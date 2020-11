Widzieliście ostatni hicior Netfliksa? Jest najpopularniejszy na całym świecie

Nowy serial Netfliksa skupia się na postaci Beth – młodej dziewczyny, która trafia do sierocińca po śmierci matki. Na miejscu dość szybko zauważa, że nie pasuje do otoczenia, a najlepszą rozrywką stają się dla niej partie szachów z woźnym ośrodka. Ten dostrzega jej talent i możliwości, więc stara się utorować jej ścieżkę do rozwoju. Beth będzie jednak zmagać się z licznymi problemami, w tym uzależnieniem, które prześladować ją będzie także w dorosłym życiu.

Szachy nie są widowiskowe? Zobaczcie „Gambita królowej”

Na wieści o tym, że serial opowiada o utalentowanej szachistce, wiele osób może machnąć ręką, bo przecież szachy nie są tak widowiskowym sportem, jak wiele innych dyscyplin, które brylują na ekranie. Twórcy „Gambita królowej” sprawili jednak, że serial ogląda się ze sporym zaangażowaniem również z powodu pojedynków, które toczy główna bohaterka. Ale to nie wszystko, bo produkcja zadaje kilka istotnych pytań i stara się na nie odpowiedzieć, a także jest znakomicie zrealizowana. Scenariusz nie sprawia wrażenia napisanego na kolanie, lecz skrzętnie uknutej intrygi, ujęcia mogą się naprawdę podobać, a wykreowany klimat po prostu wciąga.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

Widać to po statystykach oglądalności, bo jak ogłosił Netflix, „Gambit Królowej” jest najchętniej oglądanym serialem limitowanym w historii serwisu. Co to oznacza? Na przestrzeni 28 dni od premiery oglądało go 62 miliony gospodarstw domowych.

Dlaczego nie mówimy o użytkownikach? Netflix korzystając z takiej frazy sugeruje, że liczna widzów mogłaby być (i zapewne była) jeszcze wyższa, ponieważ w trakcie seansu przed ekranami mogło zasiąść więcej osób niż tylko jedna. Skąd zwrot serial limitowany i gdzie podziały się inne najpopularniejsze seriale, w tym „Stranger Things”? Cała sprawa rozbija się właśnie o kategorię produkcji, która jest zamkniętą opowieścią w ramach jednego sezonu – stąd określenie limitowany. „Stranger Things” i wiele innych seriali posiada wiele sezonów (z góry zakładano że powstaną kolejne), dlatego „Gambit królowej” przoduje w innym rankingu.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że ostatnie miesiące nie należą do Netfliksa. Być może liczba widzów i wpływy utrzymują się na satysfakcjonującym poziomie, ale musicie przyznać, że wśród polecanych przez serwisy i znajomych seriali nie znajduje się zbyt wiele produkcji Netfliksa. To oczywiście może się lada moment zmienić, bo wiemy jak dynamiczny jest rynek VOD, gdzie wystarczą 2-3 solidne premiery, by ponownie zainteresować się daną platformą.