Klawiatura mechaniczna, membranowa, czy hybrydowa? Porównanie

Najpierw należy wytłumaczyć działanie tych trzech mechanizmów oraz zalety idące z wyborem tych klawiatur dla graczy:

Klawiatury membranowe

Klawiatury membranowe to przede wszystkim propozycje korzystne cenowo, zwykle są najtańsze przy podobnym rozmiarze klawiatury. Ich zaletą jest też zwykle cicha praca, co dla wielu może mieć kluczowe znaczenie. Cechują się jednak niższą trwałością wraz z upływem czasu, gdyż gumowa membrana nie będzie tak wytrzymała jak przełącznik mechaniczny. To czego bardzo nie lubią gracze, to bardzo „mdłe odczucie” podczas wciskania klawiszy, co często jest określane jako „kiepski feeling”. Kwestią wprost wynikającą z konstrukcji klawiatur membranowych jest punkt aktywacji, który jest na samym dole – klawisz musi fizycznie dobić do końca ścieżki, po której się porusza. W efekcie czas reakcji jest stosunkowo długi, bo klawisz musi przebyć całą drogę, by elektronika odczytała to jako aktywację (ang. „travel time”).

W przypadku klawiatur membranowych nie możemy też być pewni czy taki produkt ma funkcję „N-Key Rollover” czy „Anti-Ghosting” na odpowiednio wysokim poziomie. Wiele klawiatur membranowych umożliwia jednoczesne wciśnięcie np. 6-10 klawiszy i ich poprawne odczytanie, ale te najtańsze konstrukcje najczęściej zaczynają się gubić przy 4-6 klawiszach użytych w tym samym momencie.

Powyższe zalety i wady wynikają z konstrukcji technicznej. Klawiatury membranowe oparte są bowiem na – jak sama nazwa mówi – powłoce membranowej, która odpowiedzialna jest za zwarcie obwodu elektrycznego położonego na płytce drukowanej. W przypadku nacisku sprawiamy, iż membranowa powłoka dotyka wydrukowanej ścieżki, zamykając obwód, a sygnał zostaje następnie przesłany do naszego komputera, który wyświetli odpowiadający danemu miejscu znak.

Klawiaturą referencyjną dla tego porównania będzie SteelSeries Apex 3, która posiada funkcję N-Key Rollover do 24 klawiszy.

Test dźwięku:

Klawiatury mechaniczne

Najważniejszą przewagą klawiatur mechanicznych, a właściwie stosowanych w nich przełącznikach, jest przede wszystkim wyczuwalny (zwykle) i dużo wyżej umieszczony punkt aktywacji, co przekłada się na dużo lepsze odczucia, oraz wyraźnie krótszy czas reakcji (szybka aktywacja). Z założenia przełączniki mechaniczne mają wyższą trwałość, co bezpośrednio wynika z ich konstrukcji, o czym niżej. Fakt, że każdy przełącznik mechaniczny jest niejako samodzielnym bytem przekłada się na wyższą precyzję działania, w rozumieniu klawisze nie wpływają na siebie, co ogranicza błędne odczyty. Dla wielu zaletą jest dźwięk klawiatur mechanicznych, co dodaje satysfakcji z ich użytkowania. Ten oczywiście zależy od wybranych przełączników (jest kilkaset ich rodzajów).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że charakterystyka klawiatury mechanicznej mocno zależy m.in. od wybranych przełączników (przede wszystkim kolor, a także marka), a to oznacza, że użytkownik ma gigantyczne wręcz pole wyboru pod kątem dopasowania klawiatury do własnych preferencji. Można wybrać takie, które są szybkie, ciężkie, ciche, liniowe itd. W wielu przypadkach jest też możliwość wymiany samych przełączników bez zmiany klawiatury mechanicznej (funkcja „Hot-Swap”).

Do wad zaliczyć należy z pewnością podwyższoną cenę. Za dobrej (choć nie najwyższej) klasy klawiaturę mechaniczną trzeba zapłacić przynajmniej ~200 zł, ale tak naprawdę to często punkt wyjścia gdy „wsiąknie się w temat”. Często mówi się o głośnej ich pracy, ale zwykle wynika to z tego, że ktoś wybrał nieodpowiednie dla własnych preferencji klawisze (np. niebieskie, które z założenia mają być głośne). Bez problemu da się znaleźć na rynku klawiatury mechaniczne z przełącznikami o cichej charakterystyce działania.

Dla wielu istotną zaletą klawiatur mechanicznych jest niezwykle łatwa możliwość zmiany nakładek („keycaps”) na takie, które wykonane są z innego materiału, innego koloru lub faktury. Wybór jest ogromny, a efekt końcowy zależy wyłącznie od wizji użytkownika.

