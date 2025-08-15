Nie tylko SodaStream. Te saturatory gazują równie dobrze!

SodaStream i konkurencja – przegląd saturatorów do gazowania wody

Domowe saturatory do wody to już nie tylko moda, ale realna alternatywa dla sklepowych napojów gazowanych. Na rynku znajdziemy dziś sporo urządzeń, które pozwalają nasycić wodę bąbelkami w kilka sekund – bez prądu, bez kabli i bez noszenia ciężkich zgrzewek. W tym tekście przyglądamy się nie tylko podstawowym modelom SodaStream, ale też konkurencyjnym rozwiązaniom od Dafi, BRITA czy Philipsa.

SodaStream Terra

Na start warto przyjrzeć się jednemu z najczęściej wybieranych modeli SodaStream – czyli Terra, np. w korzystnej cenowo wersji Hydration. To podstawowy saturator, który nie wymaga podłączenia do prądu i korzysta z prostego systemu montażu butelki Snap & Lock. Zestaw zawiera trzy wielorazowe butelki (1 l oraz 2 x 0,5 l) i nabój CO2 wystarczający na przygotowanie do 60 litrów napoju. Możemy tu sami regulować poziom nasycenia gazem. Terra korzysta z systemu Quick Connect (różowe naboje), a jego matowe wykończenie dobrze wpisuje się w nowoczesne kuchenne wnętrza. Taki wariant z trzema butelkami to koszt ok. 299 zł. Jeśli wybierzemy wersję podstawową (z 1 butelką), cena spada do ok. 259 zł.

Dafi PushAir

Dla tych, którzy szukają czegoś bardziej budżetowego, ale nadal funkcjonalnego, dostępne są alternatywy od innych producentów. Dafi PushAir to jedna z tańszych opcji – kosztuje ok. 199 zł i oferuje wszystko, czego można oczekiwać od prostego saturatora: ręczne dozowanie gazu, możliwość regulacji nasycenia i zestaw z butelką (0,7 l) oraz cylindrem. Urządzenie działa bez prądu, a jego konstrukcja (tworzywo + stal nierdzewna) dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

BRITA sodaONE

Równie kompaktowym rozwiązaniem jest BRITA sodaONE, wyceniany na ok. 229 zł. Ten model także działa bezprzewodowo i korzysta ze standardowych cylindrów CO2. Obsługa jest intuicyjna – wystarczy wkręcić nabój, napełnić butelkę i nacisnąć przycisk. W zestawie znajdziemy litrową butelkę z elementami ze stali (być może właśnie jej design przemówi do Was bardziej niż to, co oferuje SodaStream) oraz wymienny cylinder. BRITA stawia też na łatwość czyszczenia – zdejmowana dysza i kratka ociekowa to ukłon w stronę użytkowników, którzy cenią sobie praktyczne rozwiązania.

Philips GoZero

Nieco więcej zapłacimy za saturator Philips GoZero, którego cena wynosi ok. 319 zł. To również urządzenie bez zasilania, o kompaktowych wymiarach, z litrową butelką i cylindrem CO2 w zestawie. Philips postawił na taką samą prostotę obsługi (napełnij, zakręć, naciśnij) i funkcje użytkowe: zawór bezpieczeństwa, materiały wolne od BPA oraz możliwość regulowania ilości bąbelków.

SodaStream to nie tylko Terra

Jeśli szukasz czegoś o bardziej wyrazistym designie, SodaStream ma w ofercie kilka innych modeli saturatorów. SodaStream Art wyróżnia się stylistyką retro, chromowanymi detalami i dźwignią do ręcznego dozowania gazu. Obsługuje cylindry Quick Connect i również działa bez potrzeby podłączania do prądu. To urządzenie zaprojektowane tak, by poza funkcjonalnością, pełniło także rolę estetycznego dodatku do kuchni. Cena zestawu to ok. 399,99 zł.

Z kolei model SodaStream Duo pozwala korzystać zarówno ze szklanej karafki, jak i plastikowej butelki – to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć wybór między estetyką a mobilnością. Urządzenie nie wymaga prądu, oferuje system Quick Connect i jest dostępne w cenie ok. 549,99 zł. W zestawie znajdziemy dwa typy butelek o pojemności 1 litra.

Na szczycie oferty SodaStream znajduje się Ensō – model zaprojektowany przez japońskiego projektanta Naoto Fukasawę. To propozycja premium, skierowana do osób, które poza funkcjonalnością cenią sobie wysoką jakość wykonania i spójność stylistyczną. Ensō wykonano ze stali nierdzewnej, a jego minimalistyczna forma i brak zbędnych detali sprawiają, że pasuje do bardziej eleganckich kuchni. Pod względem działania model nie różni się znacząco od pozostałych – również działa bezprzewodowo i oferuje regulację gazowania. Kosztuje około 799 zł.

