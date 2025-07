Ugreen DigiNest Cube: jedno urządzenie, duża moc i koniec bałaganu pod biurkiem

Jeśli irytują cię plątające się pod biurkiem kable i nieporęczna listwa z kilkoma ładowarkami, to ten gadżet powinien rozwiązać twoje problemy. Na rynku znajdziecie wiele takich urządzeń, które łączą w sobie funkcje „przedłużacza” i wieloportowej ładowarki, ale zazwyczaj takie sprzęty wiążą się z zajęciem dużej przestrzeni na biurku i sporym wydatkiem. Kostkę od Ugreena możecie jednak kupić za około 200 zł – co w tej cenie otrzymujemy?

Model Ugreen CD268 (kostka zasilająca) Typ urządzenia Listwa zasilająca z portami USB i AC Porty AC (gniazda sieciowe) 3 × Schuko (230 V, 4000 W maks.) Porty USB-C 2 × USB-C Power Delivery (maks. 65 W) Porty USB-A 2 × USB-A Quick Charge 3.0 (maks. 22,5 W) Moc całkowita (USB) 65 W Moc całkowita (AC) 4000 W Technologia GaN II Długość przewodu 1,8 m Wymiary 110 × 110 × 137 mm Waga ok. 600 g Zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, termiczne Materiał obudowy Tworzywo sztuczne (czarne) Dodatki w zestawie Naklejka montażowa

Design i wykonanie

Kostka/listwa zasilająca Ugreen DigiNest Cube (CD268) to całkiem poręczne urządzenie o wymiarach 110 × 110 × 137 mm, wykonane z tworzywa sztucznego. Zależało mi właśnie na minimalistycznym sprzęcie, który naładuje kilka urządzeń jednocześnie i nie będzie przy tym straszyć typowo „listwową” konstrukcją, a kostka Ugreena w te wymagania wpisuje się idealnie. Z lewej, z prawej i w górnej części urządzenia znajdziemy gniazda Schuko, a z przodu dwa porty USB-C oraz dwa USB-A. Z tyłu zaś pojedynczy przycisk do włączenia/wyłączenia zasilania i masywny przewód (1,8 m), który podłączamy do głównego gniazdka.

U spodu znajdziemy dwie gumy antypoślizgowe, a między nimi możemy umieścić dołączoną do opakowania naklejkę dwustronną, dla jeszcze lepszej stabilizacji na biurku. Nic tu nie trzeszczy, a wszystkie elementy są spasowane bez zastrzeżeń, choć warto zaznaczyć, że czarny plastik mocno się palcuje. Najbardziej zależało mi na tym, żeby sprzęt nie rzucał się zbytnio w oczy i chyba możemy się zgodzić, że kostka te wymagania spełnia.

Ładowanie

Ugreen umożliwia jednoczesne ładowanie do 5 urządzeń, przy maksymalnym obciążeniu listwy na poziomie 4000 W. Sprzęt obsługuje większość popularnych standardów szybkiego ładowania, takich jak Power Delivery 30 W, FCP, Quick Charge 3.0, a to oznacza, że można bez przeszkód ładować nim smartfon, tablet, aparat czy nawet laptopa.

Tak natomiast przedstawia się ładowanie na poszczególnych portach:

Ładowanie na 1 porcie:

USB-C PD 65 W

USB-A SCP 22,5 W

Ładowanie na 2 portach:

USB-C PD 45 W + USB-C PD 20 W

USB-C PD 45 W + USB-A QC/FCP 18 W

2× USB-A 5 V / 3 A

Ładowanie na 3 portach:

USB-C PD 20 W + USB-C PD 20 W + USB-A QC/FCP 18 W

USB-C PD 45 W + 2× USB-A 5 V / 3 A

Ładowanie na 4 portach:

USB-C PD 30 W + USB-C PD 20 W + 2× USB-A 5 V / 3 A

Przy podłączeniu 5 różnych urządzeń kostka wyraźnie zwiększa swoją temperaturę, ale jest co najwyżej ciepła – ani razu nie odniosłem wrażenia, że może dojść do przegrzania. Kostka korzysta w końcu z dobrodziejstw technologii GaN II, dzięki której efektywnie odprowadza ciepło. Poza tym oferuje ochronę przed przeciążeniem, przepięciami i zwarciem.

Cena

W oficjalnym sklepie Ugreen możecie dorwać kostkę za nieco ponad 221 zł, a w polskich elektromarketach jest dość rozbieżna i sięga nawet 292 zł. Jednak w popularnym sklepie z "X"w nazwie znajdziecie ją za 209 zł, a po wykorzystaniu kodu za złożenie nowego konta można zbić ją do 189 zł – i wtedy robi się już naprawę opłacalnie, biorąc pod uwagę moc, liczbę portów i kompaktowe wymiary.