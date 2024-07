Najlepsze oferty do telefonu do 60 zł miesięcznie

To już przedostatnia cześć naszego cyklu ofert komórkowych do określonych kwot, bo jak wiemy - powyżej 60 zł zapłacimy już tylko za oferty na abonament „wielkiej czwórki” (z jednym wyjątkiem subskrypcji Orange Flex), nie ma więc sensu rozbijać je na kolejne pułapy cenowe.

Heyah na kartę (zasięg T-Mobile)

Zaczynamy od oferty na kartę w Heyah, w której to za 55 zł miesięcznie można wykupić cykliczny pakiet z limitem 100 GB w miesiącu.

Do tego mamy tu nielimitowane wiadomości oraz rozmowy w kraju i do Ukrainy, wraz z pięcioma darmowymi przekazami My Ria. Nie zabrakło tu też promocji z „darmowymi” gigabajtami.

Klucz Mobile na kartę (zasięg Plus)

Za 55 zł w Klucz Mobile na kartę możemy wykupić pakiet KLUCZ MAX, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie aż 200 GB.

Skorzystamy tu też z niższych stawek za połączenia międzynarodowe.

Lajt Mobile abonament (zasięg Plus)

W Lajt Mobile skorzystamy w tej cenie z jednego pakietu - Plan XXL, który to przez pierwsze dwa miesiące kosztuje 50 zł, a później 60 zł miesięcznie - to oferta na abonament komórkowy, ale z miesięcznym okresem zobowiązania.

Zawiera ona pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz tak jak w Klucz Mobile 200 GB transferu danych, jednak w odróżnieniu mamy tu 400 GB dodatkowego transferu w nocy.

Orange abonament (zasięg Orange)

W ofercie na abonament Orange, za 60 zł mamy pakiet w Planie M, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem 50 GB transferu danych.

Do tego dochodzi dostęp do usługi Telewizja mobilna, CyberOchrona i miesiąc subskrypcji w serwisie streamingowym Netflix.

Play abonament (zasięg Play)

W Play dostępny jest taki sam pakiet, zarówno jeśli chodzi o jego cenę, jak i zawarty w niej limit transferu danych - 60 zł za 50 GB, do tego oczywiście no limit na rozmowy i wiadomości.

Plus abonament i subskrypcja (zasięg Plus)

W nieco niższej cenie, bo za 59 zł miesięcznie zapłacimy za limit 50 GB w abonamencie Plus, oczywiście w zestawie z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS.

Przez pół roku w prezencie, można tu też korzystać z pakietu All in Streaming - Disney+, Max i Polsat Box Go Plus.

W tym kontekście ciekawie wygląda subskrypcja w Plusie, bo za 55 zł miesięcznie, dostęp do samego Disney+ jest już wliczony w cenę - tak długo jak macie ją aktywną. W zestawie mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 55 GB transferu danych + "darmowe" gigabajty na rok.

Premium Mobile abonament (zasięg Plus)

Ostatni z operatorów wirtualnych - Premium Mobile (co kwartał notują najlepszy bilans przy przenoszeniu numerów), ma aktualnie promocję 9 miesięcy za 39,70 zł za nielimitowany w rozmowy i wiadomości SMS/MMS pakiet z limitem 110 GB. Jednak po tym okresie wchodzi opłata, która mieści się w naszym zestawieniu - 54,70 zł miesięcznie.

T-Mobile abonament (zasięg T-Mobile)

Podobnie jak w Orange oraz w Play i w T-Mobile dostępny jest abonament za 60 zł z limitem transferu danych 50 GB oraz nielimitowanymi rozmowami komórkowymi, stacjonarnymi oraz nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS.

