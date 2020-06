Zaczynamy od głównej marki. W Orange dostępne są trzy plany na domowy internet mobilny. Internet Mobilny Podstawowy kosztuje 9,99 zł miesięcznie i zawiera limit transferu danych 10 GB w miesiącu z „lejkiem” 1 Mb/s. Internet Mobilny Optymalny to już cztery razy większy koszt, ale 5 razy więcej transferu danych, a najdroższy pakiet za 59,99 zł – Internet Domowy 4G, to już 250 GB transferu danych, w tym 100 GB poza strefą domową. Do tego dochodzi darmowy transfer nocny pomiędzy 00:00 a 8:00, to bez wątpienia najlepsza propozycja na domowy internet mobilny z tej oferty.

Najlepsza oferta na domowy internet mobilny w Orange Flex

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

Zastanawiałem się, czy dodawać w tym zestawieniu ofertę Orange Flex, w której nie znajdziemy dedykowanej oferty na internet mobilny, jednak z własnego doświadczenia wiem, że znakomicie się ona nadaje jako hybrydowa oferta – komórkowa i internetowa w jednym. Sprawdziłem z powyższych planów wersję 30 GB za 30 zł przy jednej osobie korzystającej w domu z tego internetu na laptopie i wersję z 50 GB transferu danych za 50 zł, przy dwóch osobach.

Music Pass Video Pass Okres obowiązywania 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni 1 dzień 7 dni 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni Opłata za usługę 5,00zł 5,00 zł/m-c 5,00zł 10,00zł 20,00zł 20,00 zł/miesiąc

Oczywiście z wykupionymi Passami – Music i Video, co w pierwszym przypadku razem kosztowało mnie 55 zł miesięcznie, a w drugim 75 zł.

Najlepsza oferta na domowy internet mobilny w nju mobile