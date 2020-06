W ofercie abonamentowej na internet mobilny, Plus ma w ofercie 4 plany – za 30, 40, 50 i 70 zł, zawierające odpowiednio 30, 45, 60 i 100 GB do wykorzystania w zasięgu technologii 2G, 3G, 4G i 5G. Jednak w przypadku abonamentu za 40, 50 i 70 zł, jeśli jesteśmy w zasięgu 4G lub 5G nadal możemy korzystać z dostępu do sieci na pełnej prędkości, dzięki usłudze LTE bez końca do osiągnięcia transferu na poziomie 200-300 GB. Więc najlepszą opcją będzie tu plan za 40 zł.

Najlepsza oferta na domowy internet mobilny w Plush

Plush z kolei ma dwa plany na internet mobilny, oba można zamówić z umową na czas nieokreślony. Pierwszy kosztuje 25 zł i zawiera limit 20 GB transferu danych na pełnej prędkości. Jednak limit ten zwiększa się z czasem do 60 GB po 3 miesiącach, do 80 GB po pół roku i do 100 GB po roku. W nju mobile jest podobny bonus, ale trzeba czekać na niego dwa lata, nie rok. Drugi plan kosztuje 30 zł i na start dostajemy 40 GB, a po roku rośnie do 120 GB. 20 GB więcej za 5 zł miesięcznie, więc w tym przypadku najdroższy plan będzie najlepszy.

Najlepsza oferta na domowy internet mobilny w Netia