Najbliżej głównego operatora jest jego submarka Plush. Tu też są dwie oferty do rozważenia w tej samej cenie 25 zł miesięcznie, ale wybieramy tę bez zobowiązania na dwa lata. To pierwsza zaleta, druga to fakt, że Plush nagradza tu za lojalność, a dokładniej stosuje inny zabieg niż łańcuch w postaci długoterminowej umowy – po dwóch latach dostajecie dwa razy więcej GB niż na start. Na start mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych, a po 2 latach 20 GB. Dodatkowo dostajemy 10 GB transferu danych na korzystanie z YouTube oraz Tik-Tok oraz darmowy transfer do aplikacji Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp.

Najlepsza oferta na abonament w Netia

Cyfrowy Polsat kupił Netię w 2017 roku i z czasem jej oferta komórkowa zaczęła przypominać tę od Plusa, na szczęście tylko w zawartości.