Jaka będzie najlepsza klawiatura do 400 złotych? Prezentujemy aktualne zestawienie klawiatur dla graczy do około 400 złotych. Są to wyłącznie klawiatury mechanicznie w różnych rozmiarach, od 100% (full-size), przez zmniejszone klawiatury 80% (TKL), aż do małych klawiatur w rozmiarze 60 oraz 65%. Wśród polecanych klawiatur: Adata XPG Summoner, HyperX Alloy Origins, HyperX Alloy Origins Core, Razer BlackWidow v3 Tenkeyless, HyperX Alloy Origins 65, Corsair K65 Mini.

Dla wielu pasjonatów, od ok. 400 złotych zaczyna się doświadczenie na wyższym poziomie z klawiaturami mechanicznymi. Od tego progu zaczyna wymagać się najwyższej jakości klawiatury (nie tylko) do gier, która zadowoli oczekiwania. Prezentujemy Wam zestawienie polecanych klawiatur gamingowych do około 400 złotych, które w zależności od użytkownika powinny w pełni zaspokoić Wasze potrzeby. Jeżeli jesteś zainteresowany tańszymi klawiaturami, zobacz całe zestawienie polecanych klawiatur z podziałem na przedziały cenowe, także te z niskimi cenami.

Względem klawiatur mechanicznych do około 300 złotych, poniższe propozycje prezentują wyższy poziom pod względem ogólnej jakości wykonania, a także wykorzystanych przełączników. W klawiaturach do około 400 zł nie znajdziemy już budżetowych przełączników marki Outemu czy pochodnych, natomiast możemy oczekiwać topowych przełączników, chociażby Cherry MX. Dzięki temu zyskujemy jeszcze lepsze odczucia z pracy, większą trwałość i pewność, że klawiatura będzie nam służyć długimi latami.



AKTUALIZACJA: wrzesień 2022

Najlepsze klawiatury mechaniczne do 400 zł, rozmiar 100% (full-size)

Adata XPG Summoner

Klawiatura mechaniczna Adata XPG Summoner to bardzo ciekawa propozycja klawiatury na przełącznikach mechanicznych Cherry MX. Jest to jedna z tańszych propozycji klawiatur mechanicznych, której “switche” to popularne Cherry MX, dzięki czemu z miejsca stawia ją na wyższym poziomie jakościowym. Sama klawiatura cechuje się zaimplementowaniem nakładki ABS tworzone w procesie cięcia laserem, przez co będą dosyć mocno podatne na ścieranie wraz z upływem czasu. Warto jednak wspomnieć, iż do głównego zestawu akcesoriów, producent dodaje również kilka wymiennych nakładek w kolorze czerwonym, które osadzić możemy na strzałkach, literach WSAD oraz jednym z klawiszy Windows. Warianty kolorystyczne samych przełączników jakie możemy wybrać to: czerwone, niebieskie oraz srebrne. W cenie ok. 340 zł to bardzo ciekawa propozycja kompletnej, dobrze wykonanej klawiatury 100% na jakościowych przełącznikach mechanicznych.

HyperX Alloy Origins

HyperX Alloy Origins to propozycja klawiatury 100%, która jest niezwykle popularnym wyborem w tym przedziale cenowym. Charakteryzuje się przełącznikami sygnowanymi nazwą HyperX, w kolorach Aqua, Blue oraz Red. Warto nadmienić iż w stosunku do większości przełączników renomowanych marek, ich deklarowana żywotność wynosi 80 milionów kliknięć (standardowo jest to 50 mln), a same odczucia z pracy są na bardzo dobrym poziomie. Z czystym sumieniem można je porównać do przełączników takich marek jak Cherry MX czy Gateron, ze względu na samą żywotność, płynność pracy i odczucia z nich płynące. Przełączniki Aqua to “switche” w stylu “tactile”, co oznacza iż posiadają wyczuwalny guzek, jednak w porównaniu do standardowych brązowych przełączników są od nich znacząco lżejsze. Dzięki temu uzyskujemy dosyć unikalny “feeling”, którego nie można porównać do najczęściej spotykanych wariantów “switchy”. Poza tym cechuje się N-Key Rollover, pełnym podświetleniem RGB, wzmocnionym aluminiowym korpusem, a jej cena zaczyna się od ok. 400 zł. Niestety, zastosowano "keycapy" ABS.

Najlepsze klawiatury do ~400 zł, 100% (Full-Size) Adata XPG Summoner HyperX Alloy Origins Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 4 (kombinacje z Fn oraz rolka głośności) 6 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki tak, magnetyczna brak cena 350-370 zł 400-450 zł

Kategoria: 80% (TKL)

HyperX Alloy Origins Core

Kolejna (i nie ostatnia) klawiatura firmy HyperX w tym zestawieniu polecanych klawiatur. W stosunku do swojego większego brata, HyperX Alloy Origins Core ma podobną specyfikację, zachowując bardzo wysoki poziom, a główna różnica sprowadza się do rozmiaru: Core = TKL (80%). Ze względu na redukcję rozmiaru, zabrakło w niej miejsca na pokrętło głośności, a dodatkowa różnica dotyczy zakończenia przewodu typu żeńskiego w klawiaturze, który ze standardowego USB-A/USB-A zmienił się w przewód USB-C/USB-A, przez co potencjalna wymiana może być dużo prostsza. Ponownie, w klawiaturze zaimplementowano przełączniki sygnowane marką HyperX, w kolorach Red, Aqua oraz Blue (więcej o nich w artykule o przełącznikach mechanicznych). Jej cena zaczyna się od ok. 360 zł, jednak obecnie wariant z przełącznikami Aqua znajduje się w promocji na sklepach morele.net oraz X-kom w cenie ~320 zł, co jest nie lada gratką dla osób, których ta klawiatura może zainteresować. Zastosowane "keycapy" wykonane są z materiału ABS.

