Żyjemy w czasach, kiedy większość branży gier wideo to cyfra, a modele subskrypcyjne to niejednokrotnie główne źródło dochodów dla firm. W tej chwili decydując się na zakup Xboksa czy gamingowego komputera nie musimy martwić się o gry w pudełkach, czy wydawanie pieniędzy na takich platformach jak Microsoft Store, czy Steam — wystarczy zapłacić za subskrypcję, która na określony czas da nam dostęp do niezwykle szerokiego katalogu gier.

Którymi produkcjami jednak warto zainteresować się w pierwszej kolejności? Przygotowaliśmy listę tytułów, które warto dodać do pobieranych jak najszybciej to możliwe!

Halo: The Master Chief Collection

Źródło: Xbox

Mając gamingowy pecet lub konsolę Microsoftu, zwyczajnie należy nadrobić największe serie dostępne na wyłączność na urządzeniach giganta z Redmond. Pierwszą interesującą propozycją jest Halo: The Master Chief Collection. Halo to nie tylko bardzo ważna marka dla Microsoftu, ale dla całej branży gier wideo. W końcu to właśnie ta seria udowodniła, że w FPS-y da się grać na kontrolerach i konsole również nadają się do tego gatunku — mało tego, potrafią sprawiać naprawdę ogromną frajdę, opowiadając przy okazji całkiem niezłą historię. Odświeżone wydanie najbardziej kultowych odsłon w jednej grze to spełnienie marzeń każdego fana gamingu.

Halo Infinite

Halo Infinite to tytuł powstający w niesamowitych bólach, z pamiętnym, karykaturalnym wręcz, zwiastunem — wszystko przez długi czas wskazywało na to, że seria od studia 343 Industries nie zdoła wrócić do jakości sprzed lat, a zagorzali fani marki dalej będą mieli złamane serce. Opóźniono datę premiery i obiecano, że będzie lepiej. I... faktycznie jest. Halo: Infinite przywrócił blask w oczach fanów xboksowej marki, łącząc klasyczny szkielet rozgrywki z kilkoma niuansami. W Infinite mamy bowiem do czynienia z dużym, otwartym światem i wieloma dodatkowymi interakcjami na Pierścieniu Zeta, na przykład przejmowaniem posterunków przeciwnika. Mocny nacisk postawiono jednak na fabułę i jakość strzelania, a przecież na tym Halo stoi. Infinite zostało przyjęte przez fanów bardzo ciepło i pomimo kilku drobnych wad, produkcja ta zagwarantuje kapitalną zabawę na setki godzin, szczególnie w świetnym trybie multiplayer.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 już chwilę po premierze została oficjalnie ogłoszona najlepiej przyjętą grą w historii Xbox Game Studios. Najnowsza odsłona kultowego cyklu gier wyścigowych z otwartym światem wprost zachwyciła graczy - gorący Meksyk, największa mapa w historii serii, masa efektownych wyścigów, a do tego wcześniej niespotykane niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, między innymi burze piaskowe. Pomimo niebezpieczeństw, Forza Horizon 5 pełna jest uroku i po prostu przyjemnej rozgrywki, która zabawi nas spokojnie na kilkadziesiąt godzin. To również prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji — chociaż Forza Horizon to zdecydowanie bardziej arcade’owa seria niż Forza Motorsport, to otrzymaliśmy 514 samochodów na premierę, a jazda każdym gwarantuje inne doznania.

Return To Monkey Island

Jesteście fanami point-and-click? Jeśli tak, to najprawdopodobniej doskonale pamiętacie lata 90. i już wtedy byliście zapalonymi graczami - a jeśli to wszystko się zgadza, to na 100% mieliście styczność z serią Monkey Island. Seria - dość niespodziewanie - powróciła po blisko 30 latach, a przy produkcji nowej części swój udział miał sam ojciec serii, czyli Ron Gilbert. Najnowsza odsłona zmieniła całkowicie styl graficzny, lecz nie przeszkodziło jej to w zdobyciu serc fanów, którzy szczerze pokochali i gorąco przyjęli nową odsłonę.

