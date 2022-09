Przełączniki mechaniczne. Jakie "switche" wybrać do klawiatury?

Jakie przełączniki mechaniczne są najlepsze? Klawiatury mechaniczne dają ogromny wybór "switchy", co pozwala na najlepsze dopasowanie do własnych preferencji. Liczba dostępnych przełączników jest bardzo duża - liczy się to w setkach, jeśli nie tysiącach różnych wariantów. W ogromnym stopniu wpływają one na nasze odczucia z pracy czy grania. Niektórzy pasjonaci posiadają ogromne kolekcje, które opiewają na ponad 700 różnych przełączników od kilkudziesięciu marek w wielu wariantach kolorystycznych, ze względu na to, że jest to kluczowy czynnik przy wyborze klawiatury mechanicznej. Najczęściej wybierane marki przełączników to: Gateron, Kailh (BOX), Outemu, Cherry MX, Romer-G, Akko, Glorious Holy Panda, a zazwyczaj wybierane kolory to: czerwone (red), brązowe (brown), niebieskie (blue), żółte (yellow), czarne (black).



Przyjrzymy się zatem pięciu, najpopularniejszym wariantom kolorystycznym przełączników mechanicznych, które spotkać można na polskim rynku, by przybliżyć Wam ich specyfikację. Istotną sprawą jest jednak fakt, że nie można i nie należy określać który kolor przełącznika jest najlepszy, gdyż jest to kwestia preferencji konkretnego użytkownika. Dlatego też warto zapoznać się z parametrami oraz charakterystyką działania konkretnego "switcha", by wybrać ten najlepszy dla siebie rodzaj i w ten sposób skonfigurować najlepszą dla siebie klawiaturę mechaniczną.

Przełączniki czerwone (red switch) - przyjęło się, iż czerwony kolor opisuje przełączniki liniowe, bez charakterystycznego kliku oraz „guzka” umieszczonego na pniu przełącznika, więc są jednocześnie najbardziej dyskretną opcją spośród najczęściej spotykanych kolorów. Charakteryzuje je liniowość, niska waga nacisku, przez co są naturalnym wyborem dla graczy, ponieważ zapewniają maksymalną szybkość w ustandaryzowanym formacie.

Zwyczajową przewagą czerwonych przełączników jest skrócony czas reakcji na wciśnięcie, co wynika bezpośrednio ze stosunkowo wysokiego punktu aktywacji. O ile jest to zaletą w przypadku gier, tak w przypadku pisania może być wadą – szczególnie na początku – gdyż często powoduje to błędnie wciśnięte klawisze (tylko muśnięte).

Popularną klawiaturą w Polsce dostępną z przełącznikami Gateron Red jest Krux Atax Pro RGB, który jest jedną z polecanych przez nas propozycji w cenie ok 200 zł.



Przełączniki brązowe (brown switch) podobnie jak poprzedni kolor przełączników, nie posiadają charakterystycznego kliku, jednak występuje w nich już „guzek” na pniu przełącznika, mówiący użytkownikowi o aktywacji. Dzięki temu stają się bardzo uniwersalnym wyborem ze względu na nieco tylko wyższą głośność w porównaniu do przełączników czerwonych, zapewniając jednocześnie zaznaczony punkt aktywacji. Poleca się je w szczególności osobom, które chcą pogodzić pracę z graniem oraz stosunkowo wysoką dyskrecją, ze względu na parametry. Charakteryzuje je niewielka waga nacisku, styl „tactile” (zawarcie guzka na pniu przełącznika), oraz dosyć wysoka dyskrecja pracy.

Punkt aktywacji teoretycznie jest na podobnej wysokości, jak w przypadku przełączników czerwonych, ale konieczność użycia większego nacisku oraz „guzek” dodatkowo podnoszący opór sprawiają, że przełączniki brązowe dobrze nadają się do biura (np. do pisania) jak i dla programistów.

Z przełącznikami brązowymi (Kailh Box Bronze) dostępna jest klawiatura mechaniczna Dream Machines DreamKey w rozmiarze 100%, która jest przez nas polecana w segmencie ok. 300 zł.



Przełączniki niebieskie (blue switch) przez długi czas były najczęściej spotykanym wariantem kolorystycznym. Ich głośny klik, a także wyraźny „guzek” stały się niejako wizytówką przełączników mechanicznych, tworząc przy okazji stereotyp ich zabójczo głośnej pracy. Najczęściej poleca się je użytkownikom, którzy cenią sobie bardzo wyraźnie naznaczony punkt aktywacji, a także nie przeszkadza im wysoka głośność ich pracy. Charakteryzuje je głośny klik oraz stosunkowo duża siła nacisku.

Zwykle punkt aktywacji przełączników niebieskich jest osadzony niżej, co dodatkowo pogarsza „wydajność” z punktu widzenia graczy (czas reakcji), ale lepiej sprawdza się dla osób dużo piszących, dla których wyraźnie zaznaczony punkt aktywacji jest kluczowy.

Z przełącznikami mechanicznymi w kolorze niebieskim (blue) dostępna jest klawiatura Marvo KG901, która jest jedną z najtańszych klawiatur mechanicznych na rynku.

