Fabuła serialu „Wiedźmin” od Netfliksa

Kluczem do sukcesu lub jego braku może okazać się fabuła, bo warstwa audiowizualna jest w pełni satysfakcjonująca. Muzyka, co prawda, nie zapadła mi w pamięć, ale zgrabnie wkomponowuje się w to co widzimy na ekranie albo przewodzi akcji budując odpowiednią atmosferę i klimat.

Historię w 1. sezonie oparto na dwóch tomach opowiadań „Ostatnie życzenie” i „Miecz przeznaczenia”. Oczywiście, że doszło do kilku zmian, a najbardziej odczuwalną i zauważalną będzie wyniesienie na pierwszy plan postaci Ciri i Yennefer, które dostają własny czas na ekranie i śledzimy ich losy na przemian z przygodami Geralta. Dzięki takiemu zabiegowi nie powinniśmy narzekać na nudę i przyznam szczerze, że takie przełożenie książek Andrzeja Sapkowskiego na scenariusz – choć dość ryzykowne – opłaciło się.

To był przyjemny seans, ale czekam na więcej







Jestem gotów napisać, że największe zarzuty wobec serialu będą mieli ci, którzy zawiesili mu poprzeczkę niebotycznie wysoko. Do takich sytuacji dochodzi, gdy weźmiemy pod uwagę grupę prawdziwych fanów książek albo gier. Do seansu podszedłem z otwartą głową i jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem. Skąd taka, a nie inna ocena? Ponieważ na przestrzeni 5 odcinków nie poczułem się zachwycony, tym co oglądam, lecz mile zaskoczony. W mojej ocenie to i tak bardzo duże osiągnięcie twórców, na barkach których spoczywała ogromna odpowiedzialność przeniesienia na ekran prozy Sapkowskiego. Przy pierwszym sezonie działano trochę po omacku, nie wiedząc co przypadnie widzom do gustu, a co nie. Mając taką wiedzę po premierze “Wiedźmina”, scenarzyści i reżyserzy będą wiedzieli w jakim dokładnie kierunku należy zmierzać tworząc 2. sezon, dlatego śmiem twierdzić, że najlepsze odcinki “Wiedźmina” dopiero przed nami.

Ocena pięciu pierwszych odcinków serialu „Wiedźmin” – 7/10