Assassin’s Creed Odyssey i Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed to już niemal klasyka. Co prawda serie Origins i Odyssey prezentują nowe podejście do serii, dużo bardziej RPG-owe, lecz w tym przypadku bez dwóch zdań są to dobre wieści — w końcu im więcej zabawy, tym lepiej. Ogromne, otwarte i przepiękne lokacje, mnóstwo interesujących misji i dróg rozwoju głównej postaci — no, na brak zajęć na pewno nie będziemy narzekać!

Deathloop

Najnowsza produkcja Arkane Studios, twórców Prey czy serii Dishonored, to strzelanka z widokiem z pierwszej osoby. Akcja przeniesie do 1963 roku na wyspę Blackreef, gdzie przyjdzie nam śledzić losy dwójki zabójców — Colta Vahna i Julianny Blake, którzy utknęli w pętli czasowej. Główny bohater, Colt, robi wszystko, by móc opuścić wspomnianą wyspę i uwolnić się ze szponów pętli czasowej — będzie to jednak wymagało wyeliminowania wszystkich ośmiu Wizjonerów na wyspie w ciągu zaledwie jednej doby. Zadanie samo w sobie jest niesamowicie ciężkie, a sprawy nie ułatwia Julianna, której pętla jest jak najbardziej na rękę — z tego względu będzie dokładać wszelkich starań, żeby protagonista nie był w stanie wypełnić swojej misji i nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Deathloop poza wybitnym trybem single player oferuje także rozgrywkę sieciową, w której drugi gracz wciela się w Juliannę i atakuje naszą postać. Arkane Studios po raz kolejny udowadnia, że potrafi robić naprawdę fenomenalne gry.

Two Point Campus

Two Point Studios po naprawdę sporym sukcesie Two Point Hospital postanowiło zamienić szpital na uniwersytet. Jeśli marzyliście kiedyś o rozwijaniu własnej placówki, w której będziecie mogli pomóc rozwijać się młodym, perspektywicznym bystrzakom i przy okazji zgarnąć niemałą sumkę na utrzymanie tego miejsca, Two Point Campus jest grą stworzoną dla Was. Jak w przypadku TPH, niezbędne będzie strategiczne podejście i dokładne analizowanie swoich działań, jednak niewątpliwie jest warto!

Watch Dogs 2

„GTA, ale z hakerami”. Jest to oczywiście określenie na wyrost, jednak Watch Dogs 2 z serią Rockstar Games ma wiele wspólnego. Pierwsza odsłona serii była jednak strasznie mroczna, a główny bohater był niezwykle antypatyczny - to zmienia się w barwnej drugiej odsłonie, gdzie mamy do czynienia ze zdecydowanie luźniejszym klimatem i bandą hipsterskich hakerów. Świetna, ponad 20-godzinna przygoda gwarantowana!

Far Cry 5

Kolejna klasyczna seria. Nie ma chyba lepszego przykładu gry akcji z widokiem z pierwszej osoby w otwartym świecie niż Far Cry. W piątej odsłonie zmierzymy się z religijnym kultem, w którego skład wchodzą wszyscy antagoniści. Dodając do tego naprawdę ogromny arsenał broni, mnóstwo pojazdów, które pomagają nam się przemieszczać po tym wielkim świecie, a także możliwość oswajania pum, niedźwiedzi czy psów.

