Osobna oferta na domowy internet mobilny również składa się z trzech planów, ale już z sutymi limitami w miesiącu. Jakiś czas temu zastąpiła ona jednak jeszcze atrakcyjniejszą ofertę T-Mobile 1 – INTERNET DOMOWY, w której nie było limitów danych, a jedynie ograniczenie prędkości do 20 Mb/s i 60 Mb/s. W powyższej ofercie za 49 zł, 69 zł lub 79 zł obowiązują limity danych na pełnej prędkości do 100 GB, 200 GB i 300 GB. Wybieramy tu oczywiście ostatni plan INTERNET 300 GB za 79 zł.

Podsumowanie w tabelce

Nie będę już pokazywał ofert T-Mobile w osobnej tabelce, wrzućmy w nią wszystkie najlepsze oferty operatorów działających w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile, z poprzednich zestawień.

Operator Najlepsza oferta na internet mobilny w zasięgu T-Mobile Najlepsza oferta na internet mobilny w zasięgu Plus Najlepsza oferta na internet mobilny w zasięgu Orange Najlepsza oferta na internet mobilny w zasięgu Play Transfer danych 300 GB 45 GB/LTE/5G 200 do 300 GB 250 GB 200 GB Zobowiązanie 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące Cena 79,00 zł 40,00 zł 59,99 zł 60,00 zł

Największą paczkę danych dostaniecie obecnie w T-Mobile, wprawdzie w Plusie też jest to możliwe, sam z niego korzystałem, ale nie jest to zagwarantowane jak w T-Mobile, operator może ograniczyć prędkość internetu przy generowaniu znacznych transferów w zależności od aktualnego obciążenia nadajników. Dalej mamy Orange i Play. Kolejność ta nie ma większego znaczenia, bo i tak pierwszym kryterium wyboru danej oferty jest zasięg poszczególnych operatorów w Waszej lokalizacji i to polecam najpierw sprawdzić na starterach, zanim zdecydujecie się podpisać umowę na internet mobilny.