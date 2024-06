Internet mobilny w 2024 roku. Przegląd ofert

To już trzecia część naszego nowego cyklu o ofertach naszych telekomów. Zaczęliśmy od ofert na internet stacjonarny, wczoraj były oferty na kartę, a dziś wracamy do internetu, tym razem mobilnego.

Internet mobilny: na kartę czy na abonament?

Wczoraj na wstępie o ofertach na kartę, opisywałem ich wyższość nad abonamentami, w przypadku internetu mobilnego jest nieco inaczej. Tutaj, przed wyborem musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy internet mobilny to dla nas rozwiązanie tymczasowe, na przykład w oczekiwaniu na rychłe podłączenie internetu stacjonarnego, wówczas wybór jest jeden - oferta internetu mobilnego na kartę. Jeśli wiemy, że będzie to przynajmniej dwa lata, warto rozważyć abonament z uwagi na większe możliwości i limity, a nawet brak limitów.

Najtańsze oferty internetu mobilnego do domu

W przypadku internetu mobilnego, niezwykle ważny jest zasięg poszczególnych operatorów, bo to robi ogromną różnicę czy w naszym domu mamy jedną, dwie, trzy czy cztery kreski zasięgu. Podzielimy więc tę kategorię na zasięg Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Najtańsza oferta internetu mobilnego w zasięgu Orange

W zasięgu Orange będzie to oferta na internet mobilny w nju mobile. To akurat abonament, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia, nada się więc też jako tymczasowe rozwiązanie. Z tym, że należy pamiętać, iż docelowy limit 300 GB transferu danych w miesiącu osiągniemy dopiero po dwóch latach.

Na start za 29 zł miesięcznie dostaniemy limit 100 GB, po pół roku 200 GB, po roku 250 GB, a 300 GB po dwóch latach.

Najtańsza oferta internetu mobilnego w zasięgu Play

W zasięgu Play mam dwie propozycje, obie w cenie 50 zł miesięcznie. Virgin Mobile ma w ofercie abonament (również bez długoterminowego zobowiązania) na internet mobilny z limitem 250 GB, czyli tyle co w nju po roku.

Z kolei w ofercie Play internet na kartę, w tej samej cenie dostajemy 200 GB w pakiecie oraz w promocji na rok - po 400 GB miesięcznie dodatkowego limitu.

Najtańsza oferta internetu mobilnego w zasięgu Plus

Równie duże paczki danych - 500 GB miesięcznie, dostępne są w Premium Mobile (abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 69,90 zł, a więc o 20 zł więcej niż w Play.

Najtańsza oferta internetu mobilnego w zasięgu T-Mobile

W przypadku zasięgu T-Mobile, najtańszą opcją będzie internet mobilny w Heyah na kartę. Za 35 zł miesięcznie dostaniemy tu limit na poziomie 200 GB w miesiącu.

Internet mobilny bez limitu danych

Podnosimy poprzeczkę dla osób i większych rodzin, które potrzebują w domu internetu mobilnego bez limitów.

Internet mobilny bez limitu danych w zasięgu Orange

W zasięgu Orange mamy dwie opcje. Pierwsza to abonament na 2 lata w Orange, uwarunkowana jest ona jednak koniecznością wzięcia w pakiecie abonamentu komórkowego.

Łącznie zapłacimy tu 120 zł za internet mobilny bez limitu danych i prędkości, a w smartfonie z limitem 300 GB transferu danych w miesiącu.

Korzystniej więc będzie skorzystanie tu z subskrypcji w Orange Flex za 80 zł miesięcznie, gdzie mamy do dyspozycji cztery karty SIM/eSIM, a więc również do smartfona czy routera WiFi z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości. Oferta oczywiście bez zobowiązań czy jakikolwiek umów.

Internet mobilny bez limitu danych w zasięgu Play

W Play możemy skorzystać tylko z abonamentu na 2 lata. W cenie 105 zł miesięcznie dostępny jest pakiet z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości - cena taka sama dla klientów Play, jak i nowych klientów.

Internet mobilny bez limitu danych w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile mamy największy wybór z tym, że mamy tu limity prędkości - używalne i akceptowalne do korzystania w domu, aczkolwiek są.

Za 65 zł miesięcznie mamy limit prędkości do 30 Mb/s, za 75 zł - do 60 Mb/s, za 95 zł - 90 Mb/s, a za 115 zł - do 300 Mb/s.

Internet mobilny do tabletu

Do tabletu nie potrzebujemy tak dużych transferów, więc ustalmy tu jak najmniejsze limity w cenie maksymalnie do 10 zł miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w zasięgu Orange

W zasięgu Orange polecam ofertę na kartę bez żadnych pakietów, wystarczy włączyć promocję „300 GB za darmo przez rok” (link do regulaminu w pdf), opisywałem Wam ją niedawno - link do wpisu.

Za 5 zł miesięcznie, uzbieracie tu setki gigabajtów, które będą Wam służyły na lata w takim tablecie.

Internet mobilny do tabletu w zasięgu Play

Najlepszą opcją na tanie pakiety do tabletu, znalazłem w ofercie Fakt Mobile na kartę.



Do wyboru są cykliczne pakiety z limitem 1 GB, 2 GB i 4 GB za odpowiednio 3 zł, 5 zł i 8 zł miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa, najlepszą opcją będzie internet mobilny w aero2 za 5 zł lub 10 zł miesięcznie, dostaniemy tu paczkę 3 GB lub 7 GB w miesiącu.

Internet mobilny do tabletu w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile również mamy dwa tanie pakiety z małymi limitami, w ofercie tuBiedronka. Za 1 GB zapłacimy 5 zł, a za 3 GB 10 zł miesięcznie.

Internet mobilny do IoT

Dedykowane oferty internetu mobilnego do szeroko pojętego IoT znalazłem tylko na stronach Orange.

Aby z niej skorzystać musimy zaopatrzyć się w starter Orange na kartę, zarejestrować go, doładować konto kwotą 30 zł i aktywować taryfę Orange IoT na kartę, wysyłając wiadomość SMS o treści IoT pod 80360. Taryfę tę możemy również aktywować po zalogowaniu do Mój Orange.

Na start Orange pobiera tu opłatę aktywacyjną w wysokości 20 zł oraz automatycznie aktywuje odnawialny co miesiąc pakiet 2 GB za 7 zł na 31 dni. Ważne też aby skonfigurować dostęp do internetu w swoim urządzeniu według poniższej instrukcji:

Nazwa: dowolna

APN: iot

Protokół APN w kraju i roamingu: IPv4

Reszta pól: pusta

Jeśli 2 GB w miesiącu to za mało lub za dużo, możemy samodzielnie aktywować wyższy lub niższy limit, według tej tabelki:

Pakiety GB w Orange IoT na kartę Pakiet Pakiet Mój Orange SMS pod 600

(koszt SMS do Orange) 0.5 GB 5 zł co 31 dni Włącz AKT 2 GB 7 zł co 31 dni Włącz AKT2 5 GB 12 zł co 31 dni Włącz AKT5

Co istotne, każde doładowanie konta przedłuża ważność konta do roku, jednak warto zasilić je od razu kwotą, która wystarczy przynajmniej na rok. Dla przykładu 7 zł x 12 = 84 zł.

Internet mobilny z 5G

Z opisywanych powyżej ofert na internet mobilny z dużymi paczkami danych, z nowej technologii 5G skorzystacie w nju mobile, Orange abonament i Orange Flex. W zasięgu Play w abonamencie Play oraz Virgin Mobile. W zasięgu Plusa - w ofercie Premium Mobile, a w T-Mobile tylko w abonamencie bez limitu.

