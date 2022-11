Jaka najlepsza klawiatura do 300 zł? Oto aktualne zestawienie polecanych klawiatur w rozmiarze 100% (full-size), 80% (TKL) oraz 60%/65% do około 300 zł, nie tylko do gier, ale także do biura, pisania, dla programisty, także bezprzewodowe. Staramy się, by w zestawieniu były klawiatury mechaniczne i w tym budżecie jest to osiągalne. Wśród polecanych klawiatur: Dream Machines DreamKey, Krux Atax Pro RGB Creator - Gateron Yellow Pro, Genesis Thor 660.

W przedziale cenowym do ok. 300 zł występują nie tylko klawiatury 100% (Full-Size) oraz 80% (TKL), mamy też ciekawe propozycje w rozmiar 60%. Tutaj skupiamy się głównie na klawiaturach mechanicznych (przede wszystkim dla graczy), gdyż ich wybór jest bardzo duży. Zobacz całe zestawienie polecanych klawiatur z podziałem na przedziały cenowe.

AKTUALIZACJA: Listopad 2022

Najlepsze klawiatury do 300 zł, rozmiar 100% (full-size)

Dream Machines DreamKey

Klawiatura DreamMachines DreamKey cechująca się prostą bryłą, która została bardzo dobrze spasowana, a jakość elementów jest na wysokim poziomie. Posiada również pełne podświetlenie RGB. Mamy tu do czynienia z przełącznikami Kailh Box Red, które zapewniają bardzo dobre odczucia z pracy. Same przełączniki oceniane są jako dużo lepsze od swoich standardowych odpowiedników bez dopisku “Box”, zapewniające jednocześnie bardzo odmienne odczucia z pracy. Klawiatura dostępna jest w 3 wariantach kolorystycznych przełączników, mianowicie Kailh Box Brown, Kailh Box White i wcześniej wspomniane Box Red. Warianty odmienne od Kailh Box Red nie są jednak w tej samej cenie, która zaczyna dosyć znacząco przekraczać próg 300 zł. Nakładki tej klawiatury są bardzo nietypowe, gdyż ich nadruki umieszczono na bokach nakładek, co z początku może być trudne do przyswojenia, jednak sprawia to, iż mamy pewność nieścieralności znaków. Tym bardziej, że są to nakładki PBT.

Oferty na ceneo.pl

Logitech G413 Carbon

Logitech G413 Carbon to klasycznie wyglądająca klawiatura 100% z przełącznikami Romer-G. w cenie bardzo bliskiej 300 zł. Otrzymujemy jednokolorowe podświetlenie, które nieco rozczarowuje w przypadku takiego progu cenowego, jednak dużą rekompensatą są zastosowane przełączniki i ogólna jakość wykonania, gdyż w tych dwóch aspektach wykorzystano budżet do maksimum. Spasowanie i jakość korpusu jest na bardzo wysokim poziomie. Do samej klawiatury dołączony jest również zestaw 12 wyprofilowanych nakładek na przełączniki, które przeznaczone są graczom, ze względu na konstrukcję która utrudnia ześlizgnięcie się palca z nakładki, co jest sporym ukłonem w ich stronę.

Profilowane nakładki (keycapy) do Logitech G413 Carbon

Przełączniki Romer-G w klawiaturze mechanicznej Logitech G413 Carbon to bardzo ciekawe "switche" mechaniczne, które w porównaniu do najpopularniejszych marek zaskakują przede wszystkim wyżej położonym punktem aktywacji - dzięki czemu aktywacja następuje szybciej, a sam "travel time" (w porównaniu do przełączników Cherry MX, Outemu, Kailh czy też Gateron) jest o 25% procent niższy. To kwestia szczególnie ważne dla graczy, którym zależy na jak najszybszym czasie reakcji.

Oferty na ceneo.pl

Cooler Master CK352

Cooler Master CK352 to klawiatura oparta na przełącznikach LC, co jest sporym plusem patrząc na cenę przy tym rozmiarze - jej cena zaczyna się od 275 zł. Posiada podświetlenie RGB, wykończona jest solidnie (top jest wykonany z aluminium), a przełączniki zapewniają bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wariant kolorystyczny przełączników to LC Red. Przełączniki te cechują się przede wszystkim delikatnie obniżoną wagą nacisku, co może być ciekawym zamiennikiem standardowych wersji czerwonych przełączników od Cherry, Gateron bądź Kailh (również Box), jeżeli zauważyliśmy, że przełączniki tych marek są dla nas delikatnie zbyt ciężkie. Wielu użytkowników klawiatury proponuje także proces przesmarowania samych przełączników, co może podnieść komfort użytkowania, gdyż w odróżnieniu do Cherry MX a już w szczególności "switchy" marki Gateron, płynność LC Red nie jest aż tak duża.