Razer BlackWidow v3 Tenkeyless

Pierwsza wersja klawiatury Razer BlackWidow stała się prawdziwą legendą klawiatur do gier, która właściwie rozpoczęła epokę przywracania do łask przełączników mechanicznych. Od dłuższego czasu mamy już jednak możliwość zakupienia jej trzeciej, ulepszonej wersji, osadzonej na przełącznikach Razer Green lub Yellow, w wymiarze TKL czyli 80% - Razer BlackWindow v3 Tenkeyless. Dla niewtajemniczonych, zielone przełączniki firmy Razer to sygnowane ich marką switche tzw. “Clicky”, czyli wyraźnie klikające z guzkiem na pniu przełącznika. Razer Yellow to z kolei ciekawa wariacja przełączników liniowych, których charakterystyka zaskakuje, gdyż mają one niesamowicie wysoko położony punkt aktywacji, co może przypaść do gustu graczom, liczącym na jak najniższy czas reakcji (okazuje się to jednak wadą dla osób sporo piszących, przez częstotliwość “missclick’ów”). Poza tym cechuje się również pełnoprawnym podświetleniem Chroma RGB, kompatybilnym z innymi peryferiami Razera. Jej jakość wykonania stoi na bardzo dobrym poziomie, wadą okazują się jednak nakładki klawiszy wykonane z materiału ABS, dlatego zresztą sam Razer oferuje markowe “keycapy” wykonane z materiału PBT w sprzedaży. Cena samej klawiatury zaczyna się od około 380 złotych.

Najlepsze klawiatury do ~400 zł, 80% (TKL) HyperX Alloy Origins Core Razer BlackWidow v3 Tenkeyless Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 6 (kombinacje z Fn) 6 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak cena 320-400 zł 370-430 zł

Kategoria: 60/65%

HyperX Alloy Origins 65

Ostatnia, najmniejsza w zestawieniu klawiatura HyperX, to klawiatura w rozmiarze 65%, łącząca mobilność klawiatury 60% z niektórymi, wydzielonymi funkcjami klawiatur TKL: HyperX Alloy Origins 65. Przełączniki osadzone na klawiaturze to już znane Wam HyperX Red, Blue oraz Aqua. Również posiada pełnoprawne RGB, a jej główną różnicą w stosunku do swoich większych braci (poza rozmiarem oczywiście) jest fakt, iż wykorzystano w niej nakładki z materiału PBT, charakteryzujące się wyższą trwałością i szorstkością w porównaniu do nakładek z ABS. Do zestawu otrzymujemy również ciekawie skrojoną spację (nakładkę spacji) oraz jedną nakładkę o standardowym formacie. Przez niecodzienny design, nadają one głębi i charakteru naszej klawiaturze. Posiada także kilka klawiszy multimedialnych oraz pełnoprawne podświetlenie RGB, a jej cena zaczyna się od około 400 złotych.

Corsair K65 RGB Mini

Corsair K65 RGB Mini to najmniejsza propozycja klawiatury mechanicznej Corsair, która zdecydowanie przyciąga użytkowników swoją specyfikacją. Przewidziano dla tego modelu wybór dwóch kolorów przełączników marki Cherry MX, a mianowicie “switche” Cherry MX Red oraz Speed (srebrne). Nazwa "Speed" wynika oczywiście z ich charakterystyki. Ich punkt aktywacji znajduje się bardzo wysoko, przez co minimalizuje się czas reakcji samej klawiatury, a to zdecydowanie docenią gracze. Dla osób dużo piszących, okazuje się to jednak wadą, ponieważ częstotliwość błędnych trafień w klawisz jest stosunkowo wysoka, co skutkuje częstymi przerwami oraz poprawianiem tekstu (więcej o "switchach" Cherry MX Silver przeczytacie tutaj). Kluczową zaletą samej klawiatury, poza markowymi przełącznikami Cherry MX, jest również zastosowanie wytrzymałych nakładek PBT, z czego do zestawu akcesoriów dokłada się również niezwykle ciekawie wyglądającą spację, dodającą uroku naszej klawiaturze, oraz jeden “keycap” w standardowym formacie, na miejsce klawisza “escape”. Ma pełnoprawne podświetlenie RGB, a także rozpisane z boku nakładek przyciski funkcyjne, dzięki czemu zarządzanie nimi jest stosunkowo proste, a mamy też pewność, że z czasem nie ulegną one degradacji. Jej cena zaczyna się od około 400 zł.

Najlepsze klawiatury do ~400 zł, 60/65% HyperX Alloy Origins 65 Corsair K65 Mini Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 6 (kombinacje z Fn) 6 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak cena 400-440 zł 400-430 zł

