania względem produkcji spod skrzydeł Guerilla Games były zatem wielkie i zdaje się, że nikt nie poczuł się zaiwedziony. Palmy, rafy koralowe, plaże oblegane przez przerażające maszyny… brakuje tylko drinków w kokosie i opaski all inclusive do pełni szczęścia, ale i tak jest nieźle!

8. The Callisto Protocol

Debiutancka gra Striking Distance, lecz to wcale nie oznacza, że przy produkcji pracowali niedoświadczeni ludzie. Zespół składa się z weteranów, którzy kiedyś pracowali przy Dead Space — i po Callisto Protocol widać to na pierwszy rzut oka. Niezwykle brutalny survival horror, w którym walka o przetrwanie w więzieniu położonym na księżycu Callisto jest niezwykle trudna i zwyczajnie potrafi wystraszyć. Zbieranie materiałów, nieustanna walka o przeżycie i przytłaczający klimat — The Callisto Protocol to spełnienie marzeń fanów pierwszego Dead Space’a i produkcja idealnie zapełniająca lukę trzecioosobowych survival horrorów. Jeśli stęskniliście się za kosmicznym horrorem klasy B, koniecznie sięgnijcie po ten tytuł.

7. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Klasyczny beat'em up, Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael, dużo pizzy i sztuki walki. Takie połączenie zwyczajnie nie mogło się nie udać. Jeśli jesteście fanami marki z Wojowniczymi Żółwiami Ninja i zagrywaliście się w stare odsłony na Pegasusie, będziecie w siódmym niebie. Co więcej, Shredder's Revenge pozwala na zmierzenie się ze złowieszczym planem antagonisty wraz z trzema znajomymi, co — uwierzcie mi — wpływa bardzo pozytywnie na wrażenia płynące z rozgrywki. Gra jest dostępna w Xbox Game Pass, więc jeśli macie peceta z Windowsem lub którąś z konsol Microsoftu, koniecznie nadróbcie zaległości — my tę produkcję szczerze pokochaliśmy!

6. The Last of Us: Part I

Nie ma wątpliwości, że The Last of Us to jedna z najbardziej emocjonujących gier ostatnich lat. Naughty Dog stanęło na wysokości zadania, dostarczając nam naprawdę fenomenalną i wybitną przygodę Joela i Ellie, która łapie za serce, powoduje wybuchy śmiechu, rozpaczy i niejednokrotnie zgrzytania zębów ze względu na brutalność — prawdziwa emocjonalna karuzela. Pytanie brzmi jednak, czy ten remake był komukolwiek w ogóle potrzebny? A jeśli tak, to czy jest wart swojej ceny? Cóż, skoro znalazł się tak wysoko w tym rankingu, to zdaje się, że jednak warto dać tej grze szansę. W końcu obok produkcji Naughty Dog nie można przejść obojętnie.

5. Bayonetta 3

Charyzmatyczna bohaterka, dynamiczna walka, piękne lokacje — a to wszystko w towarzystwie niesamowitej muzyki. Bayonetta to obok NieR: Automata magnum opus Platinum Games i jedyny w swoim rodzaju slasher. Tytuł zadebiutował na Switchu i to właściwie jego jedyna słabość — przez ograniczenia technologiczne japońskiej hybrydowej konsoli nie możemy tutaj mówić o wybitnej ilości klatek na sekundę i miodnym gameplayu, a mimo to trzecia odsłona Bayonetty zwyczajnie oczarowuje. Cereza powróciła w pięknym stylu.

4. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion to odświeżona wersja kultowego jRPG z czasów PSP, który w istocie jest prequelem do “siódemki”. Tutaj będziemy mieli jednak do czynienia ze zdecydowanie lepszą jakością — i w tym przypadku nie ma wątpliwości, że jest to gra wybitna. Pamiętamy, jak wyglądał remake Final Fantasy 7 — i skoro odświeżony hit z czasów pierwszego PlayStation dostał nominację do tytułu gry roku w 2020, to o czymś to świadczy. Jeśli nie mieliście okazji poznać historii Zacka Faira i organizacji SOLDIER, to koniecznie zróbcie to w tym naprawdę solidnym remake’u!

3. Kirby and the Forgotten Land

Słodka, różowa kulka (będąca jednocześnie najpotężniejszym stworzeniem w całym uniwersum) w postapokaliptycznych realiach z dość otwartym światem. Kirby and the Forgotten Land to przygodówka 3D z platformowymi elementami i nowym dla serii klimatem. Jak to się stało, że Kirby znalazł się w takim świecie? Co zrobi, żeby się z niego wydostać (poza zjedzeniem samochodu)? Aby się tego dowiedzieć, koniecznie sprawdźcie tę produkcję na Switchu! Kirby is love, Kirby is life.

2. Elden Ring

Hidetaka Miyazaki, George R. R. Martin, otwarty świat, soulslike. Jeśli po tym opisie macie jakiekolwiek wątpliwości co do jakości najnowszej gry FromSoftware, to nie wiem, co może Was przekonać do Elden Ring. Z jednej strony japoński geniusz odpowiedzialny za serię Dark Souls i Bloodborne, z drugiej strony człowiek odpowiedzialny za świat Gry o Tron. Doskonały klimat, świetna muzyka, całkowita dowolność, a do tego wiele nowych rozwiązań w gameplayu — między innymi otwarty świat i jazda konna. Nieważne czy jesteście fanami soulslike czy jesteście za słabi na tego typu gry, to koniecznie musicie sprawdzić tę produkcję!

1. God of War: Ragnarok

Nie ukrywajmy — God of War Ragnarok to jedna z najbardziej oczekiwanych i elektryzujących gier tego roku. Akcja Ragnarok dzieje się około 3 lata po wydarzeniach z odsłony z 2018 roku. Starszy już Atreus będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i wybrać się na niesamowicie długą i niebezpieczną podróż ze swoim ojcem Kratosem, spotykając po drodze takie osobistości jak Thor, Týr czy Freja. Klimatyczny świat, niesamowita fabuła, potężny system walki — to możemy brać za pewnik w najnowszym God of War. Mimo tego, że cały gameplay jest podobny do poprzedniej odsłony, to nie ma tutaj mowy o nudzie — to naprawdę fenomenalne doznanie, które musicie przeżyć, jeśli macie PlayStation 4 lub PlayStation 5. Oto właśnie jest pierwsze miejsce TOP 10 gier 2022 roku według redakcji Antyweb!