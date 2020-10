Czy warto obejrzeć „Gambit królowej”?

„Gambit królowej” nie jest produkcją pozbawioną wad i do najpoważniejszych zarzutów zaliczyłbym na pewno szablonowość niektórych rozwiązań fabularnych, które powodują, że serial nie jest takim powiewem świeżości, jakim mógłby być. Nie mogę jednak pozbyć się wrażenia, że jest to chyba produkcja najbliższa temu, do czego przyzwyczajał nas Netflix jakiś czas temu, gdy na platformie debiutowały „Ozark”, „Godless” lub „Orange is the New Black”. Autorzy serialu zdołali wykreować taką atmosferę, że nie sposób odmówić sobie seansu kolejnego odcinka.