Pełny N-Key Rollover w klawiaturach mechanicznych jest niemalże oczywistością, jednak zdarzają się czasem tanie konstrukcje posiadające wyłącznie 6-Key Rollover bądź 10-Key Rollover. Funkcja „Anti-Ghosting” przy pełnym N-Key Rollover jest niejako z automatu realizowana.

Od strony technicznej przełączniki w klawiaturach mechanicznych działają w sposób następujący: podobnie jak w „membranach”, również zachodzi tutaj mechanizm zamknięcia obwodu, a impuls elektryczny zostaje przesłany do stacji roboczej, która następnie wyświetla odpowiadający znak, jednak sam proces zamknięcia obwodu miejsce ma w samym przełączniku. Posiada on metalowy listek, który zamyka się jak swoista zapadka, pod wpływem nacisku na tzw. “Key stemie”, co przetłumaczyć można jako pień przełącznika. Podczas zamknięcia tej metalowej zapadki dochodzi do przetransportowania impulsu elektrycznego. W samym mechanizmie znajduje się jeszcze sprężyna, która odpowiada za odbicie przełącznika do swojej pierwotnej pozycji. W zależności od marki i koloru przełączników, dźwięk czy też charakterystyka pracy mogą być inne, przez delikatnie różniącą się budowę wcześniej wspomnianego „key stema” oraz ciężkości odbicia sprężyny.

Mechaniczną klawiaturą referencyjną będzie Dream Machines DreamKey na czerwonych przełącznikach Kailh Box.

Test dźwięku:

Klawiatury hybrydowe

Skoro znamy już działanie dwóch mechanizmów składowych na przełączniki hybrydowe, łatwiej będzie zrozumieć jak klawiatura hybrydowa działa. Tak samo jak klawiatura membranowa, posiada ona membranową powłokę położoną na płytce drukowanej, jednak by uzyskać częściowo mechaniczny „feeling”, został zawarty w niej częściowy mechanizm znany z przełączników mechanicznych. Chodzi tutaj o pień przełącznika, który ponownie zamyka metalową zapadkę, a w zależności od producenta może – lub nie – zawierać dodatkowe elementy przełączników mechanicznych, do zintensyfikowania mechanicznej charakterystyki pracy przełączników. Przykładem mogą tu być przełączniki hybrydowe marki SteelSeries, które dodatkowo zawierają typową dla mechanicznych przełączników sprężynę, pomimo posiadania standardowej membranowej powłoki na płytce drukowanej.

Klawiatury hybrydowe pomimo zawarcia częściowego mechanizmu znanego z przełączników mechanicznych, nawet w zbliżonym stopniu nie dają takiej satysfakcji i jakości pracy jak standardowa konstrukcja mechaniczna. Występuje tu charakterystyczny klik, ale nie może się równać z dźwiękiem generowanym przez pracę przełączników mechanicznych. Dużo bliżej pod względem odczuć, hybrydzie Razer Ornata Chroma V2 było do mechanizmu nożycowego, który występuje w ogromnej puli klawiatur laptopowych. „Feeling” był bardzo zbliżony, do całości był dołożony tylko klik generowany przez metalową zapadkę, jednak przez gąbczastą membranę która mocno wygłuszała dźwięk stukania, wydawał się on bez jakiejkolwiek głębi. Całość potęgował również fakt, że Ornata Chroma V2 jest klawiaturą o niskim skoku klawiszy („low-profile).

„Anti-Ghosting” w przypadku klawiatur hybrydowych mocno zależy to od konkretnego modelu, dokładnie tak samo jako w konstrukcjach w 100% membranowych. Trzeba jednak wspomnieć, że i tu zachodzi pewien kompromis, gdyż częściej do czynienia mamy z „N-Key Rollover”, jednak nie jest tak popularny jak w przypadku klawiatur mechanicznych.

Hybrydową klawiaturą referencyjną jest Razer Ornata V2, z pełnym N-Key Rollover.

Test dźwięku:

Klawiatury membranowe – odczucia i opinia

Klawiatury membranowe charakteryzują się bardzo cichą pracą, przez brak jakiegokolwiek ciężkiego mechanizmu. Klawisz spoczywa na miękkiej, odbijającej gumowej membranie, która nie wydaje przy tym dodatkowych dźwięków. Nie można jednak ukryć gąbczastego charakteru, co odbiera przyjemność z użytkowania, a jednocześnie sprawia, iż nie odczuwamy dokładnego momentu aktywacji. Wpływa to na częstotliwość tzw. “missclicków”, a także potencjalną szybkość pisania.

