Tak jak w poprzedniej części zaczynamy od operatora Plus i podobnie jak wcześniej ograniczymy się do operatorów należących do Cyfrowego Polsatu, by pokazać, jak operatorzy różnicują swoje oferty w ramach jednej grupy kapitałowej.

Zestawienia dla abonamentów znajdziecie pod tymi linkami – dla Plusa, dla Play dla Orange i dla T-Mobile. T-Mobile w piątek potraktowaliśmy już całościowo z uwagi na małą liczbę ofert na abonament spełniających nasze kryteria, więc w drugiej części cyklu już się nie pojawi.

Jakie to kryteria? Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz minimum 10 GB transferu danych (pamiętam, jak kilka lat temu zaczynałem robić dla Was te zestawienia, minimum było 2 GB). W ofertach na kartę bierzemy pod uwagę tylko pakiety cykliczne.

W ramach Grupy Cyfrowy Polsat funkcjonują następujący operatorzy Plus, Plush, Netia, a2mobile i Premium Mobile, ale tylko trzech z nich ma u siebie oferty na kartę.

Najlepsza oferta na kartę w Plusie

Plus ma trzy pakiety cykliczne w ofercie na kartę. Pierwszy dla osób, które tylko rozmawiają przez telefon, za 20 zł mogą bez limitu dzwonić na numery stacjonarne i komórkowe. Za 25 zł miesięcznie można aktywować pakiet, który ma dodatkowo nielimitowane wiadomości SMS i MMS, a za kolejne 5 zł więcej dochodzi już transfer danych 15 GB.

W każdym z planów dochodzą jeszcze bonusowe gigabajty. W pierwszym planie będzie to 4 GB ważne przez 20 dni, a w dwóch pozostałych ważne 30 dni odpowiednio 10 GB i 15 GB. W najdroższej opcji za 30 zł, możemy więc korzystać z 30 GB w miesiącu, a jak ich nie wykorzystamy będą się kumulować z transferem z kolejnego doładowania.

Jeśli, w którymś z planów zabraknie transferu danych, w każdej chwili można dokupić dodatkowy pakiet od 5 GB ważnym 5 dni, przez 10 GB ważnym 10 dni do 30 GB, ważnym 30 dni.

Najlepszą opcją i jednocześnie spełniającą nasze kryteria będzie tu więc pakiet za 25 zł – nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych.

Najlepsza oferta na kartę w Plush

Niemal bliźniaczą ofertę znajdziemy w submarce Plusa – Plush. Oprócz wymienionych wyżej pakietów dochodzi tu tylko czwarty plan cykliczny za 10 zł, w którym dostępne są jedynie nielimitowane wiadomości SMS/MMS, no i 4 GB transferu danych za doładowanie. Dodatkowo, w planie za 25 zł i 30 zł, dostajemy dodatkowe 10 GB na transfer danych do YouTube i serwisu TikTok.

Najlepsza oferta na kartę w a2mobile

Przez omyłkę oferta a2mobile pojawiła się już w części poświęconej abonamentom, zawsze jakoś ten operator kojarzył mi się z takim ofertami, a nie na kartę. Niemniej, dla porządku wracamy do tego operatora, który zdecydowanie wyróżnia się spośród wszystkich ofert GCP. Podobnie jak w Plusie, mamy tu 3 pakiety cykliczne kosztujące po 10 groszy mniej niż w Plus na kartę i do tego każdy ma w sobie nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB, 20 GB i 30 GB transferu danych.

Podsumowanie w tabelce

Operator a2mobile Plus Plush Nielimitowane rozmowy i wiadomości tak tak tak Transfer danych 10 GB 10 GB 10 GB Zobowiązanie brak brak brak Cena 19,90 zł 25,00 zł 25,00 zł

Tak więc najtańszą ofertę na kartę aktywować można w a2 mobile, co nie zmienia się przy założeniu, że będziemy potrzebowali więcej niż 10 GB transferu danych, gdzie również a2m ma tańsze propozycje niż znajdziemy w Plusie czy Plush.