Oferty na ceneo.pl

Najlepsze klawiatury do ~300 zł, 100% (full-size) Dream Machines DreamKey Cooler Master CK352 Logitech G413 Carbon Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Jednokolorowe Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) 8 (kombinacje z Fn + osobny klawisz dla notatniak) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak brak cena 305-320 zł 280-320 zł 270-300 zł

Najlepsze klawiatury do 300 zł, rozmiar 80% (TKL)

Krux Atax Pro RGB Creator - Gateron Yellow Pro

Krux Atax Pro RGB Creator to niesamowicie kompletna klawiatura w swojej półce cenowej, oferująca pełnoprawne podświetlenie RGB, cenione przełączniki Gateron Yellow Pro oraz podwójnie tłoczone nakładki PBT. Reszta korpusu także jest wykonana wzorowo, spasowanie elementów jest na wysokim poziomie, a do wzmocnienia konstrukcji użyto aluminiowej płyty. Przełączniki Gateron Yellow Pro są dosyć dużą nowinką dla mniej obytych użytkowników, jednak w ogromnym skrócie od standardowych Redów różnią się wyłącznie siłą nacisku, która wynosi 50 g. Do tego wszystkiego dochodzi cena zaczynająca się od ok 260 zł, co sprawia, że Atax Pro RGB Creator jest naturalnym wyborem w swojej cenie. Żółte przełączniki Gateron Pro, w porównaniu do standardowej wersji Gateron Yellow, to zwyczajnie delikatnie usprawniona wersja tego samego przełącznika. Sam Gateron zapewnia, iż cechuje się on jeszcze większą płynnością przez usprawnioną budowę niewidocznej (dolnej) części przełącznika, dzięki czemu użytkownik może być zadowolony z jeszcze lepszej pracy swoich żółtych przełączników.

Oferty na ceneo.pl

Dream Machines DreamKey TKL

DreamMachines DreamKey TKL to w pełnym tego słowa znaczeniu klon wersji bez dopisku TKL, który różni się delikatnie ceną i oczywiście brakiem panelu numerycznego. Dzięki temu, warianty z przełącznikami Kailh Box White oraz Box Brown stają się zauważalnie tańsze i są już dostępne w przedziale do 300 zł. Cena samej klawiatury zaczyna się od 270 zł za wariant Box Red, oraz od 280 zł za pozostałe typy przełączników.

Oferty na ceneo.pl

Najlepsze klawiatury do ~300 zł, 80% (TKL) Krux Atax Pro RGB Creator - Gateron Yellow Pro Dream Machines DreamKey TKL Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) brak Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak cena 260-290 zł 270-280 zł

Najlepsze klawiatury do 300 zł, rozmiar 60%/65%

Genesis Thor 660

Genesis Thor 660 to bardzo dobrze wykonana klawiatura mechaniczna 60%, w której zastosowano nakładki Pudding PBT, co jest dużym plusem tej konstrukcji. Może podłączyć się do urządzenia poprzez Bluetooth, a wyposażono ją w przełączniki mechaniczne Gateron Red. Posiada ona także pełnoprawne podświetlenie RGB, a stabilizatory zostały fabrycznie przesmarowane, dzięki czemu ich dźwięk oraz sposób pracy ulega znacznej poprawie. Wbudowany akumulator klawiatury Genesis Thor 660 ma pojemność 3000 mAh, co jest nieco ponad dwukrotnie wyższym wynikiem niż w przypadku Krux'a neo pro, znacząco wpływając na opłacalność Thora gdy zależy nam na łączu bezprzewodowym. Dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych - białym oraz czarnym, jednak czarna wersja jest o około 10 zł droższa, a cena wersji białej zaczyna się od ~270 zł. Dzięki swoim przełącznikom, nakładkom a także przesmarowaniu stabilizatorów, jest bardzo łakomym kąskiem w swojej kategorii.

Oferty na ceneo.pl

Krux Neo PRO RGB Wireless

Pomimo tego, że klawiatura Krux Neo PRO znalazła już swoje miejsce w zestawieniu w poprzednim progu cenowym, to również i w przypadku wyboru klawiatury 60% do trzystu złotych nie można przejść obojętnie obok propozycji Krux'a. To świetna propozycja bezprzewodowej klawiatury 60%, która oferuje bardzo jakościowe przełączniki Gateron w wersjach kolorystycznych Red, Brown oraz Blue. Jakość wykonania jest bardzo dobra, pełne RGB i możliwość bezprzewodowego połączenia zapewnia nam ogromny komfort pracy. Trzeba wspomnieć, że występuje biały wariant tej klawiatury, jednakże nie mamy tam do czynienia z wyborem "switchy", a zostaje narzucony jeden kolor marki Gateron - żółte przełączniki, który osobiście bardzo polecam, aby dowiedzieć się nieco więcej o tych przełącznikach, odsyłamy do odrębnego artykułu o przełącznikach mechanicznych. Wartym nadmienienia jest fakt, iż klawiatura Neo Pro posiada baterię o pojemności 1450 mAh, co jest wartością nieco ponad dwukrotnie niższą niż w przypadku klawiatury Genesis Thor 660. Cena klawiatury zaczyna się od 220 zł, a koszt białej wersji wzrasta o 10 zł.

Oferty na ceneo.pl

Najlepsze klawiatury do ~300 zł, 60/65% Genesis Thor 660 Krux Neo PRO RGB Wireless Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne brak brak Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki 13 (Kombinacje z FN) brak cena 270-300 zł 220-240 zł

Spis treści