Marvel’s Guardians Of The Galaxy

Produkcja, której przed premierą nikt nie dawał zbyt dużych szans - po średnim przyjęciu Marvel’s Avengers, mało osób wierzyło w sukces kolejnej gry na licencji komiksowego uniwersum. Eidos Montreal pokazało jednak, że większość graczy była w wielkim błędzie. Zrobienie ze Strażników Galaktyki dość liniowej przygodowej gry akcji z fenomenalnym poczuciem humoru było strzałem w dziesiątkę. To ci Guardiansi, których znamy z kinowych filmów, czyli ci, których widownia pokochała. W produkcji wcielimy się oczywiście w Petera „Star Lorda” Quilla i podejmiemy kolejne szalone misje w towarzystwie Groota, Rocketa, Gamory i Draxa. Jeśli wśród zalewu gier multiplayer i battle royale jesteście spragnieni porządnego single playera, stawiającego na dialogi i fabułę - nie powinniście się zastanawiać. Marvel’s Guardians of the Galaxy będą świetnym wyborem.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Idealna propozycja zarówno dla fanów uniwersum Gwiezdnych wojen, jak i dla zwolenników fabularnych przygód dla jednego gracza. Interesująca historia, wyważony poziom trudności i świetnie zaprojektowany system walki z naprawdę dobrą warstwą audiowizualną - jest to kilkunastogodzinna przygoda, której zdecydowanie warto doświadczyć.

Death’s Door

Chociaż gry indie nie interesują (niestety) większości graczy, to Death’s Door zdecydowanie warto dać szansę. W produkcji wcielimy się w kruka, którego zadaniem jest zbieranie dusz zmarłych w niebezpiecznym świecie „za wrotami”. Po drodze zmierzymy się z wieloma przeciwnikami, poznamy nowe umiejętności, a także spotkamy nieco przeszkód platformowych, a to wszystko z przykuwającą oko oprawą graficzną i widokiem z góry.

Hitman Trilogy

Kto nie chciał nigdy wcielić się w Agenta 47? W Game Passie znajduje się cała trylogia przygód Hitmana, co łącznie daje mnóstwo godzin misji pod przykrywką. Skradanie się, przebieranki i korzystanie z tłumika w najlepszej wersji!

​Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect to klasyka gier science fiction. Jeśli lubicie futurystyczne klimaty i akcje w kosmosie, jest to dla Was idealna propozycja. Podejmowanie decyzji kluczowych dla losów Sheparda, przemierzanie galaktyki i walka z obcymi, a do tego dbanie o własną załogę - a to wszystko w potrójnej dawce, gdyż Legendary Edition zawiera odświeżone trzy części serii.

Mortal Kombat 11

Klasyka bijatyk. Nie ma nic lepszego niż pojedynek ze znajomym wcielając się w Sub-Zero i Scorpiona, z wisienką na torcie w postaci brutalnego fatality. Tryb fabularny, walki online, potyczki kanapowe - jest co robić!

It Takes Two

Cóż, It Takes Two nie bez przypadku zdobyło tytuł gry roku 2021. Kooperacyjna i chwytająca za serce produkcja, której historia rozbawi i doprowadzi do łez wszystkich graczy, jest naprawdę wyjątkową przygodą, którą zwyczajnie musicie przeżyć — najlepiej z bliską osobą.

Psychonauts 2

Tim Schafer powraca w doskonałej formie. Kontynuacja szalonej, nieco psychodelicznej platformówki, skradła serca fanów i okazała się jedną z najciekawszych i najlepszych gier 2021 roku. Wcielamy się w Raza, młodego telepatę, który dołączył do międzynarodowej organizacji szpiegowskiej. Oczywiście nie wszystko układa się po jego myśli — i wtedy właśnie wkraczamy do akcji my.

Gears of War: Ultimate Edition

Pora na drugą obok Halo klasyczną serię gier na urządzenia Microsoftu. Gears of War: Ultimate Edition to odświeżona wersja futurystycznej strzelanki z widokiem z trzeciej osoby z 2006 roku, w której wcielamy się w Marcusa Fenixa. Naszym zadaniem będzie stawienia czoła „szarańczy” - tajemniczym istotom, które w zaledwie kilka lat zdołały wymordować blisko 80 procent populacji całej planety.

​​Gears 5

Gears 5 to najnowsza odsłona serii, w której wybieramy się w nowe tereny planety Sera w celu odkrycia mrocznych sekretów oraz samego pochodzenia wspomnianej szarańczy. Mimo tego, że od wydarzeń z pierwszej części minęło sporo lat, nie możemy mówić o mniejszej ilości emocji - a wręcz przeciwnie. Tym bardziej że w tym przypadku kampanię fabularną możemy skończyć w trybie kooperacji ze znajomym!