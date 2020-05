Orange ma dwa cykliczne pakiety w ofercie na kartę. Wybieramy tu pakiet ważny 31 dni i kosztujący 30 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych.

Kwota

doładowania Standardowy bonus w usłudze „Internet za darmo” Dodatkowy bonus za doładowanie online Suma środków z obu bonusów GB Ważność sumy bonusów GB 5zł 2.5 GB 2.5 GB 5.0 GB 2 dni 10zł 5.0 GB 5.0 GB 10.0 GB 5 dni 25zł 15.0 GB 15.0 GB 30.0 GB 31 dni 30zł 15.0 GB 15.0 GB 30.0 GB 31 dni 40zł 20.0 GB 20.0 GB 40.0 GB 40 dni 50zł 25.0 GB 25.0 GB 50.0 GB 93 dni 100zł 50.0 GB 50.0 GB 100.0 GB 155 dni 200 zł i więcej 100.0 GB 100.0 GB 200.0 GB 155 dni

Te 15 GB to jednak tylko baza wyjściowa, bo dzięki trzem promocjom w Orange na kartę można zgromadzić dużo więcej GB w miesiącu. Pierwsza z nich – „Internet za darmo” pozwala za wybraną kwotę doładowania zgarnąć bonusowe gigabajty, w tym przypadku przy doładowaniu 30 zł dostajemy kolejne 15 GB, razem mamy więc już 30 GB. Druga promocja, pozwala na dodatkowe 15 GB, jeśli doładowujemy konto przez stronę doladowania.orange.pl, co da nam już 45 GB, a trzecia to standardowy bonus za doładowanie online, wynoszącym dla każdej kwoty doładowania 5 GB. Razem – 50 GB w miesiącu.

W Orange na kartę można więcej GB zgromadzić do wykorzystania w miesiącu za tę samą kwotę, ale to już pakiet jednorazowy i na start trzeba wyłożyć za niego 360 zł. Za co dostajemy 1 TB (1024 GB), a co przekłada się na 85,33 GB w miesiącu za 30 zł miesięcznie.

Najlepsza oferta na kartę w Nju Mobile