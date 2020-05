W Virgin Mobile znajdziemy 3 cykliczne pakiety ważne przez cały miesiąc, ale tylko jeden z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami (tylko SMS). Pakiet #GIGADAJE kosztuje 25 zł miesięcznie i na start otrzymujemy tu 15 GB transferu danych w miesiącu.

To jednak nie wszystko, bo podobnie jak w nju mobile czy Plush, Virgin Mobile w ofercie na kartę nagradza za lojalność i po pół roku zwiększa limit 15 GB transferu do 20 GB, po roku do 25 GB, a po dwóch latach do 30 GB.

Podsumowanie w tabelce

Operator Virgin Mobile Play Red Bull Mobile Nielimitowane rozmowy i wiadomości tak (bez MMS-ów) tak (bez MMS-ów) tak Transfer danych 15 GB/30 GB 15 GB 20 GB Zobowiązanie brak brak brak Cena 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Dzięki temu bonusowi, to oferta Virgin Mobile wydaje się nie tylko najbardziej korzystna cenowo, ale i w zawartości w porównaniu z pozostałymi ofertami. Z kolei Red Bull Mobile może skusić jedynie tych klientów, którym zależy na nielimitowanych wiadomościach MMS. To jedyny z tej trójki operatorów, który ma je w swojej ofercie.