W nju mobile możemy wybierać spośród trzech planów. W pierwszym za nielimitowane wiadomości trzeba dopłacić 9 zł, więc lepszą opcją będzie plan za 29 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości i 10 GB transferu danych. Dzięki usłudze „im dłużej tym lepiej”, limit gigabajtów zwiększa się tutaj po pół roku do 20 GB, po roku do 25 GB, a po dwóch latach do 30 GB. Plan za 39 zł jest podobny, tylko z limitem 20 GB na start i 60 GB po dwóch latach.

Z dodatkowych opcji w ofercie można jeszcze skorzystać z „numeru dodatkowego” za 9 zł, który korzysta z usług na numerze głównym i współdzieli z nim przyznawane GB. W przypadku zapotrzebowania na więcej gigabajtów, jest też możliwość aktywowania sobie „internetu dodatkowego” za 19 zł, co powiększa pakiet danych do 20 GB na start i 60 GB po dwóch latach.

Najlepsza oferta na abonament w Orange Flex

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

W Orange Flex mamy 4 plany i wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości, a kosztują od 25 zł do 80 zł. Z kolei limit transferu danych wynosi tu od 15 GB do 100 GB. Najlepszą opcją będzie plan za 25 zł z 15 GB transferu danych. Jeśli dużo słuchamy muzyki możemy do darmowego Social Pass dokupić Music Pass za 5 zł miesięcznie, dzięki temu korzystanie ze Spotify czy Tidala nie będzie pomniejszało nam limitu transferu danych. Podobnie w przypadku filmów i seriali, można dokupić Video Pass za 20 zł i oglądać je bez limitu na Netfliksie czy HBO GO.

Podsumowanie w tabelce

Operator Orange Flex Nju Mobile Orange Nielimitowane rozmowy i wiadomości tak tak tak Transfer danych 15 GB 10 GB/30GB 15 GB Zobowiązanie brak miesiąc 24 miesiące Cena 25,00 zł 29,00 zł 55,00 zł

Najtańszym i najlepszym abonamentem w zasięgu sieci Orange będzie tutaj plan w Orange Flex, w którym przy takiej samej zawartości, co abonament w Orange za 55 zł, nasz miesięczny koszt wyniesie 25 zł, a za różnicę możemy dokupić sobie, zarówno Music Pass, jak i Video Pass, a jeszcze 5 zł nam zostanie.