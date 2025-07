Nauka geografii i doskonała zabawa. Te gry robią to lepiej niż GeoGuessr!

Darmowe alternatywy dla GeoGuessr

GeoGuessr narobił sporo szumu – kto raz spróbował, ten wie, jak wciąga zgadywanie, gdzie na świecie właśnie się znaleźliśmy. Nie oszukujmy się jednak, po wprowadzeniu płatności to już nie to samo. Na szczęście internet nie znosi próżni. Poniżej znajdziesz kilka ciekawych alternatyw, które potrafią zaskoczyć i wciągnąć tak samo jak GeoGuessr.

Co to jest GeoGuessr?

GeoGuessr to popularna gra przeglądarkowa, która przenosi gracza w losowe miejsce na świecie za pomocą widoku z Google Street View. Twoim zadaniem jest, na podstawie tego, co widzisz dookoła – krajobrazów, znaków drogowych, architektury czy języka na szyldach – zgadnąć, gdzie dokładnie się znajdujesz. Im bliżej trafisz na mapie, tym więcej punktów zdobywasz. To połączenie zabawy, logiki i wiedzy geograficznej okazało się na tyle wciągające, że GeoGuessr zyskał miliony fanów na całym świecie. Choć początkowo gra była dostępna za darmo, dziś większość trybów wymaga subskrypcji, co skłania wielu graczy do szukania darmowych alternatyw.

City Guesser

City Guesser to opcja dla tych, którzy chcą grać bez ograniczeń, ale też niekoniecznie siedzieć w Street View. Tutaj nie masz mapy – dostajesz filmik z ulicy, deptaka lub placu. Wszystko dzieje się znacznie bardziej dynamicznie. Oglądasz, analizujesz znaki, język, ludzi – i zgadujesz. To trochę inny vibe niż klasyczny GeoGuessr, ale dla wielu właśnie to jest największy plus. Gra działa płynnie, nie wymaga konta i jest całkowicie darmowa. Można wybrać kategorię – np. tylko Europa, stolice, miejsca turystyczne – i lecieć.

Hide & Seek World

Tym razem coś dla fanów rywalizacji. Hide & Seek World to przeglądarkowa gra multiplayer, która łączy rywalizację z nauką geografii. Rozgrywka opiera się wyłącznie na trybie wieloosobowym i oferuje trzy warianty zabawy: klasyczne chowanie się i szukanie na mapie, rywalizację o odnalezienie maskotki Wolly oraz tryb King of the World dla nawet 100 graczy jednocześnie. Gracze lokalizują się nawzajem, korzystając z widoków Google Street View – trzeba jak najdokładniej wskazać miejsce na mapie, bazując na otoczeniu widocznym na zdjęciu. Punktacja zależy od precyzji i czasu reakcji, a zwycięża osoba z największą liczbą punktów. To dobra propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej gry geograficznej do wspólnej zabawy ze znajomymi czy rodziną. Płatna wersja daje więcej opcji, ale nawet w darmowym trybie można znaleźć sporo frajdy. Z gorszych wiadomości – gra wymaga założenia konta.

Geotastic

Geotastic to alternatywa dla tych, którzy lubią bardziej rozbudowaną rozgrywkę. Można grać solo, z przyjaciółmi, w różnych trybach (np. klasyczne Street View, quiz flagowy, zgadywanie stolic). Co ważne – gra jest darmowa, ale opiera się na modelu pay what you want – jeśli chcesz wesprzeć twórcę, możesz, ale nie musisz. Interfejs jest prosty, ale funkcjonalny, a baza lokacji rośnie. Dobre na wieczór ze znajomymi albo na samotną podróż dookoła świata.

Seterra

Jeśli szukasz czegoś innego niż klasyczne "gdzie jesteś?", to Seterra może Ci się spodobać. To bardziej quiz geograficzny niż gra na Street View, ale za to z ogromną bazą wiedzy. Kraje, stolice, rzeki, flagi – wszystko podane w lekkiej, przystępnej formie. Zero Street View, ale dużo nauki przez zabawę. Sprawdza się szczególnie dobrze na telefonie – idealne na krótką przerwę w pracy czy w autobusie.

PlayGeography

Podobnie jak Seterra, PlayGeography to zestaw quizów, które pomogą rozwinąć wiedzę z zakresu geografii. Zgadujesz kraje po kształcie, flagi, lokalizacje na mapie – wszystko w szybkim i dynamicznym tempie. Można grać bez rejestracji, a interfejs jest prosty i intuicyjny. To raczej dodatek niż pełnoprawna alternatywa dla GeoGuessr, ale jeśli szukasz czegoś lżejszego, co odświeży Twoją geograficzną pamięć – warto sprawdzić.

Czy te gry są lepsze niż GeoGuessr?

To zależy, czego szukasz. Jeśli chcesz dokładnej symulacji GeoGuessr – Geotastic będzie najbliżej. Jeśli chcesz grać bez logowania i zobowiązań – City Guesser to odpowiedni wybór. A jeśli chcesz po prostu sprawdzić, jak dobrze pamiętasz flagę Lesotho – warto sięgnąć po Seterra.

Ważne jest jedno – wszystkie te gry są dostępne w przeglądarce i nie wymagają kont premium. Niektóre mają drobne ograniczenia, ale żadna nie zablokuje Cię po trzeciej rundzie z komunikatem "kup wariant premium".

Na koniec, coś dla fanów Street View, ale z twistem

Jeśli masz ochotę na coś naprawdę nietypowego, sprawdź Back of Your Hand – to bardziej eksperyment niż gra, ale polega na zgadywaniu lokalizacji... we własnym mieście.