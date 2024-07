Nowa oferta Orange Flex. To koniec popularnej usługi

Korzystaliście z usług oferujących nielimitowany transfer danych podczas korzystania z popularnych serwisów społecznościowych i komunikatorów? Operatorzy zmuszeni zostali do wyłączenia tych opcji. Orange Flex znalazł jednak sposób, by zrewanżować użytkownikom tę stratę. Co dostaniemy w zamian?

Udostępnianie internetu w modelu "zero rating", zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest dyskryminujące i sprzeczne z ideą otwartego internetu. W związku z tym, Prezes UKE wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści, z których chętnie korzystali użytkownicy różnych sieci, w tym Orange Flex. Operatora w swojej usłudze oferował tzw. "social pass" w ramach planów, bez dodatkowej opłaty. Posiadacze smartfonów z Orange Flex mogli więc cieszyć się darmowym dostępem do mediów społecznościowych czy popularnych komunikatorów bez naliczania zużycia danych mobilnych. Dotyczyło to m.in. Tiktoka, Facebooka, Instagrama, Snapchata, X (dawniej Twitter), Pinterest, Messengera, Whatsappa, Vibera, Telegrama i Parrot One.

Decyzją UKE, operatorzy muszą zatem wycofać się z oferowania "darmowego" dostępu do wielu popularnych usług. Teraz, o konieczności rezygnacji z tej usługi, informuje Orange Flex, który swoim klientom wysyła wiadomości e-mail, w której czytamy o zmianach w ofercie, która pojawi się już 27 sierpnia:

W nowych Planach nie znajdziesz już usługi Social Pass. Dlaczego? Bo takie są regulacje Unii Europejskiej i przekazane nam zalecenia Prezesa UKE – żaden operator w Polsce nie może już oferować nielimitowanego transferu danych dla wybranych aplikacji.

Nowa oferta Orange Flex. Zniknie Social Pass, ale klienci nie powinni mieć powodów do narzekania

Choć Social Pass zniknie z Orange Flex, operator zwiększy paczki danych w trzech planach: za 35 zł, 50 zł i 80 zł. Co się zmieni?

Plan za 35 zł – nowy limit 75 GB (zwiększony z 45 GB)

Plan za 50 zł – nowy limit 150 GB (zwiększony z 80 GB)

Plan za 80 zł – bez limitu + ekstra paczka 250 GB do podzielenia się ze znajomymi/rodziną

Operator daje swoim klientom dwie opcje:

Opcja 1

Zachowujesz aktualny Plan i nadal masz Social Pass. Jeśli nie zmienisz lub nie zawiesisz swojego Planu z usługą Social Pass, wszystko pozostanie bez zmian.

Opcja 2

Bierzesz nowy Plan z większą liczbą GB. Nowe Plany będą dostępne od 27.08.2024 r. Skorzystasz z nich, łatwo zmieniając swój Plan w aplikacji. Ważne: jeśli przejdziesz na nowy Plan, powrót do poprzedniego z usługą Social Pass będzie niemożliwy.

Orange przestrzega jednak, że w przypadku wybrania opcji 1, nie daje on gwarancji, że Social Pass pozostanie dostępny w nieskończoność:

Wytyczne Prezesa UKE oraz regulacje Unii Europejskiej o zniesieniu usług typu Social Pass obowiązują w stosunku do wszystkich klientów. Dlatego w przyszłości będziemy zmuszeni usunąć Social Pass ze wszystkich Planów, o czym poinformujemy Cię osobną wiadomością.

Warto więc nie czekać na zmiany i zaakceptować nowe plany w dniu ich wprowadzenia – 28 sierpnia tego roku. Będzie to zrobić z poziomu aplikacji mobilnej Orange Flex.