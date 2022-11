Klawiatura mechaniczna dla graczy lub programistów w przedziale cenowym 500-600 złotych pod względem funkcjonalności, ale i jakości powinna zadowolić nawet największych pasjonatów tematu klawiatur. Same propozycje zostały zdominowane przez produkty dwóch marek: Keychron oraz Glorious, gdyż charakteryzują się fenomenalną jakością wykonania, zaczynając od przełączników, przez stabilizatory aż po dodatkowe cechy, jak funkcja “Hot-Swap” czy też bezprzewodowe łącze. Oto aktualne zestawienie polecanych klawiatur do kwoty 500-600 złotych.

Aktualizacja: Listopad 2022

Kategoria 100/90%

Keychron K4-J1

Model K4-J1 cechuje się bardzo ciekawym formatem klawiatury, gdyż w pełni został na niej zawarty panel numeryczny, eliminując jednak przestrzenie pomiędzy klawiszami funkcyjnymi, strzałkami czy też samymi cyframi “numpada”, przez co oferuje ona maksymalną funkcjonalność w zmniejszonej formie. Jej najważniejsze aspekty to funkcja “Hot-Swap”, która pozwala na błyskawiczną wymianę przełączników mechanicznych, pełne podświetlenie RGB, bezprzewodowość oraz przełączniki Gateron G Pro, w kolorach Blue, Red i Brown. Przełączniki G Pro w stosunku do swoich standardowych odpowiedników są ich usprawnioną wersją poprzez delikatne, fabryczne przesmarowanie oraz ulepszoną wersją obudowy przełącznika. Niestety, Keychron nie zdecydował się wykorzystać na niej nakładek z materiału PBT, co byłoby dopełnieniem samej klawiatury. Wystarczyć muszą jednak nakładki wykonane w procesie Double-Injection, co skutecznie zwiększa ich trwałość, jednak faktura ABS dalej daje o sobie znać. Sam producent dodał w akcesoriach także całkiem miły akcent, w postaci kilku wymiennych nakładek. W kwocie ok. 500 złotych jest to klawiatura zapewniająca niesamowity komfort pracy, bardzo wysoką jakość wykonania oraz najważniejsze funkcje, które docenią gracze, programiści czy też osoby pracujące w biurze.

Glorious PC Gaming Race GMMK Full Size

Klawiatura Glorious GMMK Full Size to z kolei już standardowa klawiatura w rozmiarze 100%, nieodbiegająca znacząco specyfikacji wyżej wspomnianego konkurenta. Jest ona dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych, białym oraz czarnym, dzięki czemu mamy na tym polu większe możliwości personalizacji. Patrząc już na czystą specyfikację techniczną, GMMK Full Size oferuje nam przełączniki Gateron Brown, pełne podświetlenie RGB, funkcję Hot-Swap oraz nakładki ABS Double-shot. Prezentuje się jako dosyć klasyczna klawiatura mechaniczna bez dodatkowych, pomniejszych funkcji, poza jednym miłym aspektem ze strony producenta: w zestawie akcesoriów znajdziemy dodatkową nakładkę klawisza “Escape”, kontrastującą z klasycznym, stonowanym wyglądem produktu.

Najlepsze klawiatury do 500-600 zł, 100% (Full-Size) Keychron K4-J1 Glorious PC Gaming Race GMMK Full Size Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak cena 479 zł 430-550 zł

Kategoria 80% (TKL)

Keychron K8 Pro

Keychron K8 Pro to klawiatura mechaniczna, która podbija serca wielu użytkowników tuż po zakupie. Keychron K8 Pro cechuje się przede wszystkim intrygującym wyglądem - jej nakładki nie są “keycapami” o profilu OEM, który kojarzyć możemy ze znacznej większości klawiatur mechanicznych, a są to nakładki o nieco innym profilu (z czego główną różnicą jest ich zaokrąglenie), nazywanym OSA. Sama klawiatura oferuje komplet kluczowych funkcji, jak możliwość łącza bezprzewodowego, funkcja “Hot-Swap”, przełączniki Gateron G Pro, a same nakładki wykonane są z materiału PBT, co jest znaczącym atutem. Przełączniki G Pro w trzech wariantach kolorystycznych - niebieskim, czerwonym oraz brązowym, są także fabrycznie przesmarowane, zapewniając komfort naszej pracy. Stabilizatory, co ważne, także zostały przesmarowane, dzięki czemu wydawany dźwięk jest znacznie bardziej przyjemny, a zachowanie stabilizatorów lepsze. Keychron K8 Pro jest fantastycznym wyborem dla osób, które oczekują topowej jakości, pełnej funkcjonalności i arbitralnego komfortu pracy.

