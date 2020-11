Wśród nadchodzących premier Netfliksa na pewno będę mieć na uwadze nowy duński serial serwisu o tytule „Równonoc”. Zwiastun zapowiada tajemnicę sprzed lat, u której dna czekają nas informacje na temat alternatywnej rzeczywistości. Jeśli chodzi o skojarzenia z innymi produkcjami po seansie tego materiału promocyjnego, to w pierwszej kolejności pojawią się zapewne myśli o niemieckim „DARK”, który stosunkowo niedawno został zakończony na Netflix finałowym 3. sezonem. Wśród duńskich produkcji Netfliksa możecie kojarzyć „The Rain”, które pomimo świetnego konceptu nie zdołało mnie do siebie przekonać, ale oglądalność musiała być na tyle duża, że Netflix przygotował w sumie 3 sezony. Oby „Równonoc” wystartowało nieco lepiej.

Zwiastun „Równonoc” – o czym będzie serial?

Fabuła serialu skupi się na wydarzeniach z 1999 roku, gdy zniknęła bez śladu cała klasa licealistów. Anna miała wtedy 10 la t i do dziś rozpamiętuje to zdarzenie. Znała jedną z ofiar i jej zniknięcie odcisnęło na niej duże piętno. Anna miewa makabryczne wizje, które regularnie przerywają jej sielankowe, rodzinne życie w 2020 roku. Anna nie może odciąć się od przeszłości, a po śmierci jednej z osób, które przeżyły tajemnicze zdarzenie w 199 roku, postanawia rozwiązać zagadkę i wyjaśnić, co stało się ze wszystkimi tymi osobami, które zaginęły. Zorientuje się, że jest tę sprawę bardziej wmieszana, niż mogłaby sądzić.

Data premiery i obsada serialu „Równonoc”

Data premiery serialu została wyznaczona na 30 grudnia tego roku. W Annę wciela się Danica Curcic, Dennisa zagra Lars Brygmann, Amelię zagra Fanny Bornedal, a 9-letnią Annę zagra Viola Martinsen. Twórcą serialu jest Tea Lindeburg mające na koncie przede wszystkim lokalne, duńskie produkcje jak „Kødkataloget”czy „Normalerweize”.