Zobacz trailer Sky Rojo – nowego serialu twórców Domu z papieru!

Dom z Papieru to obecnie jedna z najważniejszych serii Netflixa. Mimo kilku sezonów na koncie — wciąż udaje jej się bić rekordy popularności. Nic dziwnego zatem, że gigant kuje żelazo póki gorące. Te same nazwiska odpowiedzialne są za debiutującą wiosną zeszłego roku serię White Lines, a teraz pracują nad kolejnym serialem który trafi do widzów już 19. marca. Panie, Panowie, oto Sky Rojo!

Sky Rojo — szalona podróż w poszukiwaniu wolności. Nowy serial już w marcu trafi na Netflix

W serwisie Netflix, w karcie produktu, czeka na nas taki opis nadchodzącego serialu:

Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności. Nowy serial twórców „Domu z papieru”.

Trailer, trzeba przyznać, bardzo dynamiczny i dość szalony. Spodziewam się zatem wartkiej, dynamicznej, akcji z niekończącymi się zwrotami, mocnych tekstów i — jeżeli wierzyć zwiastunowi — to wielu pięknych scen. Bo kolory na trailerze robią ogromne wrażenie.

Czy serialowi uda się powtórzyć sukces Domu z Papieru? Czas pokaże — pierwszy sezon Sky Rojo zadebiutuje na platformie Netflix za niespełna dwa miesiące!