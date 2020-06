Internet mobilny na kartę, to jeden cykliczny pakiet na miesiąc z sensownym limitem 100 GB transferu danych z lejkiem 1 Mb/s za 49 zł miesięcznie. Niemniej z oferty Play najlepszą ofertą będzie ten na abonament za 11 zł więcej z dwukrotnie większym limitem 200 GB.

Najlepsza oferta na domowy internet mobilny w Virgin Mobile

W Red Bull Mobile i Play NEXT nie ma dedykowanej oferty na internet mobilny (choć mają duże paczki danych w ofertach głosowych, RBM – 50 GB z płatnymi wiadomościami i rozmowami za 30 zł, a Play NEXT z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz też 50 GB transferu danych za 45 zł), możemy więc przejść od razu do Virgin Mobile.