Trzeba powiedzieć, że przyjęte standardy są stosowane przez największych gigantów przełączników mechanicznych – Outemu, Kailh, Gateron oraz Cherry MX – w przypadku bardziej niszowych marek, mogą powstawać subtelności w związku z chociażby wymaganą siłą nacisku, dlatego zawsze warto sprawdzać dokładne parametry przełącznika na stronach producentów.

Opisane powyżej kolory przełączników, a tym samym ich ogólna charakterystyka jest podobna (podobna nie znaczy identyczna) niezależnie od wybranego producenta przełącznika. Jeśli zaś chodzi o przełączniki wymienione poniżej, to „wymienność kolorów” między producentami już nie występuje – np. „żółty” przełącznik innej firmy niż Gateron ma już odmienną charakterystykę. Omawiamy więc te, które są szczególnie popularne w Polsce.



Gateron Yellow – żółte przełączniki marki Gateron to dalej nowinka, która wprowadza duże zamieszanie na rynku. Dla mniej wprawionego użytkownika wydawać się mogą nieco innymi klonami ustandaryzowanych przełączników czerwonych, różniąc się jednak wymaganą siłą nacisku, która w Gateron Yellow jest nieco większa. Poza tym również cechuje je liniowość oraz dosyć wysoka dyskrecja, a przez zmienioną siłę nacisku spotykamy się z zupełnie innymi odczuciami podczas pracy. Przez pasjonatów były polecane do takiego stopnia, że stały się naturalnym wyborem w przypadku tanich klawiatur mechanicznych, a ich współczynnik ceny do jakości był nieprawdopodobnie wysoki.

Przełączniki Gatereon Yellow (żółte) są podstawą klawiatury mechanicznej Krux Atax Pro Creator, która jest dostępna w segmencie do 300 zł.



Outemu Black (czarne) także wprowadziły niemałą świeżość na polski rynek. Przełączniki Outemu w standardowych kolorach są jednak owiane niechlubną sławą, ze względu na relatywnie wysoką awaryjność a także defekty, jak słyszalna sprężyna samych przełączników. W przypadku czarnych „switchy” Outemu, owe bolączki zostały jednak częściowo wyeliminowane, a ich egzotyczna charakterystyka może być bardzo łakomym kąskiem dla wielu użytkowników, poszukujących ciężkich przełączników liniowych. Wymagają dużej siły nacisku, która przewyższa tą spotykaną w przełącznikach niebieskich, a zarazem zastosowanie liniowego mechanizmu bez głośnego kliku dalej zapewnia swoistą dyskretność. Jeżeli kiedykolwiek czułeś, że twoje czerwone przełączniki są dla ciebie zbyt lekkie, to powinieneś zainteresować się czarnymi „switchami” od Outemu.





Przełączniki mechaniczne Cherry MX Silver Speed nazwane zostały tak przez swoją charakterystykę - są to lekkie, liniowe przełączniki o bardzo wysoko umiejscowionym punkcie aktywacyjnym, którego położenie jest blisko 50% wyżej niż w przypadku standardowych przełączników czerwonych. Sama droga jaką pokonać może przełącznik również została skrócona o kilka dziesiętnych milimetra, co w założeniu ma maksymalizować ich szybkość w grach. Są to bardzo szybkie i lekkie przełączniki, jednocześnie jednak satysfakcja z ich użytkowania jest mocno indywidualna. Dla wielu użytkowników (szczególnie sporo piszących), tak wysoko położony punkt aktywacyjny negatywnie wpłynie na wydajność, a wielu graczy odrzuca te przełączniki z uwagi na fakt, iż są już dla nich faktycznie zbyt lekkie.

Cechują się także znakomitą wytrzymałością, gdyż deklarowana żywotność wynosi aż 100 milionów kliknięć. Jedną z polecanych przez nas propozycji na tych przełącznikach, jest klawiatura mechaniczna Adata XPG Summoner, która plasuje się na samym szczycie w naszym aktualnym zestawieniu do około 400 złotych w kategorii klawiatur 100% (full-size).







Przełączniki HyperX Aqua to ciekawa wariacja zbliżona swoją specyfiką do standardowych, brązowych przełączników, jakie możemy spotkać na rynku. W porównaniu do nich, "switche" Aqua są znacząco lżejsze, jednak dalej są to przełączniki typu "tactile", co oznacza iż na pniu przełącznika znajduje się guzek. Dzięki temu switch HyperX Aqua wydaje się fantastycznym wyborem w przypadku, gdy chcemy pogodzić komfortowe granie z pracą czy też zwykłym pisaniem. Warto nadmienić, iż jego deklarowana żywotność wynosi 80 milionów kliknięć, co świadczy o bardzo dobrej wytrzymałości, a klawiatura osadzona na tych przełącznikach będzie z nami naprawdę długie lata.

Jedną z polecanych przez nas klawiatur na tych przełącznikach, jest klawiatura mechaniczna HyperX Alloy Origins, która znajduje się w zestawieniu klawiatur do około 400 złotych.

