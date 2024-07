Najlepsze oferty do telefonu do 40 zł miesięcznie

Przechodzimy już do drugiej części naszego cyklu z ofertami komórkowymi, do określonej kwoty. Oferty powyżej 30 zł, zaliczają się już do grupy pakietów, na które się decydujemy w zamian za naprawdę duże limitu transferu danych.

a2mobile na kartę/subskrypcja (zasięg Plus)

W zakresie cenowym 31-40 zł, operator a2mobile ma dwa pakiety z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 55 GB i 65 GB transferu danych, w cenie odpowiednio - 34,90 i 39,90 zł miesięcznie.

CrossMobile abonament (zasięg Plus)

W CrossMobile mamy jeden pakiet, aczkolwiek muszę tu zaznaczyć, iż dostępny w ramach promocji w cenie 34,99 zł - cena ta obowiązuje przez pierwszy rok korzystania z niej. Standardowy jej koszt to już inny przedział cenowy do 50 zł, a dokładniej - 49,99 zł miesięcznie. Niemniej, mamy tu do wykorzystania aż 100 GB transferu danych w miesiącu.

Heyah na kartę (zasięg T-Mobile)

Heyah na kartę to znowu dwa pakiety w cenie 35 zł i 40 zł miesięcznie, w ramach których dostajemy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz odpowiednio 55 GB i 70 GB. Do tego promocja z „darmowymi” gigabajtami.

Klucz Mobile na kartę (zasięg Plus)

100 GB transferu danych dostępne jest w ofercie Klucz Mobile na kartę za 35 zł miesięcznie. Tu również jak w Cross Mobile w promocji z tą różnicą, że nie w cenie, a w limicie transferu danych.

Lajt Mobile abonament (zasięg Plus lub Orange)

W Lajt Mobile jest promocja cenowa - przez 2 miesiące płacimy 30 zł, a później wchodzi standardowa cena 40 zł miesięcznie, za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych.

Lycamobile na kartę (zasięg Plus)

Jak widać, ten zakres cenowy to szereg promocji, bo takowa dostępna jest też w Lycamobile - za 34 zł w miejsce 49 zł miesięcznie dostępny jest teraz pakiet z limitem 100 GB. Standardowa oferta za 35 zł, zawiera 70 GB.

Mobile Vikings na kartę/subskrypcja (zasięg Play)

Ciekawie to wygląda w Mobile Vikings, bo mamy tu ofertę na kartę i subskrypcję w tej samej cenie 35 zł miesięcznie, ale z istotną różnicą w transferze danych - w ofercie na kartę 50 GB, a w subskrypcji aż 120 GB.

Nju Mobile abonament (zasięg Orange)

W abonamencie Nju Mobile dostępny jest jeden plan w cenie 39 zł, zawierający nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz na start 80 GB transferu danych. Po pół roku stażu limit ten rośnie do 160 GB, po roku do 200 GB, a po dwóch latach do 240 GB. Tak więc to chyba jak na razie najlepsza oferta w cenie do 40 zł - z największym limitem transferu danych.

Orange Flex subskrypcja (zasięg Orange)

Orange Flex subskrypcja to dwie opcje z limitem 45 GB transferu danych - płatność miesięczna 35 zł lub roczna za 350 zł (2 miesiące gratis).

Orange Free na kartę (zasięg Orange)

W tej samej cenie 35 zł miesięcznie w Orange Free na kartę dostajemy 50 GB transferu danych i promocję z „darmowymi” gigabajtami.

Otvarta abonament (zasięg Plus)

W Otvarta mamy jeden pakiet w tym pułapie cenowym - mieści się w nim w promocji - 34,99 zł na 12 miesięcy i w standardowej cenie później - 39,99 zł miesięcznie. W pakiecie mamy limit 100 GB transferu danych.

Play abonament/na kartę (zasięg Play)

To już czwarta część cyklu, a dopiero po raz pierwszy pojawiają się w nim abonamenty na 2 lata z „wielkiej czwórki”, aczkolwiek w dość kontrastowo wyglądającej zawartości.

W Play abonament za 40 zł, mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 6 GB transferu danych. Dużo lepiej to wygląda w ofercie na kartę za 35 zł i 40 zł, dostajemy odpowiednio 40 GB i 50 GB transferu danych + promocja z „darmowymi” gigabajtami.

Plus/Plus abonament/na kartę/subskrypcja (zasięg Plus)

W Plusie na abonament mamy podobny plan, ale nieco taniej, bo za 39 zł - dostajemy tu nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz też 6 GB transferu danych.

Z kolei w Plus/Plush na kartę i subskrypcji mamy pakiet za 35 zł miesięcznie z limitem 40 GB, a tylko w ofercie na kartę za 40 zł, z limitem 50 GB.

Premium Mobile abonament (zasięg Plus)

W Premium Mobile w promocji za 60 GB zapłacimy teraz przez 9 miesięcy 29,70 zł, a później już w standardowej cenie 39,70 zł miesięcznie.

Red Bull Mobile subskrypcja (zasięg T-Mobile)

Red Bull Mobile to subskrypcja za 40 zł miesięcznie, w ramach której przez pół roku możemy korzystać z nielimitowanego internetu, po tym okresie wchodzi limit 60 GB transferu danych.

T-Mobile abonament/na kartę (zasięg T-Mobile)

Podobnie jak w Play i w Plusie mamy widoczny kontrast pomiędzy abonamentem a ofertą na kartę. W abonamencie za 40 zł dostępny jest limit 5 GB, a w ofercie na kartę za 35 zł - 40 GB i do tego promocja z „darmowymi” gigabajtami.

Virgin Mobile abonament/na kartę (zasięg Play)

Na koniec został jeszcze Virgin Mobile. W abonamencie za 40 zł skorzystamy z limitu 60 GB, a w ofercie na kartę za 35 zł miesięcznie z 50 GB, ale tu również jest promocja z „darmowymi” gigabajtami.

