Jaki telefon na kartę wybrać w 2024 roku? Najlepsze oferty w Orange, Play, Plus, T-Mobile i innych

Dziś Orange udostępnił znacznie odświeżoną ofertę na kartę - Orange Free na kartę. To dobra okazja, na przyjrzenie się dostępnym pakietom, również u innych operatorów.

Najistotniejsze zmiany w Orange Free na kartę zapowiedziane były już wcześniej, opisaliśmy Wam je w tym wpisie - Koniec świetnej oferty Orange Free na kartę. Klienci muszą zmienić pakiet. W tym tekście skupimy się na samych ofertach dostępnych na rynku telko w Polsce, w rozbiciu na kilka kategorii.

Dlaczego warto wybrać telefon na kartę?

Na początek jednak, zasadnicze pytanie - dlaczego telefon na kartę? Osobiście z oferty na kartę korzystam od dwóch lat. Wcześniej odrzucało mnie od tego typu ofert przeświadczenie o braku wygody czy konieczność pamiętania o doładowaniach i ważności konta.

Dziś to już przeszłość, wiele ofert dostępnych jest wprost z aplikacji mobilnej, z pełnym wglądem w konto, z szybkimi doładowaniami czy wręcz z autodoładowaniem. Poza tym, w kategorii ofert na kartę mieszczą się też w pełni automatyzowane subskrypcje. To pozwoliło mi szybko wdrożyć się w tę formę korzystania z usług i szczerze polecam ją osobom, które chcą płacić za to z czego naprawdę korzystają.

Telefon na kartę czy na abonament – co lepsze?

Przy tym pytaniu będzie nieco subiektywnie, z uwagi na akapit wyżej, no ale takie są też fakty - oferty na kartę są korzystniejsze niż abonamenty. Nie mamy tu żadnych zobowiązań i umów, możemy dobrać odpowiedni dla siebie pakiet w każdym momencie i w zależności od aktualnych potrzeb czy poziomu korzystania z usług.

Oprócz tej elastyczności, za ofertami na kartę przemawiają też ceny, które są znacznie niższe niż te, które musimy ponosić wykupując abonament. Co więcej, przy abonamencie wiąże nas umowa i do jej końca musimy płacić tyle, ile na jej początku, nawet jeśli nasze potrzeby z czasem się zmniejszają.

Najlepsza oferta na kartę do 30 złotych

Nie bez powodu na start wybrałem taką kategorię ofert do 30 zł, bo takich zwyczajnie już nie znajdziecie, przynajmniej w głównych markach operatorów infrastrukturalnych. W Orange najtańszy abonament kosztuje 45 zł i zawiera zaledwie 5 GB transferu danych, w Play - 40 zł z 6 GB, w Plus - 39 zł z 6 GB, a w T-Mobile - 40 zł z 5 GB.

Ponadto, koszt takiego abonamentu rośnie po umowie o 10 zł, jeśli chcecie przejść na umowę na czas nieokreślony, u niektórych operatorów rośnie o 10 zł co roku, więc warto chyba przyjrzeć się ofertom bez takich uwarunkowań, w lepszej zawartości i tańszym.

Tych ofert jest naprawdę sporo, więc aby nie przepełniać tego wpisu wszystkimi, wybrałem najlepsze według zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile - z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z minimum 20 GB transferu danych i roamingiem w UE wg RLAH.

Telefon na kartę w zasięgu Orange

Najlepszą ofertą na kartę w zasięgu Orange ma aktualnie nju mobile.

Za 19 zł miesięcznie dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.

Telefon na kartę w zasięgu Play

W zasięgu Play najlepszą ofertą na kartę będzie subskrypcja w Mobile Vikings. Za 30 zł miesięcznie, oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości mamy aż 80 GB transferu danych - z kumulacją niewykorzystanego transferu aż do prawie 1 TB.

Telefon na kartę w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa, najlepszą ofertą spełniającą nasze kryteria jest pakiet za 30 zł w Plush na kartę, z limitem 30 GB transferu danych, z kumulacją niewykorzystanego transferu, nielimitowanym transferem na 1 dzień za 1 zł oraz dodatkową paczką 100 GB co miesiąc na rok, z bonusem 300 GB po 12 miesiącach - do wykorzystania do ostatniego GB.

Telefon na kartę w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile, najlepszą opcją będzie subskrypcja Heyah 01. Za 19,99 zł dostajemy limit 20 GB transferu danych, oczywiście w pakiecie z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS.

Oferty na kartę z długim terminem ważności

Osoby, które nie aktywują cyklicznych, miesięcznych pakietów w ofertach na kartę, poszukują zwykle ofert z jak najdłuższym terminem ważności konta. W zasięgu Orange, konta bez terminu ważności dostępne są w nju mobile na kartę, w zasięgu Play - w Fakt Mobile na kartę mamy rok ważności konta z każdym doładowaniem, w zasięgu Plusa - a2mobile czy Lajt Mobile również rok ważności konta po każdym doładowaniu.

