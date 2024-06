Najlepsze oferty do telefonu do 10 zł miesięcznie

Nie wszystkie osoby potrzebują do swojego telefonu ofert z nielimitowanymi połączeniami czy wiadomościami. Niestety, przy dzisiejszych cenach jednostkowych, nie mają zbyt dużego wyboru. Postanowiłem dziś wyłuskać dla nich te, dostępne jeszcze na rynku.

W Polsce, jednostkowe ceny połączeń telefonicznych czy wiadomości SMS nie są regulowane. Dla przykładu, obecnie minuta połączenia potrafi kosztować od 0,19 zł do nawet 0,59 zł. W takim przypadku i przy założeniu, że dana osoba rozmawia w miesiącu dajmy na to 60 minut, może zapłacić od nieco ponad 10 zł do ponad 35 zł miesięcznie.

Nic dziwnego, że nawet przy tak niewielkim wykorzystaniu telefonu, wiele osób decyduje się na wykupienie ofert z nielimitowanymi połączeniami czy wiadomościami SMS, często płacąc dla “świętego spokoju” od 40 zł do 60 zł miesięcznie w abonamentach “wielkiej czwórki.

Nie jest to jednak jedyny wybór, nawet dla osób, które nie chcą się bawić w sprawdzanie cenników i liczenie na kalkulatorze. Takie osoby z niewielkim wykorzystaniem telefonu w miesiącu, nadal mogą zdecydować się na oferty z opłatą do 10 zł miesięcznie - czyli tyle, ile obecnie kosztuje najtańsza opcja jednostkowa za 60 minut rozmowy.

Pakiet minut i SMSów w Fakt Mobile do 10 zł

Zaczynając alfabetycznie od Fakt Mobile na kartę, u tego operatora możemy sobie włączyć pakiet z:

50 minut na rozmowy, 50 wiadomości SMS i 200 MB transferu danych za 3 zł miesięcznie,

300 minut na rozmowy, 300 wiadomości SMS i 350 MB transferu danych za 9 zł miesięcznie.

Brak limitów na rozmowy i SMSy w Mobilny Telegrosik do 10 zł

Co ciekawe, znalazła się wśród dostępnych ofert, również opcja na brak limitów w tej cenie. W ofercie Mobilny Telegrosik na kartę za 9 zł miesięcznie, do dyspozycji dostajemy nielimitowane rozmowy do wszystkich, nielimitowane wiadomości SMS oraz 1 GB transferu danych.

Pakiet minut w Otvarta do 10 zł

Osobom, które wolą wygodę abonamentu (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), mogę polecić abonament w ofercie Otvarta. Zawiera on 60 minut na rozmowy do wszystkich (nielimitowane w ramach sieci) oraz 2 GB transferu danych za 9,99 zł miesięcznie (wiadomości płatne).

Pakiety minut w tuBiedronka do 10 zł

W tuBiedronka na kartę, możemy aktywować sobie dwa pakiety - jednorazowe lub cykliczne:

100 minut na rozmowy, 100 wiadomości SMS za 5 zł miesięcznie,

200 minut na rozmowy, 200 wiadomości SMS za 10 zł miesięcznie.

Pakiety minut w Virgin Mobile do 10 zł

Na koniec mamy dość bogatą ofertę dla osób niewiele korzystających z telefonu w miesiącu w Virgin Mobile. W ofercie na kartę u tego operatora możemy aktywować sobie dwa pakiety MINI:

30 minut na rozmowy, 30 wiadomości SMS i 300 MB transferu danych za 3 zł miesięcznie,

300 minut na rozmowy, 300 wiadomości SMS i 1 GB transferu danych za 9 zł miesięcznie.

Pakiety MINI Cena 3,00 zł 9,00 zł Minuty do wszystkich sieci i na stacjonarne 30 300 SMS-y do wszystkich sieci

(bez MMS-ów) 30 300 Internet 300 MB 1 GB Ważności pakietu 30 dni 30 dni Aktywacja *222*03# *222*09#

Dodatkowo, jest też jednorazowa opcja włączenia większych pakietów, według tej tabelki:

Pakiety dodatkowe Jednorazowe Pakiety Opłata Kod Aktywacyjny Ważność Pakietu 120 minut 5,00 zł *222*1*120# do 30 dni, zgodnie

z ważnością Pakietu Mini 400 sms-ów 3,00 zł *222*2*400# 1 GB 1,00 zł *222*25*1#

Z kronikarskiego obowiązku wspomnieć muszę jeszcze o jednej ofercie, mieszczącej się w tym zakresie cenowym, mianowicie o Cross Mobile, gdzie za 9,99 zł miesięcznie mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych, ale to cena promocyjna przy umowie na 12 miesięcy. Po tym okresie trzeba przejść na jeden z droższych abonamentów, dostępnych w regularnej ofercie.

