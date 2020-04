Powrót do formy i powiew świeżości. Widzieliśmy odcinki 4. sezonu „Domu z papieru”

„Dom z papieru”,”Le Casa de Papel” bądź „Money heist” to oczywiście wciąż ten sam serial, ale czasem odnoszę wrażenie, że wielu widzów dosyć świadomie wybiera jeden z tych tytułów, gdy rozmawia o produkcji z innymi. Dlaczego? To bardzo dobre pytanie, ale zwolennicy anglojęzycznej wersji mogą nie mieć tyle samo frajdy z oglądania. Wszystko z powodu zawartości nowego 4. sezonu, który jak żadne inny pasuje do oryginalnego tytułu, który w polskiej odsłonie (na całe szczęście) jest bardzo adekwatny.

4. sezon > 3.sezon „Domu z papieru”

Nasi bohaterowie mieli szansę złapać oddech w 3. serii, ale jednocześnie z nimi oddech łapali widzowie, którzy przywykli do ciągłego napięcia w dwóch poprzednich sezonach. To właśnie tamto tempo, emocje i gęsta atmosfera sprawiały, że „Dom z papieru” oglądało się tak rewelacyjnie. To charaktery, język, nastrój, ujęcia i muzyka uczyniły serial tak dobrym, mimo że sam scenariusz mógł tego nie zwiastować. Widowisko było wspaniałe, ale później wszystko to nieco spowolniło, a my przenosiliśmy się pomiędzy kilkoma lokalizacjami śledząc losy postaci. Takie pozbawianie dynamiki serialu wpłynęło na oceny 3. sezonu, dlatego z przyjemnością mogę donieść, że „Dom z papieru” wraca na dobre tory w sezonie numer 4.