Glorious PC Gaming Race GMMK TKL

Kolejna propozycja klawiatury od Glorious - mianowicie GMMK TKL. Jej specyfikacja jest w znacznym stopniu zbliżona do swojego większego odpowiednika omawianego powyżej, z tą różnicą, że ta została skrócona o panel numeryczny w myśl formatu TKL. Cechuje ją funkcja “Hot-Swap”, nakładki ABS Double-Injection, pełnoprawne podświetlenie RGB oraz przełączniki Gateron Brown, będące kompromisem pomiędzy “switchami” Blue oraz Red.

Najlepsze klawiatury do 500-600 zł, 100% (Full-Size) Keychron K8 Pro Glorious PC Gaming Race GMMK TKL Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) 11 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak cena 630 zł 525-550 zł

Kategoria 60/70%

Keychron K14-J2

Klawiatura mechaniczna Keychron K14-J2 wyróżnia się niecodziennym rozmiarem - 70%. W stosunku do standardowego formatu 65%, rozmieszczenie jej strzałek jest nieco inne, a do tego mieszczą się na niej wszystkie klawisze funkcyjne znad strzałek - “PageUp”, “PageDown”, “Delete” itp. Dzięki temu otrzymujemy zmniejszony format o funkcjonalności zbliżonej do TKL, z tą różnicą, że w tym przypadku klawisze F1-F12 są skrótem klawiszowym pod właściwymi cyframi. Jej nakładki to “keycapy” ABS wyprodukowane w procesie Double-Shot, posiada pełnoprawne podświetlenie RGB, funkcję łącza bezprzewodowego przez Bluetooth oraz funkcję Hot-Swap, która umożliwia nam prostą i szybką wymianę przełączników bez konieczności lutowania, a jej przełączniki to Gateron G Pro, będące fabrycznie przesmarowaną i usprawnioną wersją standardowych “switchy” Gateron Red. Do samej klawiatury wśród akcesoriów dostajemy także kilka dodatkowych nakładek, co jest miłym akcentem ze strony producenta.

Glorious PC Gaming Race GMMK 2 Compact

Klawiatura mechaniczna GMMK 2 Compact to odświeżona wersja starszej wersji klawiatury Glorious’a. Jest ona klawiaturą 65% o raczej niestandardowym formacie, gdyż powstaje na niej luka pomiędzy strzałkami a klawiszem FN. Klawiatura osadzona jest na przełącznikach Fox Linear, które są sygnowane samą marką Glorious. Ich specyfika jest bardzo zbliżona do standardowych przełączników czerwonych, z tą różnicą, iż obudowa Fox Linear jest w pełni transparentna (co ma pogłębiać podświetlenie i zwiększyć jego efektowność), a także fabrycznie przesmarowana, co sprawia, iż odczucia płynące z pracy na klawiaturze są bardzo dobre. Same przełączniki przez użytkowników są oceniane jako bardzo dobre, stojąc w konkurencji dla Gateron G Pro Red. Posiada także funkcję “Hot-Swap” oraz pełnoprawne podświetlenie RGB, a jej nakładki to Double-Shot ABS, co może nieco smucić. Na bokach samych nakładek zauważyć możemy nadruki mówiące nam o tym, jaki skrót klawiszowy znajduje się pod konkretnym klawiszem, dzięki czemu szybkość naszej pracy a także sama jej jakość może znacząco wzrosnąć.

Najlepsze klawiatury do 500-600 zł, 100% (Full-Size) Keychron K14-J2 Glorious PC Gaming Race GMMK 2 Compact Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak cena 480 zł 595-650 zł

