Z tym smartfonem wyglądasz na podejrzanego. Policja nie spuści Cię z oka

Jest taka marka smartfonów, którą szczególnie upodobały sobie osoby będące z prawem na bakier. Do tego stopnia, że policja dosłownie nie spuszcza ich z oczu. O co konkretnie chodzi i jaka marka powoduje wzmożone zainteresowanie służb? Już wyjaśniamy.

Smartfon, który może przydać się przestępcom

Czym powinien wyróżniać się smartfon, by stać się cennym narzędziem w rękach przestępców? Przede wszystkim musi zapewniać absolutną poufność swojemu użytkownikowi. Nie ma mowy o tym, by treści zgromadzone w pamięci takiego smartfona ujrzały światło dzienne. Jak to osiągnąć we współczesnym świecie, gdzie roi się od przeróżnego oprogramowania szpiegującego? Tylko i wyłącznie poprzez instalację zmodyfikowanego oprogramowania, zoptymalizowanego pod kątem maksymalizacji prywatności.

System Android, w wersji przygotowanej przez producenta urządzenia, do tego celu się po prostu nie nadaje. Są jednak smartfony, które pozwalają na instalację zmodyfikowanego oprogramowania, takiego jak GrapheneOS. A na jakim smartfonie działa ono najlepiej? Jest taki, który na tle konkurencji wyróżnia się zdecydowanie.

Masz smartfon Google Pixel? Policja już się Tobą interesuje

Tym smartfonem jest Google Pixel. Producent GrapheneOS podkreśla, że modyfikacja działa najlepiej właśnie na tych urządzeniach. Z tego powodu sięgają po nie nie tylko ci, którym zależy na prywatności w dobrych celach, ale też ci, którzy chcą uciec przed wymiarem sprawiedliwości.





Problem z wykorzystaniem smartfonów Google Pixel do działalności przestępczej zidentyfikowała hiszpańska policja, a w dociekliwości w tym zakresie przoduje jej kataloński odłam. Widząc, że w Twojej dłoni znajduje się Google Pixel, katalońscy policjanci mogą zareagować i np. poddać Cię rewizji osobistej. Skąd aż tak radykalne środki? Spośród użytkowników Pixela ze zmodyfikowanym oprogramowaniem część to osoby handlujące substancjami niedozwolonymi.

Masz Pixela? Hiszpańska policja może wziąć Cię za dilera. Pamiętaj o tym podczas podróży do tego pięknego, śródziemnomorskiego kraju.

