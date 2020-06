W poniedziałek sprawdzaliśmy jeszcze operatorów wirtualnych działających na nadajnikach Plus, pozostał jeszcze tylko Play, bo Orange i T-Mobile nie udostępniają swoich nadajników operatorom wirtualnym.

To jest kolejna część naszego rozbudowanego cyklu, w którym sprawdzamy oferty w zasięgu poszczególnych operatorów. Zestawienia dla abonamentów znajdziecie pod tymi linkami – dla Plusa, dla Play dla Orange i dla T-Mobile (wyjątkowo razem z ofertami na kartę). Zestawienie z ofertami na kartę – dla Plusa, dla Play oraz dla Orange. Z kolei zestawienia z ofertami na internet mobilny – dla Plusa, dla Play, Orange oraz T-Mobile.

Zobacz jeszcze: jak sprawdzić najlepszy zasięg sieci komórkowej.

Oferty Red Bull Mobile, Virgin Mobile czy Play NEXT omawialiśmy już przy okazji wpisu o ofertach Play i marek należących do tego operatora, pozostali więc nam operatorzy bez powiązań kapitałowych, pięciu operatorów kablowych i satelitarnych – CANAL+, INEA, Toya, UPC i Vectra oraz trzech operatorów komórkowych – Fakt Mobile, Mobile Vikings i Tijara Mobile.

U każdego z nich wyciągnę po jednej najtańszej ofercie spełniającej kilka kryteriów – zawierającą nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i minimum 10 GB transferu danych. Na koniec zestawimy to w tabelce zbiorczej.

Najlepsza oferta na abonament w CANAL+

W CANAL+ możemy skorzystać tylko z jednego pakietu z 10 GB transferu danych i z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami (tylko SMS). Kosztuje on po uwzględnieniu półrocznego rabatu 43,74 zł miesięcznie.

Najlepsza oferta na abonament w INEA

Przechodzimy już do operatora kablowego INEA, którego oferta komórkowa działa w zasięgu sieci Play. Mamy tu dwa plany z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości i transferem danych 10 GB i 100 GB za 24,90 zł i 64,90 zł miesięcznie. Ten drugi plan to raczej dla osób, które potrzebują jednocześnie internetu mobilnego do domu, więc najlepszą ofertą komórkową będzie tu pierwszy plan mieszczący się w naszych kryteriach.

Najlepsza oferta na abonament w Toya

W Toya najlepszy będzie plan na 28 zł z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych.

Najlepsza oferta na abonament w UPC

UPC ma aktualnie ofertę komórkową tylko dla obecnych klientów, tak więc aby z niej skorzystać musicie wykupić wcześniej lub razem inne usługi tego operatora. Najlepszą opcją będzie tu plan za 29,99 zł z nielimitowymi rozmowami i wiadomościami i limitem transferu danych na pełnej prędkości 10 GB.

Najlepsza oferta na abonament w Vectra

U operatora Vectra wybieramy plan za 14,99 zł i od 5 miesiąca za 29,99 zł, to daje 27,50 zł miesięcznie. Pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych.

Najlepsza oferta na abonament w Mobile Vikings

Pozostali nam operatorzy komórkowi, w Fakt Mobile nie ma pakietu z minimum 10 GB transferu danych i nielimitowanymi rozmowami oraz wiadomościami, możemy przejść od razu do Mobile Vikings.

Tu już od razu widać zwycięzce tego zestawienia – za 25 zł miesięcznie możemy korzystać do woli z wiadomości SMS/MMS i rozmów do wszystkich oraz z 20 GB transferu danych z kumulowaniem niewykorzystanego transferu w kolejnym cyklu.

Najlepsza oferta na abonament w Tijara Mobile

Na koniec stosunkowo nowy gracz na rynku, który ma w swojej ofercie zarówno abonament komórkowy, jak i opcję na kartę, ale są one identyczne. Za 35 zł mamy do dyspozycji pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych.

Podsumowanie w tabelce

Operator Mobile Vikings INEA Vectra Toya UPC (tylko dla klientów) Tijara Mobile CANAL+ Nielimitowane rozmowy i wiadomości tak tak tak tak tak tak tak (bez MMS) Transfer danych 20 GB 10 GB 10 GB 15 GB 10 GB 15 GB 10 GB Zobowiązanie brak 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące miesiąc brak 24 miesiące Cena 25,00 zł 24,99 zł 27,50 zł 28,00 zł 29,99 zł 35,00 zł 43,74 zł



Najlepszą ofertą w tym zestawieniu jest oferta Mobile Vikings, jest tylko o grosz droższa od oferty INEA, ale możemy w niej korzystać z dwa razy większego limitu transferu danych, do tego z kumulowaniem na następnym miesiąc niewykorzystanych gigabajtów.