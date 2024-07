Brak limitów danych i prędkości w smartfonie najtańszy w historii

Przy promocji 12 miesięcy za 0 zł, w ogólnym rozrachunku i uśredniając koszty przez całą umowę, również mogliśmy płacić 50% mniej miesięcznie. Jednak wersja z obniżeniem abonamentu o połowę na całą umowę jest korzystniejsza - lepiej płacić od razu 30 zł miesięcznie, niż najpierw 0 zł, a w drugim roku już 60 zł.

Z pewnością podskoczą teraz statystyki T-Mobile w raporcie UKE z przenoszenia numerów za III kwartał 2024 roku, bo wiele osób, którym kończy się teraz umowa z innym operatorem, będzie wolała przez najbliższe dwa lata płacić dużo mniej niż dotychczas, a jak wiemy oferty przedłużeniowe nie są tak atrakcyjne, jak dla nowych czy przenoszących numery klientów.

Abonamenty komórkowe od limitu transferu danych 50 GB w górę, u wszystkich operatorów kosztują teraz od 60 zł do 90 zł miesięcznie, a w T-Mobile przenoszący numer zapłacą teraz od zaledwie 30 zł za 50 GB do 45 zł miesięcznie za pełen no limit na wszystko - rozmowy, wiadomości i internet bez limitu danych i prędkości.

Dokładnie trzy abonamenty dostępne są w tej promocji. Za 60 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych, za 70 zł miesięcznie bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s oraz za 90 zł miesięcznie z brakiem wszelkich limitów.

Przez całą umowę za jeden z tych abonamentów zapłacicie teraz odpowiednio 30 zł, 35 zł lub 45 zł miesięcznie - tak tanio, to chyba nigdy nie było w abonamencie. Oczywiście należy pamiętać, że to tylko na okres umowy. Później, przy przedłużeniu wracają standardowe opłaty 60 zł, 70 zł lub 90 zł, a osoby, które będą chciały przejść na umowę na czas nieokreślony, zapłacą 10 zł miesięcznie więcej przez pierwszy rok i o 10 zł więcej w każdym kolejnym roku.

Z oferty promocyjnej możecie skorzystać tylko online do 25 sierpnia, na dedykowanej stronie pod tym linkiem. Dostępna jest tylko na smartfony, nie zadziała Wam to na modemach czy routerach.

Źródło: T-Mobile.

