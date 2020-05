To była sama jakość sygnału, trochę lepiej dla mnie wypadają pomiary pingu, prędkości pobierania czy wysyłania w mojej okolicy, widocznie moje pierwsze badanie robiłem nie tam, gdzie powinienem:) albo coś mi blokuje sygnał wewnątrz pomieszczeń, w których aktualnie przebywam. Niemniej wychodzi na to, że mam nienajlepszy zasięg sieci komórkowej w swojej lokalizacji mojego operatora w smartfonie, ale za to nadajnik, do którego się podłączam nie jest zbyt obciążony, bo internet ma dobre osiągi przy pobieraniu czy wysyłaniu.

Którego operatora bym wybrał na podstawie powyższych danych do domowego internetu mobilnego? Raczej tak jak korzystałem wcześniej, czyli Plusa, co akurat by się potwierdzało – bo miałem dobry zasięg LTE w swoim domowym internecie mobilnym u tego operatora, dzięki temu miałem internet bez limitu danych i prędkości (w praktyce do 200/300 GB transferu w miesiącu), przy zadowalających osiągach.