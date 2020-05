Bez wątpienia należy do nich oferta na kartę, w tej samej cenie 30 zł dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych oraz wspomnianą już wyżej usługę Supernet Video. Tańszy pakiet za 25 zł nie ma nielimitowanych MMS-ów, no i brak darmowego transferu do serwisów wideo.

Najlepsza oferta na kartę w Heyah