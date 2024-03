Oferty Orange z eSIM: na kartę, Flex czy nju?

Sprawdzimy i porównamy oferty bez zobowiązania, z kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko, że eSIM dostępny jest też w abonamencie Orange, wraz z usługą MultiSIM, ale niestety płatną. Dodatkowa karta eSIM z tym samym numerem kosztuje 9 zł miesięcznie.

eSIM w Orange na kartę

Osobiście wymieniałem swoją plastikową kartę SIM na wirtualną eSIM poprzez stronę Mój Orange. Było to jednak jakieś dwa lata temu, dziś sprawdzałem i okazało się, że nie jest to już możliwe. Na szczęście nadal możecie to zrobić, po skontaktowaniu się przez czat w Mój Orange z konsultantem operatora.



Skąd takie utrudnienie? Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński tłumaczy to względami bezpieczeństwa.



To, jak jesteście już klientami Orange na kartę i chcecie wymienić kartę SIM na eSIM. W przypadku nowych klientów, zarówno przy kupnie startera w sklepie, jak i online najpierw rejestrujecie kartę SIM, a później na czacie po założeniu konta i zalogowaniu na Mój Orange, wymieniacie na eSIM.



Podobnie rzecz się ma przy przeniesieniu numeru do Orange Free na kartę. Kurier dostarcza Wam fizyczną kartę SIM, którą wymieniacie na czacie na eSIM.

eSIM w subskrypcji nju mobile

eSIM w nju mobile dostępne jest tylko w subskrypcji. Rzecznik Orange wyjaśnia tutaj, iż w przewidywalnej przyszłości nie planuje się udostępnienia tej technologii w abonamencie nju.

Podobnie jak w przypadku Orange na kartę możemy tylko wymienić kartę SIM na eSIM, na tę chwilę nie ma możliwości zamówienia jej dla nowego numeru ani dla przenoszonego.

Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange:

Na początek eSIM udostępniamy na zasadzie wymiany, ale uprzedzając Wasze pytania - niedługo będzie to możliwe od razu przy zakupie czy przeniesieniu numeru do nju subskrypcji.



W przeciwieństwie z kolei do Orange na kartę, możemy samodzielnie wymienić posiadaną kartę SIM na eSIM. Wystarczy zalogować się do swojego konta na stronie nju mobile lub aplikacji mobilnej i zlecić wymianę karty SIM na eSIM. Dostaniemy w tym celu do zeskanowania aparatem naszego smartfona kod QR, po czym uruchomi się nam prosty i szybki kreator zapisania wirtualnej karty eSIM na naszym urządzeniu. W nju mobile nie działa MultiSIM, dla jednego numeru aktywujemy tylko jedną kartę eSIM.

eSIM w subskrypcji Orange Flex

Celowo na koniec zostawiłem eSIM w subskrypcji Orange Flex, gdzie technologia ta została wdrożona w najszerszym zakresie. Zarówno obecni klienci, jak i nowi, z nowymi numerami czy przenoszonymi od innego operatora, od początku do końca proces zamówienia karty eSIM przeprowadzą samodzielnie w aplikacji mobilnej Orange Flex.



Dodatkowo, w Orange Flex możemy za darmo zamówić dodatkową kartę eSIM z tym samym numerem, w liczbie od jednej do trzech, w zależności od wybranego pakietu. Możemy więc skorzystać z niej również na innych urządzeniach,- smartfonach, smartwatchach czy routerach mobilnych.



Co więcej, we wszystkich tych ofertach nie mamy zbytnich różnic cenowych, najtańszy pakiet kosztuje tutaj odpowiednio 31 zł, 29 zł i 30 zł miesięcznie. Różnią się jedynie transferem danych i pod tym względem najkorzystniej wygląda subskrypcji w nju mobile, gdzie na start dostajemy limit 60 GB transferu danych, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu aż 180 GB miesięcznie.

