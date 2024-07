Najtańszy abonament telefoniczny dla jednej, dwóch i więcej osób. Przegląd ofert

Dla tych z Was, których ominęły poprzednie części naszego cyklu, zostawiam poniżej linki:

Dlaczego warto wybrać telefon na abonament?

Szczerze powiedziawszy nie wiem, ale miliony klientów nie mogą się mylić. Ostatnio przy wpisie ofert do telefonu do 20 zł miesięcznie zrobiłem Wam proste wyliczenie, z którego wynika, iż w głównej marce Orange (bez nju, flex i bez ofert na kartę), z samych abonamentów korzysta ponad 10 mln klientów.

Może to być kwestia przyzwyczajenia, ktoś kto od x lat ma abonament, nabyty jeszcze w akceptowalnej cenie, teraz ma umowę na czas nieokreślony - trzyma się więc abonamentu. W wielu dyskusjach o przewadze abonamentów pojawia się też argument, iż jest taniej w ofertach łączonych czy w przypadku, gdy chcemy wziąć klika numerów - dla siebie i bliskich.

Spora też część klientów wykupuje usługi w salonach operatorów razem z telefonem, a tam nie usłyszą o nju abonament, Plush abonament, Virgin abonament czy subskrypcji Heyah. O wszystkich tych tańszych alternatywach pisałem Wam już wielokrotnie, dla kontrastu w tym wpisie przyjrzymy się tylko abonamentom z dwuletnim zobowiązaniem w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Najtańszy abonament z telefonem

Wspominałem o salonach i kupowaniu tam abonamentu z nadzieją na kupno tańszego telefonu - to już mit. Był oczywiście czas, kiedy operatorzy subsydiowali telefony, były one wtedy tańsze, a różnice wyrównywali sobie operatorzy w abonamentach. To już dawno i nieprawda, poza nielicznymi wyjątkami okresowych promocji, telefony u operatorów są często droższe niż w sklepach popularnych elektromarketów - niezależnie od wybranego abonamentu.

Dobrym przykładem jest tu iPhone, najbardziej odporny na wahania cen i promocje. Różnica może być przy opłacie na start, ale finalnie koszt telefonu nie zmienia się w zależności od wybranego abonamentu.

Najtańszy abonament bez telefonu

Przejdźmy więc od razu do najtańszych abonamentów bez telefonu. Wszystkie oferty w tym wpisie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE - więc nie będę już przy każdej ofercie o tym wspominał. Będą to tylko ceny i limit transferu danych.

Według niedawnego raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego UKE, zużywamy w telefonie średnio 21,66 GB miesięcznie.

W Orange, Play i T-Mobile taki abonament kosztuje 60 zł miesięcznie, w Plusie 59 zł miesięcznie - wszystkie zawierają limit 50 GB transferu danych.

Najtańszy abonament tylko do rozmów i SMSów

Jeśli ktoś „nie łapie” się do średniej krajowej ze zużyciem transferu danych w telefonie, a używa go głównie do rozmów i SMSów, może wybrać tańszą opcję.

W Plusie kosztuje ona 39 zł miesięcznie z limitem 6 GB transferu danych, w Play i T-Mobile - 40 zł miesięcznie z odpowiednio 6 GB i 5 GB limitu transferu danych, a w Orange - 45 zł miesięcznie z limitem 5 GB.

Najtańszy abonament dla dwóch osób

Co, gdy chcemy wziąć dwa numery u operatora?

Orange

W Orange, zapłacimy 20 zł mniej za drugi numer, a więc łącznie 100 zł, 50 zł miesięcznie za numer.

Play

Analogicznie w Play - 100 zł za dwa numery, 50 zł za numer.

Plus

W Plusie można wziąć dwa numery za 69 zł miesięcznie na całą umowę, więc wychodzi to 34,50 zł na numer.

T-Mobile

T-Mobile na stronie ma ofertę łączoną tylko do droższych abonamentów za 70 zł i 90 zł miesięcznie. Niemniej, w przypadku tańszych pakietów, obowiązuje zniżka taka jak w Orange i Play, czyli 20 zł za każdy kolejny numer, a więc również 100 zł, 50 zł za numer.



Warto tu pamiętać, że to ceny obowiązujące w umowie na 2 lata, jak zechcecie później przejść na umowę na czas nieokreślony ceny wzrastają. W Orange, Play i T-Mobile będzie to 120 zł, po 60 zł za numer, w Plusie - 129 zł, 64,50 zł za numer.

Najtańszy abonament dla rodziny

W przypadku większej liczby numerów, sytuacja wygląda podobnie, po prostu każdy kolejny numer będzie nas kosztował 20 zł mniej - to w Orange, Play i T-Mobile. W Plusie jest to bardziej skomplikowane, bo przy trzech numerach zapłacimy 99 zł miesięcznie (33 zł za numer). Z kolei przy większej liczbie numerów (max 5), dla abonamentu za 59 zł możemy dobrać kolejne numery za 29 zł każdy, ale wymagane jest tu dokupienie do oferty telefonu.

Tak więc tanio nie jest, dla przykładu przy większej liczbie numerów - w nju mobile (Orange) zapłacimy 19 zł za numer, w Virgin Mobile (Play) od 25 do 21 zł za numer (im więcej numerów tym taniej), w Plush (Plus) - 20 zł, a w submarkach T-Mobile wprawdzie nie ma ofert łączonych, ale mamy Heyah 01 za 19,99 zł za jeden numer. Polecam więc wpisy z innego naszego cyklu:

