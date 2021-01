Takie przypadki są sumowane po czterech tygodniach i „Wiedźmin” dzierżył pierwsze miejsce w zestawieniu od 2019 roku z wynikiem 76 mln widzów. Na drugim miejscu znajdował się „Dom z papieru”, którego 4. sezon zgromadził przed ekranami 65 mln widzów. Niewiele dalej w tym rankingu znalazł się „Gambit królowej” z 62 mln widzów, co uczyniło produkcję najchętniej oglądanym serialem limitowanym na Netfliksie.

„Bridgertonowie” najpopularniejszym serialem Netflix na świecie. Nowy rekord oglądalności

Od tamtej pory sporo się jednak zmieniło, ponieważ styczniowa premiera „Lupina” była na tyle gorąca, że zaczęto mówić o pierwszym tytule mającym zagrozić „Wiedźminowi”. To, że zdoła on wyprzedzić „Dom z papieru” wydawało się przesądzone, ponieważ prognozy mówiły o widowni „Lupina” liczącej minimum 70 mln po czterech tygodniach – na ostateczny rezultat wciąż czekamy, więc warto mieć ten tytuł na uwadze. Zanim to jednak nastąpi, ogłoszono że „Bridgertonowie” nie dali żadnych szans swoim konkurentom i serial dobił do 82 mln widzów na całym świecie!

