Dlaczego tak dokładnie analizuję otwarcie serialu, skoro za tydzień na Netflix pojawi się trzeci finałowy sezon? Bo po seansie całości (powtórzyłem obydwa wcześniejsze sezony) widać jak na dłoni, że „Dark” jest serialem kompletnym, doskonale rozpisanym i bez słabych momentów. Po zakończeniu 2. sezonu można było sądzić, że scenarzyści zagalopowali się w niektórych wątkach i wykreowali niektóre tajemnice tylko po to, by zagmatwać fabułę, ale po finale – gdy wszystko staje się jasne – nie mamy wątpliwości, że nie zmarnowano tu ani minuty na ekranie na opowiedzenie tej historii.

3. sezon „Dark” to garść nowych pytań i odpowiedzi

Nie mogę i nie chcę zdradzać Wam jakichkolwiek szczegółów odnośnie fabuły – rozkoszowanie się kolejnymi zagadkami, które są ukazywane i rozwiązywane w tak przemiłej dla oka i ucha oprawie to czysta przyjemność. Każdy członek ekipy wywiązał się ze swoich zadań wzorowo, bo jeśli będziecie uważnie oglądać „Dark” (i powinniście), to zauważycie jaką dbałość do szczegółów przykładano tu na każdym kroku. Taka złożoność historii to dziś raczej niecodzienna sytuacja, ponieważ przywykliśmy do tego, że widzów się rozleniwia serwując im wszystko jak na tacy. Nie w „Dark”, gdzie momentami będziecie pogubieni i będziecie sobie zadać w głowie pytania, czy ta informacja już była podana, czy nie. Czy odpowiedź na to pytanie już padło, czy dopiero się pojawi? Czy ta postać jest rzeczywiście tym, kim sądzimy że jest, czy może jednak odgrywa inną rolę?

Zobacz też: Nie będzie nudy w wakacje. Co nowego w lipcu na Netflix? Znamy pierwsze nowości