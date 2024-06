Jaki światłowód wybrać w 2024 roku? Przegląd ofert

Wybrałem do tego zestawienia następujących operatorów, w kolejności alfabetycznej: INEA, Netia, Nju Mobile, Orange, Play, Plus, T-Mobile i Vectra.

Najtańszy internet światłowodowy u dostawców ogólnopolskich

Dla przejrzystości zestawienia, sprawdzimy ceny tylko najtańszych pakietów, dostępnych na stronach operatorów. Generalnie i tak, podpisując umowę na światłowody, warto zacząć od pakietu z najniższą prędkością, a dopiero później, jak już uznacie, że jest zbyt wolny, przejść na wyższe pakiety. W górę zawsze można zwiększyć abonament w trakcie umowy, w dół trzeba poczekać do końca okresu zobowiązania.

Ceny światłowodów w INEA

W przypadku operatora INEA sprawdzamy ceny poza Poznaniem i okolicami, za najtańszy pakiet zapłacimy tu na start 56 zł miesięcznie. Zwróćcie jednak uwagę, że po zakończeniu umowy i przejściu na umowę na czas nieokreślony cena wzrasta do aż 81 zł miesięcznie.

Cena światłowodów w Netia

W Netia cenę 55 zł miesięcznie mamy dopiero od czwartego miesiąca, z kolei po okresie zobowiązania, koszt miesięczny rośnie tu o 10 zł, będzie to więc 65 zł miesięcznie.

Cena światłowodów w Nju Mobile

Światłowody w Nju Mobile, to chyba aktualnie najtańsza opcja na rynku, za 39 zł miesięcznie mamy dostęp do internetu i to bez zobowiązania.

To jednak opcja dla nielicznych, operator zastrzega sobie, że skorzystać mogą z niej osoby w lokalizacjach, gdzie nie są świadczone usługi Orange Światłowód.

Cena światłowodów w Orange

Trudno się temu dziwić, bo za dostęp do światłowodów Orange trzeba zapłacić w najtańszej opcji 70 zł miesięcznie (już razem z opłatą za modem). Niemniej mamy tu też promocję 4 miesięcy za 0 zł, która nieco obniża ten koszt uśredniając opłaty przez całą umowę. Po okresie zobowiązania, kwota abonamentu rośnie o 10 zł miesięcznie.

Cena światłowodów w Play

Taniej niż w Orange, światłowody z tą samą prędkością kupicie w Play (router wliczony w cenę) - 65 zł miesięcznie. Z tym, że po okresie zobowiązania koszt rośnie o 10 zł, a po każdym kolejnym roku na umowie na czas nieokreślony o 5 zł miesięcznie.

Cena światłowodów w Plus

Abonament na światłowody w Plusie z prędkością do 300 Mb/s kosztują 75 zł miesięcznie, a po okresie zobowiązania 85 zł miesięcznie. Router wliczony w koszt abonamentu.

Cena światłowodów w T-Mobile

10 zł taniej kupicie światłowody w T-Mobile - 65 zł miesięcznie z routerem w cenie, ale po zakończonej umowie, za każdy kolejny rok na umowie na czas nieokreślony zapłacicie o 10 zł miesięcznie więcej.

Cena światłowodów w Vectra

Na koniec została nam Vectra, gdzie wyjątkowo najtańszy pakiet ma prędkości do 450 Mb/s, a zapłacimy za niego 59,99 zł miesięcznie, a po umowie 69,99 zł miesięcznie. Doliczyć tu trzeba jeszcze koszt routera, będzie to więc odpowiednio 66 zł i 75 zł miesięcznie.

Internet światłowodowy bez umowy długoterminowej. Jaki światłowód dla studentów?

Przyjęło się, że światłowodami bez umowy terminowej zainteresowani będą głownie studenci, ale przecież to też dobra i słuszna opcja dla osób wynajmujących mieszkanie.

Światłowody bez zobowiązania w Netia

W Netia bez umowy terminowej, za światłowody do 300 Mb/s, zapłacicie 65 zł miesięcznie, czyli tyle co po zakończeniu umowy terminowej.

Światłowody bez zobowiązania w Nju Mobile

Bez wątpienia i w tej kategorii będzie to najtańsza opcja na światłowody - 39 zł miesięcznie, niestety tylko w wybranych lokalizacjach - możecie je sprawdzić pod tym linkiem.

Światłowody bez zobowiązania w Orange

Dwa razy drożej zapłacicie za światłowody bez umowy terminowej w Orange - razem z routerem będzie to 80 zł miesięcznie.

Światłowody bez zobowiązania w Play

Taki sam pakiet w Play, będzie nas kosztował 5 zł mniej, czyli 75 zł miesięcznie.

Światłowody bez zobowiązania w Vectra

Ostatni z operatorów, który ma dedykowane oferty bez zobowiązania, za 450 Mb/s liczy sobie 75 zł miesięcznie, już razem z modemem.

Najlepsze pakiety internet + telefon

Niemal każdy potrzebuje dziś dostępu do internetu stacjonarnego, a już na pewno wszyscy do oferty komórkowej do swojego telefonu. Sprawdźmy, ile zapłacimy za nie w ofertach łączonych.

Internet + telefon w Nju Mobile

Nie będzie zaskoczeniem, że i w tej kategorii wygrywa Nju Mobile, za światłowody z subskrypcją komórkową, zapłacimy tu łącznie 65 zł miesięcznie, czyli kwotę u niektórych operatorów za same światłowody.

Internet + telefon w Orange

W Orange będzie to koszt 100 zł miesięcznie, a po zakończonej umowie 110 zł miesięcznie.

Internet + telefon w Play

Play rabatuje światłowody posiadaczom abonamentu komórkowego do 20 zł miesięcznie. Więc za abonament komórkowy za 60 zł miesięcznie i światłowody za 45 zł, łącznie zapłacimy 105 zł miesięcznie.

Internet + telefon w Plus

W Plusie z kolei rabat na łączone usługi, dostępny jest tylko w pierwszym roku. Przy abonamencie komórkowym za 59 zł miesięcznie, za światłowody zapłacimy 45 zł miesięcznie, a więc łącznie 108 zł. Przez kolejny rok, koszt ten rośnie o 21 zł, a przy umowie na czas nieokreślony o kolejne 19 zł miesięcznie.

Internet + telefon w T-Mobile

W T-Mobile taki rabat dostępny jest przez całą umowę. Przy abonamencie komórkowym za 55 zł miesięcznie, światłowody dostaniemy w cenie 45 zł, a więc łącznie będzie to 110 zł miesięcznie przez całą umowę.



