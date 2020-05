W pierwszej części było to zestawienie ofert na abonament w zasięgu sieci Plus i podobnie jak wtedy, zestawienie dla Play składać się będzie z operatorów zależnych, czyli albo wykupionych przez Play albo będących powiązanych kapitałowo. Tak więc będą to oferty Play, Red Bull Mobile, Play NEXT i kupionego niedawno Virgin Mobile. Wiem, że nie ma jeszcze zgody UOKiK na to przejęcie, ale nie sądzę, by był tu jakiś problem, Virgin Mobile miał nieco ponad 400 tysięcy klientów, nie zrobi to większej różnicy na rynku.

Dla każdego z wyżej wymienionych operatorów wybiorę po jednej najtańszej ofercie spełniającej następujące kryteria – zawierającą nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i minimum 10 GB transferu danych. Na koniec zestawimy to w tabelce zbiorczej, od najtańszej do najdroższej.

Najlepsza oferta na abonament w Play

Play ma aż 5 różnorodnych planów abonamentowych, kosztujących od 35 zł do 100 zł. Prócz najtańszego wszystkie zawierają pełen no limit na rozmowy i od 7 GB do 40 GB transferu danych. Najlepszą opcją tutaj będzie plan Play SOLO M za 55 zł, w której dostępne jest 20 GB transferu danych w miesiącu. Do tego dochodzi subskrypcja na Amazon Prime Video przez 6 miesięcy za darmo, Tidal przez 3 miesiące i przez cały okres umowy dostęp do 25 kanałów telewizyjnych w Play Now.