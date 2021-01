Netflix staje się prawdziwym imperium znanych animacji. Imponująca lista nowości

Seria animowana Tomb Raider zabierze nas natomiast do świata, który znamy z najświeższej trylogii gier po reboocie marki od Square Enix. Składają się na nią „Tomb Raider”, „Rise of the Tomb Raider” oraz „Shadow of the Tomb Raider”. Nie wiemy, na czym dokładnie będzie skupiać się fabuła serii, ale możemy spodziewać się nowej wyprawy, na którą wyruszy Lara. Seria na Netflix zadebiutuje w 25 lat po premierze pierwszej gry z bohaterką, co na pewno nie będzie przemilczane w materiałach promocyjnych.

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.

— NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021