W zasięgu T-Mobile na kartę i Heyah na kartę to płatna usługa - rok ważności konta kosztuje 30 zł. Zresztą podobnie jak w Orange na kartę czy Plus na kartę, gdzie kosztuje ona 29 zł.

Oferty na kartę z największym pakietem internetu

Z kolei osoby, poszukujące ofert na kartę z dużymi pakietami internetu, mają wręcz nieograniczone możliwości wyboru, w zasadzie u każdego z operatorów. Spójrzmy tylko na największe paczki i limity.

Największy pakiet internetu w zasięgu Orange

Największy miesięczny pakiet transferu danych w zasięgu Orange (nie licząc promocji „darmowych” gigabajtów na rok) dostępny jest w subskrypcji nju mobile za 29 zł miesięcznie - aż 180 GB, ale dopiero po 2 latach stażu.

Z kolei we wspomnianej na początku nowej odsłonie oferty Orange Free na kartę za 50 zł miesięcznie mamy taki pakiet od razu: 100 GB + 100 GB za aktywację w mój Orange.

W subskrypcji Orange Flex natomiast, za 50 zł dostajemy 80 GB transferu danych, a za 80 zł brak limitów - 150 GB pełni tu rolę puli do przyznania paczki w roamingu UE.

Największy pakiet internetu w zasięgu Play

W zasięgu Play, znowu mamy subskrypcję w Mobile Vikings, gdzie za 45 zł miesięcznie dostaniecie 180 GB transferu danych. Tyle co w nju mobile po dwóch latach, no ale znacznie drożej.

Największy pakiet internetu w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa największe paczki danych dostępne są w a2mobile na kartę, ale tu nie mamy roamingu w UE - 120 GB za 39,90 zł, a w Lycamobile za 49 zł mamy 100 GB, ale bez wiadomości MMS.

Największy pakiet internetu w zasięgu T-Mobile

W subskrypcji RedBull Mobile za 40 zł dostajemy brak limitów w internecie mobilnym, a po pół roku 60 GB + 100 GB za 10 zł, razem 50 zł miesięcznie za 160 GB.

Z kolei w Heyah na kartę za 55 zł, dostępne jest 100 GB transferu danych miesięcznie.

Oczywiście w głównych markach - Orange, Play, Plus i T-Mobile na kartę nadal obowiązuje promocja z „darmowymi„ gigabajtami, ale to tylko na rok i pod warunkiem zachowania ciągłości pakietów - możemy liczyć tu na dodatkowe 100 GB do nawet 500 GB miesięcznie przez 12 miesięcy.

Oferty na kartę do rozmów i SMSów

W tej kategorii mamy wybór w postaci określonych paczek minut czy SMS-ów, jak w Virgin Mobile na kartę czy Fakt Mobile i TuBiedronka na kartę. Jednak jak chcemy telefonu tylko z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, najlepszą opcją będzie nju mobile na kartę z pakietem - nie więcej niż 1,20 zł dziennie, to dla osób rozmawiających nie więcej niż przez 15 dni w miesiącu.



Przy większej liczbie takich dni w miesiącu, bezkonkurencyjna będzie oferta Fakt Mobile na kartę za 15 zł miesięcznie.

5G na kartę: w tych ofertach je znajdziesz

Nowa technologia 5G dostępna jest już w znakomitej większości ofert na kartę.

5G na kartę w zasięgu Orange

5G dostępne jest w nju mobile na kartę w pakietach za 19 zł i 29 zł miesięcznie. W Orange na kartę w pakietach za 35 zł, 40 zł i 50 zł miesięcznie oraz za 93 zł na 3 miesiące lub 365 zł na rok. Można też wykupić dostęp za 5 zł miesięcznie bez aktywnych pakietów.

W subskrypcji Orange Flex, 5G dostępne jest w każdym pakiecie - za 35 zł, 50 zł i 80 zł miesięcznie, jak i w rocznym pakiecie za 350 zł.

5G na kartę w zasięgu Play

W Play na kartę, 5G włączone jest w pakietach za 35 zł, 40 zł i 45 zł miesięcznie. W Virgin Mobile na kartę w pakietach #GIGAMAKS za 30 zł i #GIGACZAD za 35 zł miesięcznie, a w Mobile Vikings w każdym z pakietów oferty na kartę i subskrypcji.

5G na kartę w zasięgu Plus

Podobnie w Plus na kartę, Plush na kartę czy Plus subskrypcja, z 5G skorzystamy w każdym pakiecie. Tak samo w Lycamobile, a w a2mobile w pakietach za 29,90 zł, 34,90 zł, 39,90 zł i 49,90 zł.

5G na kartę w zasięgu T-Mobile

W T-Mobile na kartę, 5G włączone jest w pakietach za 35 zł i 45 zł miesięcznie, a do końca września w promocji, mogą z niej korzystać wszyscy klienci ofert T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę.

Stock Image from Depositphotos.