Unreal Engine 5, silnik nowej generacji, do tej pory wyłącznie zachwyca. Chociaż taką prawdziwą próbką możliwości tego silnika było zaledwie demo technologiczne The Matrix Awakens, to już samo to zachwycało — i wystarczyło, żeby nie móc doczekać się innych produkcji, które będą opierać się właśnie na UE5. Szczególnie że są to takie tytuły jak Tekken 8 czy nowy Wiedźmin, więc bez wątpienia całość wgniecie nas w fotel — i to nie tylko wizualnie.

Fani postanowili jednak wziąć sprawy w swoje ręce i przygotowali kilka projektów opartych na Unreal Engine 5, które robią niesamowite wrażenie — i jeśli fanowskie projekty potrafią wyglądać w ten sposób, to nie ma wątpliwości, że deweloperzy będą przy użyciu tego silnika robić prawdziwe perełki. Póki jednak ich nie ma, skupmy się na najlepszych demach.

Niezwykle realistyczna japońska stacja kolejowa

Pierwszym projektem jest Etchū-Daimon Station, czyli japońska stacja kolejowa na linii Ainokaze Toyama w mieście Imizu (prefektura Toyama). Wideo wygląda jak nagrany film z tej stacji — całość jest niezwykle wiernie odtworzona, a wizualne efekty są niesamowite. Dodatkowo twórca tego dema, Lorenzo Drago, zadbał o „horrorowe” elementy — i trzeba przyznać, że wizja tej stacji w nocy, z mgłą dookoła torów kolejowych i latarką w ręce, wygląda naprawdę przerażająco.

Deszcz w dżungli to prawdziwa sztuka

Demo zatytułowane „Raining in Jungle” skupia się właśnie na deszczu w dżungli, co wbrew pozorom jest niezwykle istotne i… zwyczajnie przepiękne. Projekt przygotowany przez Ramona Monsanto pokazuje, jak gęsty deszcz może padać w grach opartych na UE5 oraz jak zachowuje się woda, co jest kluczowym aspektem w nowoczesnych produkcjach. Tutaj nie ma mowy o żadnych wątpliwościach, gdyż całość wygląda naprawdę bajecznie — a bujna dżungla dodaje tylko uroku.

World of Warcraft, ale to Unreal Engine 5

Project Grunt, bo taką właśnie nazwę nosi kolejne demo UE5, to fanowskie odtworzenie kultowego już World of Warcraft na silniku nowej generacji. Ten projekt, którego trailer możemy obejrzeć na kanale AXCEL na YouTube, skupia się na najbardziej podstawowych elementach rozgrywki — a mimo to trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę bajecznie. Chociaż sam nigdy nie wsiąknąłem w jedno z najpopularniejszych MMO w historii, to po takie wydanie bez dwóch zdań bym sięgnął!

O taką fizykę świata w grach nic nie robiłem

Joe Garth, twórca Brushify.io, postanowił przedstawić swoje dodatkowe narzędzia o nazwie NEXTGEN Terrain Physics w Unreal Engine 5. Demo technologiczne wygląda naprawdę niesamowicie, a deformowanie krajobrazu w czasie rzeczywistym oraz fizyka wszystkich obiektów robi kolosalne wrażenie — i widzę tego zastosowanie zarówno w takich grach jak Death Stranding czy The Elder Scrolls, jak i w Minecrafcie.

Zestawienie bez Skyrima to nie zestawienie

Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu Skyrima. W klasyczne RPG od Bethesdy możemy zagrać już dosłownie na wszystkich możliwych platformach, więc nie jest szczególnym zaskoczeniem, że piąta odsłona TES znalazła swój odpowiednik w UE5. Nie ma wątpliwości, że Skyrim to produkcja wybitna i jedna z najważniejszych gier w historii całej branży — i chociaż każdy z tą grą miał już kontakt, to z taką oprawą graficzną, byłbym skłonny do ponownego przejścia tej produkcji.

The Coalition, czyli kiedy silnik gier wideo pokonuje kinowe CGI

The Coalition to nie tylko demo technologiczne, ale również list miłosny do Gears of War. Na pierwszy rzut oka widać, że całość naśladuje kultowe dla Microsoftu IP — i robi to w niesamowity sposób. The Coalition wizualnie wygląda o niebo lepiej niż wiele CGI wykorzystywanych w kinie i całym sercem liczę, że projekt zostanie zrealizowany.

Ciche wzgórza na silniku nowej generacji

Jak już mogliśmy zauważyć w przypadku wcześniej wskazanej japońskiej stacji kolejowej, Unreal Engine 5 jest w stanie stworzyć idealny klimat do horrorów. Potwierdza to demo inspirowane legendarnym Silent Hill, które chociaż trwa zaledwie minutę i nie pokazuje zbyt dużego fragmentu gry, to robi ogromne wrażenie — a zabawa światłem i masa efektów tworzą niezwykle niepokojący klimat.

Takie remake’i klasyków Nintendo to miód na serce

Twórca kanału CryZENx na YouTube odtworzył The Legend of Zelda: Ocarina of Time na silniku nowej generacji. Chociaż nadal mamy do czynienia z niektórymi kanciastymi konturami i klasycznymi teksturami, to efekty oświetlenia czy wygląd i fizyka wody robią fenomenalne wrażenie — i całość idealnie łączy retro klimat przygód Linka z dzisiejszymi trendami w branży.

Bully powraca piękniejszy niż kiedykolwiek

Bully to jedno z najbardziej niedocenianych i mimo wszystko dość zapomnianych IP Rockstar Games. Niemniej jednak twórca kanału TeaserPlay postanowił przenieść tę produkcję na nową generację i wyniki są… cóż, zachwycające. Chociaż momentami całość zdaje się dość przerysowana, to ciężko nie odnieść wrażenia, że UE5 będzie idealnym narzędziem do remake’ów. Przy stosunkowo niewielkiej ilości pracy możemy dostać wizualny majstersztyk, który wgniecie w fotel największych fanów danych serii.

Superman, czyli wisienka na torcie

Wspomniane wcześniej oficjalne demo silnika o tytule The Matrix Awakens doczekało się modyfikacji z Supermanem w roli głównej. Batman i Spider-Man dostali już swoje własne gry, które pokochali fani, więc teraz czas na jedną z kluczowych postaci uniwersum DC — i trzeba przyznać, że fizyka oraz animacje latania wyglądają wprost niesamowicie. Chociaż daleko temu do perfekcji, to jak na demo robi to ogromne wrażenie, a superbohaterskie produkcje na UE5 mogą wejść na nowy poziom.