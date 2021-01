Główny bohater, Assane Diop, którego brawurowo odgrywa Omar Sy („Nietykalni”) jest charyzmatycznym złodziejem, który swój fach uprawia przynajmniej od dekady i jest w nim całkiem dobry. Trudno go nie polubić od pierwszych minut trwania serialu, tym bardziej, że musi mierzyć się też z problemami dnia codziennego mając syna i żonę, z którą utrzymuje tylko przyjacielskie stosunki. Szybko jednak poznajemy główną oś fabularną i smutną historię Assane’a, która doprowadziła go do miejsca, w którym się znajduje. I to właśnie przeszłość jest głównym motorem napędowym całej tej historii.

Omar Sy jest genialny, nie tylko jako Lupin

Technicznie serial jest bardzo dobrze zrealizowany, a pomysły scenarzystów godne są genialnego złodzieja jakim był Arsene Lupin, bohater książek Maurice’a Leblanc’a. Wiele sytuacji w serialu jest hołdem dla kultowych opowiadań, a Assane garściami czerpie z nich inspirację. Niestety, niektóre sceny trzeba oglądać z przymrużeniem oka, bo w prawdziwym życiu nie udałoby się ich zrealizować po myśli głównego bohatera. Jeśli jednak przestaniecie się tym przejmować, to cały serial okaże się świetną rozrywką, pomimo swoich także bardzo brutalnych momentów. W zasadzie największym minusem wydaje się być fakt, że poza głównym bohaterem odgrywanym przez Omara Sy, trudno zapamiętać jakąkolwiek inną postać. Wszyscy wtapiają się w tło…