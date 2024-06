Najlepsze oferty do telefonu do 20 zł miesięcznie

Czas na drugi odcinek naszego cyklu z ofertami naszych telekomów. Zaczynaliśmy od zestawienia ofert do telefonu do 10 zł miesięcznie, dla osób niewiele korzystających z usług, dziś oferty dla bardziej wymagających.

Przygotowując to nowe zestawianie ofert do 20 zł miesięcznie, naszło mnie takie spostrzeżenie, iż najpopularniejsze w Polsce oferty na abonament „wielkiej czwórki”, pojawią się ewentualnie dopiero w piątej części tego cyklu. To pokazuje, jak niewielka jest obecnie wiedza o innych ofertach, często lepszych i tańszych.

Skąd takie info, że najpopularniejsze? Prosta matematyka na przykładzie Orange, który w miarę regularnie udostępnia statystyki wszystkich swoich marek. I tak, na 17 mln klientów mobilnych, około 1 mln korzysta z oferty nju mobile, a około 400 tysięcy z Orange Flex.

Wyodrębnijmy jeszcze oferty na kartę w samym Orange,- to już z raportu UKE, według którego od wielu lat utrzymuje się stosunek abonament vs oferty na kartę na poziomie 70% vs 30%. Nawet zaokrąglając liczbę klientów w samym Orange do 15 mln, z abonamentów w głównej marce korzysta ponad 10 mln klientów.

Przechodząc już do naszego nowego zestawienia - rzecz jasna, nie będziemy tu już powtarzać ofert do 10 zł, w tym rankingu pojawią się oferty w przedziale cenowym - 10 zł - 20 zł miesięcznie.

Oferty do telefonu do 20 zł miesięcznie

a2mobile na kartę (zasięg Plus)

Zaczynamy alfabetycznie od a2mobile na kartę i od pakietu za 19,90 zł miesięcznie. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.

Pakiet do wykorzystania tylko w kraju.

CrossMobile abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia (zasięg Plus)

W abonamencie CrossMobile mamy dwa pakiety w tym przedziale cenowym. Oba z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS/MMS oraz z 3 GB i 12 GB transferu danych za 14,99 zł i 16,55 zł miesięcznie.

Droższy pakiet jest już z pakietem w roamingu UE, tańszy tylko do wykorzystania w kraju.

Fakt Mobile na kartę (zasięg Play)

To oferta dla osób, które w ogóle nie korzystają z internetu w telefonie. Za nie więcej niż 15 zł miesięcznie mogą wykonywać nielimitowane rozmowy i wysyłać nielimitowane wiadomości SMS.

Działa to też w roamingu UE.

Heyah 01 subskrypcja (zasięg T-Mobile)

Za nieco więcej, bo za 19,99 zł miesięcznie w subskrypcji Heyah 01, oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych oraz wiadomości SMS/MMS w kraju i UE, dostajemy 20 GB transferu danych (4,73 GB w roamingu UE).

Lajt Mobile abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia (zasięg Orange lub Plus)

W Lajt Mobile możemy skorzystać z abonamentu za 20 zł miesięcznie, w zestawie mamy nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.

Jeśli chodzi o roaming w UE, działa na zasadzie Bonusu Krajowego - korzystanie z usług w UE powyżej 50 minut/wymiennych na 50 SMS-ów, to +20 zł miesięcznie.

Lajt Mobile na kartę (zasięg Plus)

Ten sam operator ma aż trzy pakiety do 20 zł - z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, z limitem transferu danych na poziomie 1 GB, 4 GB i 10 GB za odpowiednio 15,99 zł, 17,99 zł i 19,99 zł miesięcznie.

Do wykorzystania tylko w kraju.

Lycamobile na kartę (zasięg Plus)

Równe 20 zł kosztuje pakiet w Lycamobile na kartę, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS + 25 GB transferu danych (2,35 GB w roamingu UE).

Nju mobile na kartę (zasięg Orange)

Z kolei za nie więcej niż 19 zł, skorzystacie z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 20 GB transferu danych (4,5 GB w roamingu UE) w nju mobile na kartę.

Otvarta abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia (zasięg Plus)

W abonamencie Otvarta mamy dwa pakiety do 20 zł. Za 14,99 zł nielimitowane rozmowy i płatne wiadomości oraz 11 GB transferu danych. Z kolei, za 18,99 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 21 GB transferu danych.

Jeśli chodzi o roaming w UE, mamy tu opcję na dwa darmowe Pakiety Wakacyjne w roku, po max. 14 dni, z 500 minut rozmów w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

Premium Mobile abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia (zasięg Plus)

Kolejny abonament w Premium Mobile, to już tylko jeden pakiet do 20 zł. Za 19,90 zł miesięcznie, możemy korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS oraz 15 GB transferu danych.

Pakiet do wykorzystania tylko w kraju.

Telegrosik Mobilny na kartę (zasięg Play)

Nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 5 GB i 10 GB transferu danych, dostępne są w dwóch pakietach w Telegrosik Mobilny, za odpowiednio 14 zł i 20 zł miesięcznie.

Pakiety do wykorzystania tylko w kraju.

tuBiedronka na kartę (zasięg T-Mobile)

Ta oferta dość dziwnie będzie wyglądała w tym zestawieniu, no ale kosztuje 20 zł miesięcznie i zawiera pakiet 500 minut, 500 SMS-ów oraz 2 GB transferu danych.



Virgin Mobile abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia (zasięg Play)

Na koniec został nam abonament w Virgin Mobile za 20 zł miesięcznie, a w nim pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych (4,73 w roamingu UE).