Klawiatury membranowe to powszechny standard ze względu na niską cenę, a przez to łatwą zastępowalność, szeroką gamę produktów oraz dostępność. Są jednak słabym wyborem, gdy cenimy sobie wysoki komfort użytkowania, przez co faktycznie można zauważyć barierę technologiczną czy to w grach, czy to podczas pracy.

Klawiatury mechaniczne – odczucia i opinia

Klawiatury mechaniczne zwykle są zauważalnie głośniejsze od membranowych odpowiedników, gdyż mamy tu do czynienia z sztywnym mechanicznym systemem aktywacyjnym. Przyjemność z pisania jest jednak na zauważalnie wyższym poziomie, gdyż dokładnie czujemy moment aktywacji, a także fizyczną blokadę pełnego wcisku przełącznika, co pozytywnie wpływa na szybkość pracy oraz satysfakcję z niej płynącą. Znacznie rzadziej zdarza nam się przypadkowo trafić w nieprawidłowy klawisz, a sam dźwięk pomimo dosyć dużej głośności, jest bardzo często pożądany i oceniany pozytywnie. Czerwone przełączniki i tak należą do jednych z najcichszych, gdyż posiadają liniową charakterystykę, a brak w nich także mechanizmu odpowiedzialnego za spotykany w przełącznikach niebieskich (i pochodnych) głośnego kliku.

Klawiatury mechaniczne cechują się świetną wytrzymałością, fantastycznymi odczuciami z pracy oraz wyraźnie zaznaczonym punktem aktywacyjnym, przez co komfort i potencjał pod względem szybkości pracy jest zdecydowanie na najwyższym poziomie. Jeżeli podwyższona głośność pracy nie jest dla nas dużym problemem, zdecydowanie skłaniałbym się ku tej opcji. Ceny zdecydowanie idą w parze z jakością i komfortem pracy. Z kolei, gdy głośność to cecha której nie możemy zaakceptować, wtedy wybór staje się dosyć trudny, choć istnieje wiele możliwości znaczącej redukcji hałasu generowanego przez „mechanika”.

Klawiatury hybrydowe – odczucia i opinia

Klawiatury hybrydowe nie są w stanie zbliżyć się do jakości pracy jaką oferują klawiatury mechaniczne, jednak są fenomenalnym kompromisem pomiędzy klawiaturami membranowymi a mechanicznymi. Stosunkowo cicha praca, zachowanie częściowego kliku z mechaników, a także zwiększona wytrzymałość to cechy, które do tych propozycji przyciągają.

Hybrydowe przełączniki są dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą rezygnować z dobrych odczuć podczas gry czy pracy, nie mogąc sobie jednak pozwolić na głośniejszą pracę przełączników. Niestety, nie da się idealnie odwzorować odczuć z mechanika za pomocą przełączników hybrydowych, więc różnica w charakterystyce pracy wciąż jest odczuwalna. Ceny klawiatur hybrydowych zbliżają się do poziomu, na którym znajdziemy już całkiem sporo klawiatur mechanicznych. Różnica jest jednak często zbyt mała, by wytłumaczyć znaczącą przewagę w funkcjonalności pełnych „mechaników” i dlatego osobiście nie zdecydowałbym się na zakup „hybrydy” dla siebie.

Porównanie dźwięku klawiatur referencyjnych:

Klawiatury membranowe:

+ najbardziej korzystna cena,

+ niewielka głośność podczas pracy,

- niska wytrzymałość pod wpływem czasu,

- kiepskie („gumowe”) odczucia z użytkowania,

- N-key rollover nie jest standardem.

Klawiatury mechaniczne

+ duża satysfakcja z pracy,

+ szybki czas reakcji,

+ gigantyczna paleta możliwości dobrania odpowiedniej dla siebie konfiguracji,

+ wyraźnie zaznaczony punkt aktywacji,

+ bardzo duża wytrzymałość,

+ N-key rollover to standard,

+ duża podatność na modyfikacje i dopasowanie do własnych preferencji,

- wysoka cena,

- podwyższona, czasem wysoka głośność.

Klawiatury hybrydowe

+ bardzo dobry kompromis pod względem głośności pracy,

+ lepsze odczucia z pracy niż na standardowej „membranie”,

+ zwiększona wytrzymałość w porównaniu do klawiatur membranowych,

- wyraźnie większa cena w porównaniu do konstrukcji membranowych,

- satysfakcja z pracy nie jest zbliżona w porównaniu do „mechaników”,

- wydawany dźwięk słabo imituje ten spotykany w klawiaturach mechanicznych.

A wy, jakie macie doświadczenia ze swoimi klawiaturami?