Najlepsze oferty do telefonu do 50 zł miesięcznie

a2mobile na kartę/subskrypcja (zasięg Plus)

W kwotach pomiędzy 41 zł a 50 zł, znajdziecie przeważnie oferty z limitami przekraczającymi 100 GB transferu danych w miesiącu. Tak jest w przypadku pierwszej pozycji w naszym zestawieniu - operatora a2mobile.

Za 49,90 zł miesięcznie, oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości macie do dyspozycji 120 GB transferu danych.

Lajt Mobile abonament (zasięg Plus)

W Lajt Mobile przez pierwsze 2 miesiące płacimy 40 zł, a później wchodzi standardowa cena 50 zł miesięcznie, za nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 100 GB transferu danych. Do tego dodatkowe 200 GB w miesiącu do wykorzystania w godzinach nocnych.

Co ciekawe, we wcześniejszych zestawieniach i tańszych ofertach, no i z niższym transferem danych, Lajt Mobile oferował zasięg dwóch operatorów - Plus i Orange, tutaj do wyboru macie tylko zasięg Plusa.

Mobile Vikings subskrypcja (zasięg Play)

W Mobile Vikings subskrypcja mamy jeden pakiet w tym pułapie cenowym, za 45 zł miesięcznie z limitem transferu danych na poziomie aż 180 GB.

Pierwszy miesiąc za połowę ceny.

Nju Mobile abonament (zasięg Orange)

Już prawdziwy potok gigabajtów czeka Was w ofercie nju mobile, gdzie za 49 zł dostajecie wprawdzie „tylko” 100 GB, ale po pół roku jest to już 200 GB, po roku 250 GB, a po dwóch latach 300 GB.

Od razu mogę powiedzieć, że niżej nie znajdziecie już większych paczek danych.

Orange Flex subskrypcja (zasięg Orange)

Chyba, że dodatkowo płatne, tak jak to jest w subskrypcji Orange Flex. Za 50 zł miesięcznie, macie do dyspozycji 80 GB transferu danych, ale za 15 zł na tydzień lub za 30 zł na miesiąc, możecie dokupić internet mobilny bez limitu danych i prędkości.

Orange Free na kartę (zasięg Orange)

Jeśli chodzi o samą paczkę w pakiecie, to korzystniej to wychodzi w Orange Free na kartę, bo za 45 zł miesięcznie macie 150 GB transferu danych i do tego promocję z „darmowymi” gigabjatami, przynajmniej w pierwszym roku.

Orange abonament (zasięg Orange)

Oferta na abonament w Orange pojawia się po raz pierwszy w tym cyklu. Za 45 zł miesięcznie przysługuje tu limit transferu danych na poziomie zaledwie 5 GB.

Play na kartę (zasięg Play)

W Play na kartę za 45 zł, mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 60 GB transferu danych + promocja z „darmowymi” gigabajtami.

Przez pierwszy miesiąc skorzystacie tu z transferu bez limitu, zarówno danych jak i prędkości.

T-Mobile na kartę (zasięg T-Mobile)

Podobnie jak w Play i w T-Mobile na kartę mamy pakiet za 45 zł z limitem transferu danych 60 GB oraz z promocją z „darmowymi” gigabajtami.

