Najlepsze oferty do telefonu do 100 zł miesięcznie

Tak jak już zapowiadaliśmy w poniedziałek, została nam już tylko jedna, ostatnia cześć naszego cyklu ofert komórkowych do określonych kwot. Ostatnie zestawienie do 60 zł, obejmowało jeszcze oferty dostępne poza „wielką czwórką”, powyżej tej kwoty zapłacimy już tylko za oferty na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile - z jednym, aczkolwiek znamiennym wyjątkiem.

Niżej odsyłam do poprzednich wisów z ofertami do niższych kwot:

Orange Flex subskrypcja (zasięg Orange)

Zaczniemy od tego wyjątku, który pokazuje jak wiele można uzyskać w tej kwocie, w porównaniu z abonamentami.

Mowa o kwocie 80 zł miesięcznie, w ramach której otrzymujemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Te 150 GB (a od 27 sierpnia 250 GB - więcej o tym) przyznawane jest tylko do wyliczenia limitu w roamingu UE - 18,92 GB. Można je sprezentować znajomym czy rodzinie.

Co więcej, w pakiecie dostajemy też dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem, które można wykorzystać w zegarku, innym swoim smartfonie czy w mobilnym routerze WiFi. Warto tu jeszcze wspomnieć, iż aktualnie usługę UNLMTD trzeba co miesiąc włączać na nowo, od 27 sierpnia będzie włączona na stałe w tym pakiecie.

Abonament w Orange

Co w tej cenie dostaniemy w abonamencie Orange? Można powiedzieć, iż cena subskrypcji Orange Flex to średnia z dwóch pakietów w abonamencie za 70 zł i 90 zł miesięcznie.

W ich ramach możemy korzystać z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z limitu transferu danych na poziomie odpowiednio 150 GB (16,56 GB w UE) i 300 GB (21,29 GB w UE). Z tym, że w abonamencie za 90 zł przez pierwsze 2 lata umowy mamy Internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Do tego Telewizja mobilna i CyberOchrona w cenie oraz Netflix na 2 i 3 miesiące gratis.

Abonament w Play

Niemal identyczny zestaw abonamentów, dostępny jest w Play. Za 70 zł i 90 zł mamy też 150 GB i 300 GB limitu transferu danych z tym, że w droższym przez pierwszy rok nie ma żadnych limitów.

Dodatkowy pakiet, wykraczający nieco poza 100 zł - 105 zł miesięcznie, to tak naprawdę dwie usługi - karta SIM do smartfona bez limitu danych i prędkości oraz karta SIM do routera z limitem 300 GB. Wszystkie trzy pakiety zawierają dostęp do Telewizji Play Now, no i działają w roamingu UE - już nie podaje limitów, widać na zrzutach.

Abonament w Plus

W abonamencie Plusa jest teraz promocja na jeden pakiet w tym przedziale cenowym, z rabatem 10 zł miesięcznie przez całą umowę. Dzięki czemu to najtańszy obecnie abonament w tym pułapie.

Za 69 zł miesięcznie mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 120 GB transferu danych. Do tego pakiet streamingowy z Disney+ i MAX na 6 miesięcy w prezencie.

Abonament T-Mobile

W abonamencie T-Mobile, podobnie jak w Orange są dwa abonamenty, również w cenie 70 zł i 90 zł miesięcznie.

Tutaj jednak w obu mamy internet mobilny bez limitu danych, za 90 zł również bez limitu prędkości, a za 70 zł z ograniczeniem do 30 Mb/s.

Polecam też, zajrzeć do innego naszego cyklu wpisów z ofertami naszych telekomów:

Stock Image from Depositphotos.