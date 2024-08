1,3 PB danych w miesiąc? Tak się nudzicie nad polskim morzem?

Pierwszy raz w tym roku, przyglądaliśmy się raportowi UKE o stanie rynku telekomunikacyjnemu w Polsce za 2023, w temacie przewagi abonamentów nad ofertami na kartę - Oferty na kartę przegrywają sromotnie z abonamentami.

Dziś zajrzymy do tego samego raportu, by wyciągnąć na wierzch korzystanie z internetu mobilnego w Polsce, w celu sprawdzenia, co tak naprawdę oznaczają podane liczby przez Orange ze zużyciem transferu danych - tylko w jednym miesiącu i tylko w jednym regionie kraju.

Transfer danych w 2023 roku w Polsce

UKE raportuje dane zebrane od operatorów w lipcu każdego roku, za rok poprzedni, więc posługujemy się tu danymi za 2023 rok, a jak widać poniżej z roku na rok transfer danych rośnie znacząco. Niemniej to i tak będzie dobry punkt odniesienia.

Jeszcze w 2021 roku, zużycie transferu danych na wszystkich urządzeniach - routery, modemy i smartfony, wynosiło 6,2 mln TB, rok później było to już 7,2 mln, a w ubiegłym roku odnotowano wzrost aż o 22,1% do poziomu 8,8 mln TB.

Można by powiedzieć, że średnio było to ponad 2 TB na operatora infrastrukturalnego (Orange, Play, Plus i T-Mobile), jednak w rzeczywistości może się to nieco różnić i to niezależnie od liczby klientów. Dla przykładu - w sieci Orange w 2023 roku przetransferowano 2,3 mln TB (źródło), dokładnie tyle samo co w Plusie z mniejszą liczbą kart SIM (źródło).

Mamy więc 8,8 mln TB u wszystkich operatorów,- musimy to jeszcze przeliczyć na PB, na potrzeby późniejszych wyliczeń, a więc będzie to około 8,6 tys. PB.

Potrzebujemy jeszcze liczbę nadajników, tę udało mi się oszacować z danych udostępnionych przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (więcej o tym i jako liczyłem w tym tekście)

Operatorzy/Rok 2020 2021 2023 Orange 11737 11944 13471 Play 8775 9705 12580 Plus 7919 7999 9108 T-Mobile 11757 11922 13503 40188 41570 48662

Oszacować, bo IŁ liczy z osobna stacje Orange i T-Mobile, kiedy większość z nich operatorzy ci mają wspólne, w ramach spółki Networks. Niemniej, z moich wyliczeń wyszło, że na koniec 2023 roku mowa była o około 32 tys. nadajników.

Tak więc, na jedną stację nadawczą w Polsce przypadało średnio w całym zeszłym roku - 3,72 PB przesłanych danych.

Zużycie transferu danych w miesiąc nad morzem

Uff, dotarliśmy w końcu do danych za lipiec, w turystycznych lokalizacjach z nadajników samego Orange, według których najwięcej danych: ponad 1,3 PB – przesłali turyści w regionie obejmujących powiat pucki i wejherowski, czyli były to takie miejscowości jak Puck, Jastarnia, Hel i Władysławowo.

Orange nie podaje wprawdzie, ile dokładnie stacji złożyło się na takie zużycie. Niemniej, wyliczenia roczne z tego powyższego tekstu pokazują, iż w ujęciu miesięcznym - 1,3 PB w tym jednym tylko regionie, to i tak ogromne zużycie. Myślę, że w raporcie UKE za 2024 rok, roczne zużycie znowu wzrośnie o ponad 20%, jak nie dużo więcej.

Źródło: Blog Orange.

Stock Image from Depositphotos.